Nằm cách trung tâm TP.HCM không xa, du khách thường ngồi trên ô tô lướt qua huyện Hóc Môn để tới Củ Chi tham quan, khám phá. Du lịch huyện Hóc Môn hứa hẹn sẽ "phất" lên và thu hút khách du lịch trong và ngoài thành phố trong thời gian tới.



Kết nối những điểm đến "quen mà lạ"

Nhiều điểm đến "quen mà lạ" tại huyện Hóc Môn như ở các xã Xuân Thới Thượng, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Nhị Bình có thể từ trước đến nay đã được nghe nhắc đến ở "18 Thôn vườn trầu" nhưng không phải ai cũng đã từng đến tham quan, tìm hiểu.



Để khai thác tiềm năng du lịch của huyện Hóc Môn, UBND huyện Hóc Môn cùng Sở Du lịch TP.HCM và các công ty du lịch lữ hành vừa tiến hành khảo sát và đưa vào tour du lịch khám phá "Hóc Môn - Vùng đất lịch sử".

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo huyện Hóc Môn cùng các công ty du lịch lữ hành khảo sát và tour du lịch khám phá "Hóc Môn - Vùng đất lịch sử", ngày 23/8. Ảnh: Thu Ngọc

Du khách sẽ được trải nghiệm sản phẩm du lịch ngược dòng thời gian tìm về những ký ức lịch sử nhưng vẫn còn dư âm đến ngày nay như Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, một trong 3 trường bắn của thực dân Pháp dựng ở Hóc Môn, nơi nhiều đồng chí, cán bộ đã hy sinh, như Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Đỗ Văn Dậy, Phạm Công Bỉnh, Nguyễn Thị Thử, Phạm Văn Sáng…

Trong khuôn viên Di tích có đền thờ, nhà truyền thống, quảng trường, các cụm tượng đài, hệ thống cây xanh, hồ phun nước, vườn trầu, khu cắm trại, sinh hoạt ngoài trời… Du khách có thể trải nghiệm bằng xe đạp vòng quanh di tích đi qua các rặng trúc, ao sen, vườn cau rất thú vị.

Công viên cá Koi Rin Rin Park (xã Xuân Thới Đông) là công viên cá Koi có quy mô lớn nhất Việt Nam với những giống cá Koi đẹp và nhiều màu sắc lạ mắt nhập khẩu từ Nhật Bản cũng sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn cho tour mới này.

Chùa Hoằng Pháp tại Hóc Môn là ngôi chùa thu hút rất đông du khách khi tới TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Chùa Hoằng Pháp tồn tại hơn nửa thế kỷ, địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng và được xem là một trong những trung tâm văn hóa Phật Giáo lớn nhất Việt Nam và là một trong những ngôi chùa du khách nên đến khi đến TP.HCM. Đình Bình Nhan có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, giúp lưu giữ địa danh, không gian thực hành tín ngưỡng trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nhị Bình, Hóc Môn.

Khu du lịch sinh thái Villa H20 là điểm dừng chân kết hợp hoàn hảo giữa du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tạo nên sự tuơi mới, sống động bởi không gian xanh mát của khu nghỉ dưỡng và các loại đặc sản dân dã của vùng đất 18 Thôn vườn trầu.

Nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch

Sản phẩm du lịch mới nhất của huyện Hóc Môn nằm trong chương trình "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" và chương trình "Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng" do UBND TP.HCM triển khai nhằm phục hồi ngành du lịch và khai thác hết tiềm năng du lịch tại các quận nói chung và các huyện ngoại thành, những nơi đang xây dựng chương trình nông thôn mới đang rất thành công.

Với sản phẩm du lịch "Hóc Môn - Vùng đất lịch sử", đây là lần đầu tiên huyện Hóc Môn có một tour du lịch bài bản, gắn kết các tài nguyên du lịch văn hóa cùng các thế mạnh về tài nguyên du lịch tự nhiên ở huyện nông thôn mới này.

Công viên cá Koi Rin Rin Park (xã Xuân Thới Đông) là công viên cá Koi có quy mô lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thu Ngọc

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá huyện Hóc Môn có nhiềm tiềm năng khai thác, phát triển du lịch.

Huyện Hóc Môn cần tập trung vào các sản phẩm đặc thù mang tính lịch sử, truyền thống, vừa du lịch vừa giáo dục truyền thống lịch sử, lồng ghép các hoạt động mang tính tâm linh như viếng cảnh chùa để thu hút khách tham quan, hiểu thêm về vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm nói riêng cũng như TP.HCM nói chung.

Theo bà Thắng, các sản phẩm du lịch mới hình thành tại các quận huyện mới đây chỉ là bước đầu, cần thêm thời gian để hoàn thiện, chăm chút hơn.

Đồng thời, địa phương cũng phải trao đổi kỹ hơn với các hãng lữ hành, để nắm bắt xem du khách cần gì, muốn gì, lồng ghép vào đó chẳng hạn như chương trình đờn ca tài tử, câu chuyện… để thu hút khách đến, khai thác tối đa tiềm năng du lịch và nắm bắt đúng nhu cầu của du khách.