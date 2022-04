Du lịch Hòa Bình đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách cùng doanh thu 2.400 tỷ trong năm 2022

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Toàn Phó – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, cho biết: "Hòa Bình đã thực hiện mở cửa linh hoạt để đón khách du lịch. Đến nay, các khu, điểm du lịch, các di tích, danh lam thắng cảnh đã sẵn sàng đón tiếp khách du lịch trong nước và quốc tế.

Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch thực hiện các gói sản phẩm kích cầu đã công bố, tiếp tục xây dựng, triển khai công bố các gói kích cầu du lịch mới, giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Toàn Phó – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Trong ba tháng đầu năm 2022, du lịch Hòa Bình đã đón hơn 900 ngàn lượt khách, tổng doanh thu đạt gần 950 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm. Năm 2022, tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch với mục tiêu đón 2,58 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 100.000 lượt, thu nhập từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng.

Du lịch Hòa Bình đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách cùng doanh thu 2.400 tỷ trong năm 2022. Ảnh: Thanh Tùng

Nhiệm vụ đặt ra với du lịch Hòa Bình trong tình hình mới



Đánh giá cao công tác chuẩn bị trong tiến trình mở cửa và phục hồi du lịch Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ghi nhận: "Hòa Bình là một tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc, liền kề Thủ đô Hà Nội, được biết đến là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch khám phá... được đông đảo du khách trong nước và quốc tế lựa chọn.

Du lịch Hòa Bình đã thể hiện sự chủ động vượt khó ngay cả trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có kết quả tích cực trong năm 2021, đón được hơn 1,4 triệu lượt khách. Đây là những tín hiệu đầy lạc quan về triển vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Hòa Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trong năm 2022, tạo tiền đề để bứt phá trong những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề ra nhiệm vụ cho du lịch Hòa Bình. Ảnh: Thanh Tùng

Giao phó nhiệm vụ cho du lịch Hòa Bình sau ngày mở cửa, ông Nguyễn Văn Phúc nêu rõ: " Trong điều kiện bình thường mới, du lịch Hòa Bình cần đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch. Địa phương, doanh nghiệp du lịch cần quán triệt triển khai thực hiện tốt những hướng dẫn về đảm bảo du lịch an toàn, có phương án xử lý sự cố, hỗ trợ du khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, du lịch Hòa Bình cần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Hòa Bình. Bên cạnh các giải pháp kích cầu thông qua ưu đãi, khuyến mại, du lịch Hòa Bình cần duy trì tốt hệ thống dịch vụ, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu của khách du lịch, trên cơ sở phát huy tính độc đáo, đặc trưng sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái, đặc biệt là đáp ứng thị hiếu của du khách hậu Covid-19.

Để phát huy hiệu quả liên kết phát triển du lịch Hòa Bình với các địa phương khác, địa phương cần kêu gọi liên minh, liên kết giữa các doanh nghiệp; phối hợp với Tổng cục Du lịch và các địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá tập trung vào các thị trường mục tiêu trong và ngoài nước"



Ngoài ra ông Nguyễn Văn Phúc cho rằng, Hòa Bình có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp du lịch.

Cần tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch, ứng dụng công nghệ thông minh, phát triển điểm đến thông minh, thúc đẩy quảng bá, xúc tiến trên các nền tảng số, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng dịch vụ và trải nghiệm trọn vẹn khi đi du lịch...

Du lịch Hòa Bình quyết tâm phục hồi trong bối cảnh tình hình mới. Ảnh: Thanh Tùng

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Tổng cục, đại diện ngành du lịch địa phương cùng các đơn vị du lịch đã cùng nhau thống nhất kế hoạch phát triển du lịch Hòa Bình trong thời gian tới. Với những nỗ lực và hành động mạnh mẽ của tỉnh Hòa Bình, với sự đồng tâm, hiệp lực của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, du lịch Hòa Bình sẽ đạt được mục tiêu đón được 2,5 triệu lượt khách, qua đó góp sức chung trong sự phát triển của ngành du lịch cả nước trong năm 2022.