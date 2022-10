Theo Nikkei, có hai loại thái độ mà du khách có thể chọn lựa khi tham gia các chuyến du lịch. Thứ nhất, du khách đắm chìm vào những điều xa lạ như một kẻ vô danh. Thứ hai, du khách hoàn toàn định hình được danh tính của mình, nhìn cảnh vật xung quanh như một tấm gương soi chính bản thân mình, hay nói cách khác, khách du lịch "tự ý thức được bản thân".

Các đơn vị môi giới luôn muốn cung cấp cho du khách một chuyến du lịch ổn định. Trước Covid-19, quan điểm của nhiều người là bản địa hóa, không có gì khó chịu hơn là khi họ bị gán "mác" là khách du lịch, nhưng nhiều điều đã thay đổi trong thời hậu đại dịch, bao gồm cả cách tiếp cận khi đi du lịch.



Nobuko Kobayashi là một nhà tư vấn quản lý tại Tokyo. Cô thích du lịch và thường du lịch để "hòa tan" với người bản địa. Cô chia sẻ với Nikkei.

Du lịch "hòa tan" với người bản địa trong mắt phụ nữ trung niên

Một phụ nữ kiểm tra điện thoại của mình bên ngoài Parthenon ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Getty Images).

Trong một chuyến công tác ba tuần gần đây đến Châu Âu và Bắc Mỹ, tôi thấy mình đã vô tình tiếp cận với tư cách là một du khách "tự ý thức được bản thân". Tôi hoàn toàn nhận thức được mình là một phụ nữ châu Á, trung niên đến từ Nhật Bản đi du lịch một mình. Và sự công nhận tích cực đó khiến việc đi du lịch trở nên thú vị một cách đáng ngạc nhiên.

Có lẽ Covid-19 là thủ phạm. Sau hơn hai năm bị giam giữ ở Nhật Bản - đôi khi trong bán kính 2 km từ nơi ở của tôi - ranh giới giữa nhà và những nơi xa lạ chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Không thể phủ nhận rằng biên giới quốc gia đã không còn "thoáng" như trước, một thế giới mở và linh hoạt, vì thế các công dân toàn cầu lang thang khắp thế giới thoải mái chỉ còn là điều viển vông.

Đại dịch cũng đã đánh thức chúng ta về ý thức dân tộc, vượt qua khoảng cách và biên giới. Trong trận đại dịch, với nỗi kinh hoàng về tội ác căm thù đối với người châu Á ở Mỹ vang dội trong tâm trí tôi, tôi thấy mình đang tự gán bản thân mình vào những người phụ nữ châu Á đáng sợ của thành phố New York. Tôi cảm thấy gần gũi với họ hơn nhiều so với khi tôi sống ở thành phố vào giữa những năm 2000, khi tôi bị lừa tin rằng mình là một người New York.

Tôi vẫn tin vào khái niệm công dân toàn cầu, tuy nhiên, mỗi người di chuyển khắp thế giới riêng lẻ đều có một lịch sử độc đáo. Thay vì làm loãng nguồn gốc của chúng ta ngoài sự công nhận, việc tôn vinh chúng giúp nâng cao hiểu biết của chúng ta về thực tế đa văn hóa phức tạp của thế giới.

Một phụ nữ cầm một tấm biển trong cuộc biểu tình phản đối bạo lực đối với phụ nữ châu Á, ở thành phố New York vào ngày 16/3. (Ảnh: Reuters).

Tại mỗi thành phố tôi đến thăm trong chuyến đi của mình, tôi cảm thấy tự hào về khả năng phục hồi sau Covid-19 của văn hóa châu Á. Trong một hiệu sách La Mã đích thực, tôi theo dõi một góc nổi bật dành riêng cho các tác giả Nhật Bản, từ Haruki Murakami đến những người ít người biết đến. Ở những cửa hàng nhỏ hơn, người ta dễ dàng phát hiện ra những kệ chứa manga - truyện tranh Nhật Bản chật cứng.

Tôi thậm chí còn cảm thấy gắn bó hơn với nguồn gốc châu Á của mình thông qua tình bạn thân thiết với những phụ nữ châu Á khác - điều mà trước đây tôi đã bỏ qua vì sợ bị gộp chung vào một nhóm dân tộc nhỏ.

Đến Midtown, New York, tôi và một đồng nghiệp đã thống nhất ngay điểm đến ăn trưa là Khu phố Hàn. Tôi cảm thấy thoải mái với sự hiếu khách nhẹ nhàng của cô phục vụ người Hàn Quốc, cô xếp đầy bàn với những món ăn phụ nhỏ. "Ơn trời," tôi nghĩ rằng cô ấy đã "sống sót" sau làn sóng tội ác căm thù đối với người châu Á tại Mỹ.

Ở San Francisco, trên tầng cửa hàng của Bloomingdale, trợ lý giám đốc của cửa hàng, người tự giới thiệu mình tên là WeiWei, rất thân thiện nên tôi đã đề nghị cô ấy giới thiệu bữa tối ở Khu Phố Tàu. Tôi sẽ ăn một mình vào tối hôm đó, vì vậy tôi nghĩ rằng người phụ nữ trung niên với giọng Trung Quốc này chắc chắn sẽ là chuyên gia mà tôi cần.

Đáng ngạc nhiên, cô ấy không. "Tôi nấu đồ ăn Trung Quốc ở nhà, ngon hơn những nhà hàng này," cô tự hào tuyên bố, "và tôi không tin tưởng những nơi người da trắng lui tới." Tuy nhiên, bà đã nhắn tin cho con gái mình để đặt tên cho một điểm ăn dim sum đáng nhớ.

Cách tiếp cận người ngoài để đi du lịch khiến tôi trở thành một khách du lịch tốt hơn so với cách tiếp cận người bản địa. Tôi tin điều này vì hai lý do. Đầu tiên, nó cung cấp cho tôi một thước đo bên trong để đánh giá các nền văn hóa khác, cho phép tôi đánh giá chúng một cách đầy đủ.

Thứ hai, nó khiến tôi xa rời những lời sáo rỗng, có thể là một người New York hiểu biết hay một Parisienne sành sỏi, đó là một cái bẫy mà mọi người có thể rơi vào khi họ cố gắng hòa nhập. Ý thức về cội nguồn của mình không làm mất đi trải nghiệm du lịch; mà nó thậm chí còn tăng điều đó lên một tầm cao mới.

Một du khách thử chiếc mũ được bán tại một chợ trời ở quận Chelsea, thành phố New York. (Ảnh: Getty)

Có lẽ quá trình chuyển đổi tinh thần của tôi cũng có một cái gì đó liên quan đến tuổi tác. Trước Covid-19, vào đầu những năm 40 tuổi, sự tự ý thức quá mức của tôi với tư cách là một phụ nữ trẻ châu Á - dễ bị định kiến là đoan trang, ăn nói nhỏ nhẹ, kỳ lạ - đã thôi thúc tôi xóa bỏ những đặc điểm như vậy.

Bây giờ đã ở tuổi trung niên, tôi ít quan tâm đến nhận thức của người khác, thực hay ảo. Là một phụ nữ Nhật Bản du lịch đơn độc, tôi cảm thấy thoải mái với nguồn gốc của mình và kết nối tinh thần với các chị em châu Á của tôi trên khắp thế giới.