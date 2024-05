Du lịch Huế với những điểm đến trải nghiệm, check-in siêu đẹp này

Thành phố Huế nằm ở khu vực miền Trung, xung quanh tiếp giáp nhiều tỉnh, thành phố nổi bật như Quảng Trị, Đà Nẵng, giao thông thuận tiện, du khách từ Bắc hay Nam đều có thể dễ dàng di chuyển đến du lịch ở Huế.

Đến Huế, du khách không thể không ghé thăm Đại nội Huế, các lăng tẩm như lăng Minh Mạng, Lăng Thiệu Trị, Lăng Tự Đức… chùa Thiên Mụ, sông Hương, cầu Tràng Tiền… Tuy nhiên, Huế còn rất nhiều địa điểm đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình chưa được nhiều người biết đến, nhiều địa điểm còn mang nét hoang sơ. Dưới đây là những địa điểm chưa khai thác du lịch nhiều, điểm đến độc đáo.

Du lịch Huế: Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ: xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đến địa điểm du lịch Huế đẹp như Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, du khách có thể mãn nhãn khi được ngắm nhìn những nét đẹp cổ kính của ngôi chùa, với các hoa văn, họa tiết trang nhã, tận hưởng không gian thanh tịnh cho cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, thoát khỏi mọi ưu phiền.

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã tọa lạc ngay giữa lòng hồ Truồi. Có 3 khu vực chính trong Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã là ngoại viện (điện thờ chính, thờ Đức Phật Tổ, sau chính điện là khu vực thờ Tổ sư Đạt Ma), tăng viện (nơi tu hành của tu sĩ nam và Phật tử là nam giới), ni viện (nơi chuyên tu của tu sĩ nữ và Phật tử nữ giới). Đây là địa điểm du lịch Huế free.

Du lịch Huế: Đồi Thiên An – Hồ Thuỷ Tiên

Đồi Thiên An. (Ảnh: traveloka)

Địa điểm du lịch mới ở Huế này thu hút đông đảo du khách trẻ với khung cảnh lãng mạn, cùng rất nhiều góc check-in sống ảo "đẹp quên sầu". Đồi Thiên An tọa lạc giữa xứ Huế cổ kính mà mộng mơ, được ví von là "tiểu Đà Lạt" vì khí hậu mát lạnh và không gian sâu lắng, tuyệt đẹp giống như Đà Lạt. Bên đồi Thiên An là Đan viện Thiên An yên bình, soi bóng xuống công viên hồ Thủy Tiên làm nên khung cảnh hữu tình, hút hồn du khách.

Du lịch Huế: Núi Bạch Mã

Núi Bạch Mã. (Ảnh: traveloka)

Núi Bạch Mã ở độ cao 1.450m, là địa điểm du lịch Huế nổi tiếng với những con suối và nhiều ngọn thác ngoạn mục như thác Đỗ Quyên, thác Bạc. Núi Bạch Mã là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng nên từ trên đỉnh có thể ngắm toàn cảnh đẹp của đèo Hải Vân, núi Túy Vân...

Du lịch Huế: Rừng ngập mặn Rú Chá

Rừng nguyên sinh Rú Chá Huế. (Ảnh: traveloka)

Địa chỉ: làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Rừng nguyên sinh Rú Chá Huế là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch trong bản đồ du lịch Huế. Cách trung tâm thành phố Huế chỉ khoảng 15km, ngoài nổi tiếng bởi vẻ đẹp và bí ẩn, Rú Chá Huế còn được biết đến là khu rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm duy nhất còn tồn tại trong hệ đầm phá lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á - phá Tam Giang.

Nét đẹp ma mị, huyền bí của Rú Chá nằm ở sự hiện diện của hàng nghìn cây chá san sát nhau với các bộ rễ lớn. Hơn 90% không gian rừng được bao trùm bởi những cây chá khẳng khiu mọc đan xen nhau, tạo thành một đường vòng cung phía trên, bao trọn lấy con đường xuyên qua rừng Rú Chá ở Huế.

Men theo con đường xuyên qua khu rừng, du khách sẽ dần cảm nhận được bức tranh rừng Rú Chá Huế hiện lên đầy chân thực và màu sắc. Đặc biệt vào ban ngày, những tia sáng lấp lánh tô điểm thêm màu sắc cho rừng Rú Chá bởi những vệt nắng li ti chiếu xuyên qua kẽ lá xuống mặt đất. Vào mùa thu, cả khu rừng chuyển mình sang sắc vàng và đỏ tạo nên một màu sắc rực rỡ, ấm áp.

Một phương thức ngắm cảnh thú vị mà du khách đến Rú Chá không thể bỏ qua là đi thuyền trên sông. Du khách có thể thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ xinh rồi đi dạo thám hiểm, len lỏi vào trong những ngóc ngách sâu nhất, khám phá toàn bộ hệ sinh thái vô cùng phong phú tại khu rừng nguyên sinh Rú Chá Huế.

Du lịch Huế: Phá Tam Giang

Phá Tam Giang. (Ảnh: @shutterstock)

Phá Tam Giang là một hệ thống đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, có diện tích rộng khoảng 52km2, được biết đến là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Phá Tam Giang Huế map trải dài trên địa phận của 4 huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời điểm phá Tam Giang trở nên đẹp và quyến rũ nhất là vào những khi bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống. Thế nên, đây cũng là một trong những hoạt động đặc biệt mà du khách nên thử đấy. Cảm giác bồi hồi đón từng tia nắng sớm rọi qua mặt nước trong veo chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng tích cực và vũ trụ tặng cho du khách.

Ngoài ra, đối với những bạn đã bỏ lỡ bình minh thì có thể ghi lại khoảnh khắc lãng mạn lúc chiều tà.

Du lịch Huế: Đầm Chuồn



Đầm Chuồn. (Ảnh: @shutterstock)

Đầm Chuồn sẽ là một background chất lượng giúp du khách có ngay một album cho chuyến đi này. Nếu để ý kỹ, khi đứng tại đầm và trải qua những khoảng thời gian khác nhau, du khách sẽ cảm nhận được từng nét đẹp đặc trưng riêng. Khi thì trong veo, mát mẻ, khi thì hùng vĩ quyến rũ và có lúc lại trở nên lãng mạn dịu dàng.

Đầm Chuồn gần với phá Tam Giang, du khách có thể đến cả hai nơi này trong hành trình của mình. Tuy nhiên thời điểm sôi động tại Đầm Chuồn là vào khoảng tháng 04 đến tháng 07 nếu du khách đến đây sẽ được trải nghiệm không khí nhộn nhịp của mùa đánh bắt thủy hải sản. Không chỉ vậy, vào ngày 15 - 17/7 âm lịch hằng năm nơi đây còn tổ chức lễ hội Tổ làng Chuồn vô cùng độc đáo.

Sau khi đã ngắm bình minh, check-in thỏa thích tại Đầm Chuồn, du khách hãy đến thăm làng chài Thái Dương Hạ để hòa vào không khí nhộn nhịp của khu chợ nổi. Du khách có thể dạo thuyền và mua sắm mọi thứ được người dân bày bán trên thuyền. Đến chiều tham gia chào đón đoàn thuyền đánh bắt thủy - hải sản trở về.



Là một tín đồ cuồng hải sản, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức con hải sản tươi ngon nhất với giá dẻ. Nếu không mua về tự làm, du khách có thể nhờ người dân ở đây chế biến sẵn theo yêu cầu và thưởng thức ngay tại không gian cực chill này, du khách chỉ cần trả thêm một ít phụ phí là được.

Du lịch Huế: Suối Mơ

Suối mơ. (Ảnh: traveloka)

Suối Mơ, còn tên gọi khác là Thác Mơ, thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, ở địa điểm du lịch Huế này có khí hậu rất mát mẻ, trong lành, cho du khách được hòa mình vào thiên nhiên, núi rừng. Suối Mơ Huế gây ấn tượng với 3 con thác cao, nước từ trên đổ xuống trắng xóa cho cảnh quan kỳ vĩ.

Du lịch Huế: Vịnh Lăng cô

Vịnh Lăng Cô. (Ảnh: t@vovworld.vn)



Vịnh Lăng Cô nằm lặng lẽ giữa đèo Hải Vân và đèo Phú Gia hùng vĩ. Nơi đây có những cồn cát tuyệt đẹp chạy dài, những bãi cát phẳng lì mịn màng và làn nước biển trong xanh mát lịm. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp đến mức khó có câu từ nào tả hết. Và cũng hiếm có bãi biển nào của đất nước ta được bao bọc bởi một hệ sinh thái đa dạng với những cánh rừng nhiệt đới bao la, những dãy núi trùng điệp, đầm Lập An rộng lớn, những cung đường đèo hùng vĩ. Đến với lăng Cô là một cuộc chinh phục lên rừng xuống biển đầy kỳ thú.

Vịnh Lăng Cô còn có khu tắm biển, là nơi du lịch, nghỉ dưỡng biển lý tưởng với thiên nhiên nguyên sơ và yên bình. Đi nhiều vùng biển trên cả nước, du khách sẽ thấy Lăng Cô không xô bồ, ồn ào nhưng nhất định sẽ khiến du khách đi xa là nhớ. Trước đây, cũng chính vua Khải Định đã chọn nơi đây xây dựng Hành cung Tịnh Viên để nghỉ mát vào mùa hè. Du khách đến Lăng Cô thỏa sức vẫy vùng trong làn nước mát và tham gia các trò chơi thú vị trên biển.

Ở Vịnh Lăng Cô có một làng chài nhỏ yên bình, là nơi sinh sống của ngư dân miền biển. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu cuộc sống mưu sinh của những người dân hiền lành, chất phát. Ngôi làng chài này có tuổi đời hơn 250 năm, nằm bình yên giữa một bên là núi thẳm và một bên là trời nước mênh mông. Du khách đến làng chài có thể thưởng thức nhiều loại hải sản hấp dẫn như vẹm xanh, ngọc trai, sò huyết, cá chình,…

Cũng nằm ở vịnh Lăng Cô, ngoài khu bãi biển, làng chài nhỏ còn có đầm Lập An. Nơi đây được biết đến là con đầm nước lợ lớn nhất của Huế. Đầm Lập An nép mình bên đèo Phú Gia, du khách đi theo quốc lộ 1A là thấy. Thiên nhiên nơi đây như một bức tranh sơn thủy hữu tính với nước biếc, non cao. Bao quanh đầm là núi Bạch Mã hùng vĩ. Du khách đến đây có thể thuê thuyền ngắm cảnh, thưởng thức hải sản tươi ngon nuôi tại đầm và tha hồ thả dáng chụp ảnh. Ở đây có món hàu ngon tuyệt mà nhất định du khách phải thưởng thức.

Du lịch Huế: Hồ khe ngang

Hồ Khe Ngang. (Ảnh: baolaodong)

Cái tên Hồ Khe Ngang đã không còn quá xa lạ đối với những trái tim yêu Huế. Sự pha trộn hài hòa giữa khung cảnh thơ mộng của núi sông cùng không gian trong lành, yên bình chắc chắn sẽ khiến du khách yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hồ Khe Ngang là một địa điểm du lịch dã ngoại nổi tiếng mà bạn chắc chắn không thể nào bỏ qua khi đến với xứ Huế mộng mơ. Đây là một hồ nước ngọt nằm ở ngoại thành cách trung tâm thành phố Huế chỉ khoảng 12km. Hồ Khe Ngang thuộc địa phận của huyện Hương Trà, thành phố Huế.

Nơi đây không chỉ cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân mà còn là một địa điểm lý tưởng để tham quan du lịch. Khi đến với Hồ Khe Ngang, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng mát và yên bình mà thiên nhiên mang lại.

Hồ Khe Ngang Huế không chỉ là điểm đến ngoại ô mát mẻ, yên bình dành cho các bạn trẻ và du khách. Mà nơi đây còn lý tưởng để các cặp đôi chụp ảnh cưới, lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của mình.

Bởi vì cảnh đẹp nơi này mang chất lãng mạn và thơ mộng, do đó bạn nên chọn trang phục nhẹ nhàng, vintage một chút để tạo nên sự hài hòa với cảnh vật. Và nếu muốn có một không gian riêng ít người, bạn hãy đến đây vào thời điểm giữa tuần hoặc sáng sớm. Vì hồ nước này ngày càng có nhiều người biết đến và đến check in thường xuyên.

Nếu như hoàng hôn tại Hồ Khe Ngang là sự dịu dàng, êm đềm của ánh mặt trời, hơi đượm buồn khi chia tay một ngày chưa trọn vẹn thì bình minh trên hồ lại là những tia nắng le lói, đem sức sống và sự tươi mới, sự khởi đầu của một ngày đầy tràn năng lượng.

Du lịch Huế: Hải Vân Quan



Hải Vân Quan. (Ảnh: traveloka)

Hải Vân Quan được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826), tọa lạc trên đỉnh đèo Hải Vân ở độ cao 496m so với mặt nước biển, thuộc dãy núi Bạch Mã - Hải Vân nằm trên địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (Tp. Đà Nẵng), cách trung tâm Tp. Huế khoảng 90km về phía Nam, trung tâm Tp. Đà Nẵng khoảng 28km về phía Bắc.

Được biết trong sử sách ghi lại, Hải Vân Quan là một trong những cửa ải quan trọng nhất của nước ta, là điểm xung yếu trên con đường từ Thuận Hóa vào Quảng Nam. Các triều đại nhà Trần, Hồ, Lê, Mạc đều chú trọng đặt đồn phòng thủ và đặt binh canh giữ tại Hải Vân Quan.

Hải Vân Quan được đánh giá là công trình phòng thủ đồng thời là công trình kiến trúc độc đáo này đã được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Không chỉ có giá trị to lớn về quân sự, lịch sử, Hải Vân Quan còn có vị trí "độc nhất vô nhị" thu hút sự tò mò của bất cứ ai khi có dịp ngang qua. Ngày nay, nơi đây đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, hấp dẫn mọi du khách khi đến với Đà Nẵng - Huế.

Du khách đến Hải Vân Quan sẽ được Chiêm ngưỡng pháo đài quân sự xưa kia. Cửa trước nhìn về phủ Thừa Thiên đề 3 chữ "Hải Vân Quan", bề cao và bề dài là 15 thước, còn bề ngang là 17 thước 1 tấc

Cửa sau nhìn xuống Quảng Nam đề dòng chữ "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", cao 15 thước, dài là 11 thước, bề ngang là 18 thước 1 tấc.

Đến Hải Vân Quan, du khách còn có cơ hội check in đường thiên lý Bắc - Nam - con đường bộ xuyên trục Bắc - Nam dài nhất của nước ta từ thời xa xưa. Tuy nhiên, con đường này chủ yếu dành cho quan lại, ít khi dân thường sử dụng nên còn gọi là đường cái quan (đường lớn của các quan). Mỗi khi biên cương được mở rộng về phương Nam, con đường thiên lý lại tiếp tục được nối dài. Điểm xuất phát của con đường từ Hữu Nghị quan ở Lạng Sơn, ngang qua Hà Nội, tới Huế, vào Sài Gòn rồi qua Tây Ninh sang cả Nam Vang (thủ đô Phnom Penh của Campuchia).

Ngoài ra du khách có thể ngắm đèo Hải Vân, biển Lăng Cô.