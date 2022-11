Dù không phải cao điểm mùa du lịch nhưng theo ghi nhận tại TP.HCM, lượng khách đến các công ty du lịch lữ hành để tìm hiểu, tư vấn và mua tour du lịch gần đây khá đông.



Theo các doanh nghiệp, sau dịch Covid-19, xu hướng đi du lịch của người dân khá dàn trải, không nhất thiết tập trung vào 2-3 mùa trong năm như trước đây. Đồng thời, nổi lên thời gian qua chính là tour MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện). Đây cũng là phân khúc đóng góp không nhỏ vào doanh thu của các doanh nghiệp trong giai đoạn ngành du lịch phục hồi sau dịch.

Du lịch MICE: Khách du lịch đi theo đoàn tăng mạnh. Ảnh: Chi Chi

Ông Trần Quốc Bảo - Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết 10 tháng đầu năm 2022, công ty phục vụ hơn 250.000 lượt khách MICE, xấp xỉ 1.200 đoàn. Các đoàn khách MICE trung bình từ 100 đến 700 khách mỗi đoàn, đặc biệt có đoàn MICE nội địa lên đến 10.000 khách.

Lượng khách MICE nội địa của Saigontourist chiếm 80%. 5 điểm đến được các đoàn khách hàng ưu chuộng là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Hạ Long.

Quy mô các đoàn khách MICE nước ngoài không kém, tiêu biểu như đi châu Âu 120 khách, Ấn Độ 120 khách, Hàn Quốc 400 khách. Khách hàng có xu hướng chọn Hàn Quốc, Singapore, châu Âu, Ấn Độ, Úc… là các điểm đến cho các hành trình MICE.

"Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đầu tư làm mới hầu hết các sản phẩm phù hợp xu hướng thị trường, đáp ứng tối đa và tốt nhất nhu cầu của từng khách hàng", ông Bảo nói.

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành kết nối chặt chẽ với mạng lưới đối tác trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nhu cầu của khách MICE. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho biết cơ cấu doanh thu từ khách MICE chiếm 60%. Điều này cho thấy nhu cầu tổ chức chương trình du lịch kết hợp hội họp của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tái tạo sức lao động, tạo mối liên hệ gắn kết giữa các nhân sự của đơn vị sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội luôn ở mức cao.

Theo lãnh đạo công ty này, một số chi nhánh trực thuộc tại các thành phố lớn như TP.HCM và các tỉnh có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp như Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Hải Phòng… đã vượt kế hoạch cả năm 2022 ở cả 3 chỉ tiêu là lượt khách, doanh thu và lãi gộp. Các điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang và liên tuyến miền Bắc.

Mảng hoạt động kinh doanh chính là du lịch của Vietravel đạt được trong quý III/2022 vượt trội so với dự báo, doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch và tăng 25% so với kết quả kinh doanh của cả 6 tháng đầu năm 2022. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Vietravel đạt doanh thu 2.700 tỷ đồng ở mảng kinh doanh du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu hiện nay dự báo số lượng các đoàn khách MICE sẽ tăng cao hơn do nhu cầu của thị trường về du lịch trong và ngoài nước tăng mạnh vào cuối năm. Do đó, doanh nghiệp sẽ quan tâm kết nối chặt chẽ với mạng lưới đối tác trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nhu cầu của du khách.