Du lịch MICE khởi sắc: Gần 2000 khách “đổ bộ” Thanh Hóa

Ngày 17/7, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã chào đón gần 2000 khách đoàn MICE tham gia hành trình Bắc Giang – Khu Di tích Lam Kinh – Sầm Sơn. Theo đó, Sở đã có nghi thức đặc biệt đón đoàn như xe cảnh sát giao thông dẫn đường, lễ dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh...

Chia sẻ về điều này, bà Vương Thị Hải Yến – Phó Giám Đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết: "Với việc tổ chức thành công sự kiện đón tiếp đoàn gần 2.000 khách do công ty Flamingo Redtours tổ chức không chỉ thể hiện sự phối hợp liên nghành chặt chẽ có hiệu quả mà còn thể hiện tinh thần quyết tâm và đồng thuận của Thanh Hóa trong việc đưa du lịch trở thành một nền kinh tế mũi nhọn.

Để thu hút các đoàn MICE, ngoài việc chú trọng đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch khai thác tối đa lợi thế của địa phương, dảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, ngành du lịch Thanh Hóa còn chú trọng đề xuất các chính sách hỗ trợ đặc biệt như giảm giá vé tham quan, tặng thêm các hoạt động trải nghiệm, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn… Các chính sách hỗ trợ này sẽ được áp dụng một cách linh hoạt tùy thuộc vào quy mô và tính chất đoàn"

Bà Vương Thị Hải Yến – Phó Giám Đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa đón nhận quà từ đại diện đoàn du lịch MICE. Ảnh: BTC

Du lịch MICE khởi sắc, tín hiệu tốt cho phục hồi du lịch

Đoàn 2.000 khách du lịch MICE đã tham gia hành trình Bắc Giang – Khu Di tích Lam Kinh – Sầm Sơn (3 ngày/2 đêm) từ 17 – 19/7/2022

Ông Nguyễn Công Hoan – Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, Trưởng ban Truyền thông Hiệp Hội Du lịch Việt Nam chia sẻ với Dân Việt: "Flamingo Redtours đánh giá rất cao tiềm năng và phát triển của du lịch Thanh Hóa khi hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển các loại hình du lịch từ du lịch biển, tâm linh, trải nghiệm cho đến du lịch MICE.

Cơ sở hạ tầng phát triển, có khả năng cung ứng dịch vụ cho các đoàn với quy mô lớn có yêu cầu phức tạp; Công tác truyền thông quảng bá tốt cùng với đó là chính sách hỗ trợ linh hoạt. Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn là một điểm sáng để thu hút các nhà đầu tư về du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... Tất cả những ưu điểm đó khiến cho Thanh Hóa trở thành địa điểm tổ chức du lịch MICE lý tưởng, ngành du lịch xứ Thanh sẽ phát triển hơn nữa và trở thành trọng điểm của ngành du lịch trên cả nước."

Đoàn 2.000 khách đã tham gia hành trình Bắc Giang – Khu Di tích Lam Kinh – Sầm Sơn (3 ngày/2 đêm) từ 17 – 19/7/2022 với các hoạt động tiêu biểu như: Trải nghiệm con đường huyền thoại "Đường mòn Hồ Chí Minh"; Lễ dâng hương và tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh; Dạ tiệc Gala Dinner; Chương trình teambuilding tại bãi biển...