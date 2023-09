Du lịch miệt vườn, hướng đi mới mang hiệu quả cao của Đông Triều

Đó là thông tin được ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ với phóng viên Dân Việt tại hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2023 và thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức, hôm 12/9.



Ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Sông Bùi.

Chuyển đổi số toàn diện để mang lại hiệu quả cho nông dân

Theo ông Đán, những năm qua, thị xã Đông Triều rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Qua đó, địa phương thực hiện chuyển đổi số toàn diện và gắn với du lịch miệt vườn trên địa bàn một số xã đã mang lại nhiều hiệu quả.

Điển hình là mô hình trải nghiệm miệt vườn tại xã Việt Dân với hướng đi chính là liên kết các hộ làm vườn điển hình, hỗ trợ các hộ quy hoạch vườn phù hợp với du lịch, đưa du khách thăm vườn, trải nghiệm quy trình canh tác nông nghiệp cũng như thưởng thức hoa trái, sản phẩm từ vườn.

Bên cạnh đó, hiện thị xã Đông Triều đã đưa các sản phẩm được chứng nhận OCOP lên quảng bá và bán trên các sàn giao dịch điện tử. Ngoài ra địa phương cũng tạo mã QR Code, cấp wifi miễn phí để khách du lịch hoặc người mua thuận tiện trong việc tra cứu nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm. "Nói chung chúng tôi cố gắng chuyển đổi số toàn diện để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bà con nông dân", ông Đán nói.

Mô hình trải nghiệm miệt vườn trái cây ở xã Việt Dân (Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Q.M.G

Nhấn mạnh thêm, Bí thư Thị ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công cho biết, thời gian qua, Đông Triều tiếp tục triển khai Tư vấn xã thông minh - kiểu mẫu, Hệ thống du lịch thông minh; triển khai mô hình xã thông minh tại Việt Dân, Đề án truyền thanh thông minh năm 2023. Triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân qua ứng dụng mạng trang Fanpage DDCI Đông Triều, Zalo thị xã Đông Triều.

"Chúng tôi đang xây dựng Đông Triều trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm với các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc của vùng đất địa linh nhân kiệt theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng và có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế. Hiện thị xã tăng cường liên kết, đẩy mạnh du lịch miệt vườn, thu hút học sinh trong tỉnh về trải nghiệm. Sắp tới triển khai nhiều khu nghỉ dưỡng chất lượng cao và sân golf…", ông Công cho hay.

Số lượng khách du lịch đến Đông Triều tăng gần 60%

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Khu tham quan, du lịch trải nghiệm của nhà máy Gốm Đất Việt tại TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Sông Bùi

Theo đó, tổng giá trị sản xuất 9 tháng khoảng 23.858,5 tỷ đồng, đạt 100,9% so với kịch bản, bằng 74% so với kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%, cao hơn so với kịch bản tăng trưởng kinh tế 9 tháng (12,7%).

Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 13,2%, dịch vụ - thương mại tăng 16,9%, nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch đúng hướng, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5,9%; công nghiệp và xây dựng chiếm 61,9%; dịch vụ thương mại chiếm 32,2%. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát huy tối đa vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế.

Ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, thị xã tiếp tục phát triển mạnh khi giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 6.659,5 tỷ đồng; bằng 73,6% mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã năm 2023; tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Số lượng du khách 9 tháng đạt trên 949.938 lượt khách tăng 57,7% so với cùng kỳ và đạt 79,1% so với chỉ tiêu Kế hoạch tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch của thị xã Đông Triều (1,2 triệu lượt); trong đó Khu di tích nhà Trần đón tiếp 304.150 lượt.

Tổng thu ngân sách hết tháng 9/2023 ước đạt 1.666,537 tỷ đồng, bằng 83% dự toán giao; tăng 13% so với cùng kỳ 8 tháng năm 2022.