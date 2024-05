Du lịch Ninh Thuận: Hòn Đỏ, vẻ đẹp an yên của "nàng tiên cá ngủ say" Đến Ninh Thuận dịp hè 2024, thỏa sức vẫy vùng với “nàng tiên cá ngủ say" này

Người dân Ninh Thuận, gọi Hòn Đỏ là "nàng tiên cá ngủ say", vì nơi đây hội tụ những vẻ đẹp vừa kiêu sa, dịu dàng từ rong biển, mây nước, biển trời, cát trắng, nắng gió dịu dàng...

Ninh Thuận sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch. Những địa điểm nổi tiếng như vịnh Vĩnh Hy, hang Rái, vườn nho, cánh đồng điện gió, biển Ninh Chữ, tháp Po Klong Garai, vườn quốc gia Núi Chúa, cánh đồng muối Đầm Vua, vườn quốc gia Phước Bình đã được nhiều người biết đến, đặc biệt có một địa điểm mà được nhiều bạn trẻ yêu thích đó là Hòn Đỏ.

Bình minh tại Hòn Đỏ (Ảnh: Phan Lộc) Du lịch Ninh Thuận: Ngất ngây với vẻ đẹp an yên của Hòn Đỏ - nơi được gọi tên "nàng tiên cá ngủ say" Hòn Đỏ thuộc địa phận thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 17km về hướng Đông Bắc. Nơi đây là một quần thể san hô hóa thạch và tên gọi Hòn Đỏ bắt nguồn từ hiện tượng thiên nhiên của những phiến đá trên đảo, khi có ánh mặt trời chiếu vào sẽ ánh lên sắc đỏ tuyệt đẹp. Ngoài ra, Hòn Đỏ còn được biết đến với cái tên "nàng tiên cá ngủ say", vì nơi đây hội tụ những vẻ đẹp vừa kiêu sa, dịu dàng từ rong biển, mây nước, biển trời, cát trắng, nắng gió dịu dàng, thanh mát. Đến với Hòn Đỏ, du khách sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm và khám phá như trekking, câu cá, cắm trại, tắm biển…

Trekking tại Hòn Đỏ là một trong những trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua. (Ảnh: Mia) Nếu như du khách yêu thích khám phá, thì trekking tại Hòn Đỏ là một trong những trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua. Dù có nhiều tác động từ người dân nơi đây nhưng do được bao phủ toàn bộ bởi rừng Dương nên Hòn Đỏ vẫn còn giữ được nét hoang sơ rất thích hợp để trekking. Chỉ cần đi ngang qua đồn biên phòng, ra tới bờ biển, du khách đã có thể bắt đầu chuyến hành trình trekking đầy ly kỳ của mình. Khi trải nghiệm loại hình giải trí này, du khách không cần phải lo sợ về vấn đề lạc đường vì trên đường trekking có rất nhiều đường mòn. Câu cá cũng là một trong những hoạt động mà nhiều bạn trẻ ở thành thị muốn trải nghiệm khi đến với Hòn Đỏ. Không chỉ thả hồn cùng thiên nhiên, gió biển, du khách còn có thể trò chuyện với dân Ninh Thuận trong quá trình câu cá để hiểu hơn về đời sống của họ. Hòn Đỏ sở hữu quần thể san hô hóa thạch, du khách tha hồ check in, "sống ảo". (Ảnh: Báo Ninh Thuận) Một trong những hoạt động trải nghiệm mà rất nhiều du khách yêu thích đó là tắm biển tại Hòn Đỏ. Biển nơi đây trong xanh, êm ả, du khách tha hồ thả mình xuống bãi cát, ngâm trong dòng nước mát lạnh để thư giãn. Khu vực phù hợp nhất để tắm biển là bãi biển ở hướng Tây Nam của Hòn Đỏ, vì nơi này rất lặng gió, lặng sóng. Không thể thiếu một hoạt động mà được nhiều người nghiện, đó là check in, "sống ảo" tại Hòn Đỏ. Khác với việc ngắm san hô ngụp lặn dưới đại dương thông thường, nét độc đáo tại Hòn Đỏ là du khách sẽ được trải nghiệm ngắm san hô hóa thạch trên cạn với nhiều hình thù khác nhau. Vào mùa rêu xanh, những rạn san hô này còn đẹp hơn khi được phản chiếu cả màu xanh của rêu và ánh nắng rực rỡ. Thảm rêu xanh biếc trên những quần thế san hô. (Ảnh: Trần Văn Trung) Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm chùa Từ Tôn. Đây là một trong những ngôi chùa vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là công trình lớn nhất trên Hòn Đỏ, thu hút nhiều bạn bốn phương đến để hành hương. Để di chuyển đến Hòn Đỏ, du khách nên đi xe máy bởi đường tới đây là đường cát. Từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, du khách đi dọc theo con đường ven biển sẽ gặp Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải nằm bên trái. Sau đó, bạn đi thêm chút nữa sẽ có một đường mòn bên phải sẽ tới được Hòn Đỏ. Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, hòn Đỏ đẹp như một bức tranh, được tạo nên bởi những thảm nhung rêu xanh mướt, mịn màng. (Ảnh: Mia) Thời điểm đến khám phá và trải nghiệm Hòn Đỏ là quanh năm, tuy nhiên nếu du khách muốn tắm biển thì nên đến từ tháng 5 đến tháng 7. Nếu du khách muốn ngắm rêu thì nên đến từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Vào thời điểm này trong năm là lúc rêu mọc lớn, xanh mướt, mịn màng như một lớp nhung. Nếu du khách đến Hòn Đỏ chỉ trong 1 ngày thì nên đi vào sáng sớm để có thể ngắm nhìn được khung cảnh bình minh và hoàng hôn đẹp nhất tại Ninh Thuận. Còn nếu có nhiều thời gian hơn, du khách có thể đi vào buổi chiều để tận hưởng tiết trời mát mẻ trên cung đường tuyệt đẹp. Khi đến đây, du khách hãy thư giãn một chút bằng việc ngắm hoàng hôn, sau đó cần dựng lều cắm trại đêm để thức dậy sớm ngắm bình minh. Đồng thời, cũng cần chuẩn bị sẵn năng lượng và tinh thần vui vẻ để trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác nơi đây. Bãi biển tại Hòn Đỏ. (Ảnh: Mia) Tuy nhiên, một số lưu ý khi du khách đến đây. Vì là một địa điểm du lịch còn mới nên dịch vụ du lịch tại Hòn Đỏ vẫn còn chưa phát triển mạnh. Do đó, du khách cần lưu ý một số điều sau khi đến du lịch tại đây: - Nên gửi xe ở đồn biên phòng hoặc nhà của người dân địa phương. - Phần đá ở phía trên rất sắc và nhọn nên tốt hơn hết là du khách nên đi giày thể thao trong quá trình tham quan. - Để có những bức ảnh đẹp ở những bậc thềm phía dưới Hòn Đỏ, du khách nên chờ tới khi thủy triều xuống để đảm bảo an toàn. Nên lưu ý thời gian đi đến đây thích hợp với mục đích của du khách. Chẳng hạn, nếu du khách muốn ngắm rêu thì nên tới vào thời điểm từ tháng 1 đến tháng 2 âm lịch. Nếu muốn câu cá tại Hòn Đỏ bạn nên xem trước lịch thủy triều xuống để chọn thời gian hợp lý vì hoạt động câu cá của người bản địa sẽ diễn ra khi thủy triều xuống. Tham khảo thêm Du xuân giữa rừng Núi Chúa ngắm cảnh đẹp hoang sơ của công viên đá lớn nhất Ninh Thuận

