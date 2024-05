Du khách nên khám phá ngôi làng cổ 100 năm tuổi – Nơi được ví chốn thiên đường bình yên

Làng cổ Việt Hải: Nơi được ví chốn thiên đường bình yên

Làng Việt Hải hay còn gọi là làng chài Việt Hải, thuộc huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Làng nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà, với tổng diện tích chỉ khoảng 150ha, được biết đến là một ngôi làng cổ đã có mặt từ hơn 100 năm về trước.



Làng cổ Việt Hải, nơi được ví chôn thiên đường bình yên. (Ảnh: Catba.net)

Vì nằm sâu trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Bà nên số lượng hộ dân sinh sống không nhiều, chỉ vài trăm nóc nhà. Theo người dân bản địa, trước kia, Việt Hải gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Rừng núi hoang vu, vắng vẻ nên mỗi khi đến đoạn đường ngập nước trong mùa mưa, dân địa phương cứ vô tư "thoát y" ngụp, lội nên cuộc sống mang nét "nguyên thủy" như từ thuở xa xưa.

Cả xã có hơn chục chiếc xe máy Trung Quốc cũ kĩ của những gia đình được xem là khá giả nhất làng dùng để chạy vòng vòng vài cây số trên con đường bê tông mới mở. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, làng cổ Việt Hải đã biết đến và phát triển du lịch. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã đưa các đoàn khách đến đây, đặc biệt du khách nước ngoài, chính vì vậy mà làng cổ Việt Hải đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Du khách nước ngoài ngồi thư giãn bên dòng suối tại làng cổ Việt Hải. (Ảnh: catba.net)

Làng cổ Việt Hải được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, những con suối trong vắt, những cánh rừng già và cả bãi biển trong xanh, đời sống người dân nơi đây bình dị, con người thân thiện đã tạo nên ngôi làng cổ đặc biệt yên bình.

Làng mang một vẻ đẹp hữu tình rất riêng, và đặc biệt còn lưu giữ những giá trị tuyệt vời về lịch sử - văn hóa và là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên, tìm kiếm sự hoang sơ, thuần mộc.

Đến Việt Hải, điều khiến du khách thích thú nhất ngoài khung cảnh thiên nhiên kì vĩ, hoang sơ, đó là không gian yên tĩnh, an lành hiếm thấy ở bất cứ khu du lịch nào. Không xô bồ, vội vã, bon chen hay sống vội như ở thành thị, người dân làng cổ rất hiếu khách và chân thành theo cách cổ xưa.

Du khách sẽ có nhiều trải nghiệm tại làng cổ. (Ảnh: traveloka)

Đến đây du khách được khám phá, trải nghiệm như lặn ngắm san hồ, tắm biển…, được check in với những ngôi nhà lợp mái rạ, mái tranh. Được tìm hiểu những căn nhà được xây bằng gỗ hoặc đất, có gian bếp nấu bằng củi vô cùng đơn sơ và mộc mạc.

Một trong những điểm khiến du khách yêu thích khi đến làng cổ Việt Hải chính là được trải nghiệm cuộc sống của một ngư dân thực thụ. Có thể đi thuyền xuống nhà nổi, thu hoạch tôm, cá,... du khách sẽ được gần hơn với người dân nơi đây và hiểu hơn về họ.

Cánh đồng cỏ xanh mượt với những chú dê đang gặm cỏ, trông thật bình yên tại làng cổ Việt Hải. (Ảnh: traveloka)

Ngoài ra, một trải nghiệm thú vị khác chính là thuê xe đạp và đạp dọc theo những con đường ven biển. Với bầu không khí trong lành tại làng chài thì đây sẽ là một hoạt động vô cùng thú vị.

Ngoài việc trở thành một ngư dân thực thụ thì khi đến làng cổ Việt Hải, du khách còn có thể trải nghiệm cuộc sống của người nông dân với những hoạt động như cày ruộng, cho gà ăn, chăm sóc trang trại chăn nuôi lợn,... sẽ được thử tất cả các hoạt động mà một người nông dân bình thường tại đây vẫn làm hằng ngày.

Trước kia làng cổ Việt Hải chưa được biết đến nên chưa có nhiều dịch vụ du lịch, nhưng hiện nay, làng được biết đến là địa điểm du lịch, nên các dịch vụ và cơ sở lưu trú cũng đã có.

Du khách khi đến đây có thể lưu trú qua đêm tại các khách sạn, homestay như: Hung Long Harbour Hotel; Khách sạn Cat Ba Plaza; Cat Ba Golden Palace; Sea Pearl Cat Ba Hotel; Cat Ba Island Resort & Spa; Khách sạn Mỹ Ngọc; Monkey Island Resort; Bien Phong Hostel…

Du khách có thể thư thái đạp xe cảm nhận không khí trong lành, sự bình yên tại ngôi làng cổ. (Ảnh: traveloka)

Ngắm cánh đồng lúa chín vàng tại chốn thiên đường làng cổ Việt Hải

Đến với làng cổ Hải Việt, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn dân dã do tự người dân nơi đây sản xuất, nuôi trồng đảm bảo an toàn, đồng thời hải sản do ngư dân đánh bắt. Một số món ăn mà bạn nên thưởng thức gồm có tôm hùm, sam biển, cá song, tu hài, bề bề, cá giò, cá hồng,...

Thời điểm đến làng cổ Việt Hải vào tháng nào trong năm cũng đẹp. Nếu du khách đến vào thời gian này, tức là từ tháng 5 đến tháng 6 hằng năm, du khách sẽ được ngắm những ruộng lúa chín vàng sẽ giúp làng cổ như khoác lên một chiếc áo mới, vàng rực bắt mắt. Đây hứa hẹn sẽ là một background chụp hình nổi bần bật và giúp bạn có được những bức ảnh đẹp nhất.

Còn đến vào tháng 1 đến tháng 3 hằng năm. Đây là thời điểm mùa xuân nên thời tiết rất mát mẻ và dễ chịu. Đặc biệt nếu bạn đi vào khoảng cuối mùa đông đầu mùa xuân thì còn có thể thấy sương mù huyền ảo.

Xe điện là phương tiện di chuyển dễ dàng cho khách đến đến làng cổ Việt Hải. (Ảnh: traveloka)

Để di chuyển đến được làng cổ Việt Hải, du khách du khách cần di chuyển đến Hải Phòng. Tùy theo vị trí xuất phát cũng như khả năng tài chính mà mình mà du khách có thể đi xe máy, ô tô, xe khách, đi tàu hoặc máy bay.

Nếu du khách di chuyển bằng máy bay, đến được sân bay Cát Bi, Hải Phòng, du khách cần di chuyển ra bến Bèo rồi từ đó đi mới tiếp tục hành trình tham quan làng cổ Việt Hải. Có ba hình thức di chuyển đến đây là trekking bằng đường bộ hoặc đi tàu theo đường biển hoặc ngồi xe điện đi vào làng.

Với hình thức đi bộ xuyên qua vườn quốc gia thì kinh nghiệm chính là du khách nên đi theo đoàn và có sự trợ giúp của hướng dẫn viên có kinh nghiệm.

Hoặc du khách có thể chọn phương tiện di chuyển bằng xe điện.