Ninh Thuận: Độc đáo với địa điểm được ví như vẻ đẹp của thiếu nữ e lệ nép mình sau lũy tre làng

Đặc biệt đây cũng là vùng đất mà văn hóa Chăm được bảo tồn và gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tất cả những yếu tố này khiến cho du lịch Ninh Thuận có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút và níu chân du khách.

Du lịch Ninh Thuận: Mũi Dinh và Hải đăng Mũi Dinh

Ảnh: Báo Ninh Thuận

Hải đăng Mũi Dinh thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 45 km về phía Nam và cách TP Hồ Chí Minh khoảng 300km. Đến với ngọn Hải đăng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với những núi đá lớn, bãi cát trắng mênh mông và bãi biển xanh tuyệt đẹp. Điểm hấp dẫn nhất đó chính là vượt tiểu sa mạc, nằm ẩn sâu trong một hệ thống núi đồi bao quanh giữa trùng khơi của hàng trăm động cát. Tiểu sa mạc tại hải đăng Mũi Dinh là nơi giao nhau nhiều tiên cảnh của biển và bãi cát trắng trải dài.

Ở chặng đường này, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh của hồ nước ngọt trong xanh, những cánh hoa xương rồng, đàn dê nhởn nhơ trên ngọn núi…

Ngoài ra trên đường đến mũi Dinh, du khách sẽ đi qua bãi biển Cà Ná hoang sơ và có thể check-in với hòn đá xếp chồng chênh vênh khá đặc biệt. Hải đăng Mũi Dinh vốn là một công trình kiến trúc Pháp ấn tượng đã được xây dựng từ 100 năm trước.

Đặc biệt khi đến đây không thể không khám phá ngọn hải đăng duy nhất của tỉnh Ninh Thuận – Hải đăng Mũi Dinh, nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư đông đúc. Đến tham quan ngọn hải đăng Mũi Dinh, du khách sẽ có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn sự yên bình, những điều đặc trưng quen thuộc của vùng đất đầy nắng và gió này.

Du lịch Ninh Thuật: Vịnh Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy được đánh giá là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam cùng với vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). Ảnh: Báo Ninh Thuận

Cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 42 km về hướng Đông Bắc, vịnh Vĩnh Hy nằm giữa làng Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải và được đánh giá là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam cùng với vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, vịnh Vân Phong và vịnh Cam Ranh ở Khánh Hòa.

Vịnh Vĩnh Hy là trung tâm kết nối hệ sinh thái cảnh vườn quốc gia Núi Chúa, bao gồm nhiều nhánh sông, suối đổ ra biển, những bãi cát trắng mịn, nước trong xanh, cùng với các điểm tham quan như suối Lồ Ồ, bãi Bà Điên, Cà Tiên, bãi Cốc, bãi Hời, bãi Thùng, bãi Lớn, mũi Đá Vách… rất thích hợp cho du khách nghĩ dưỡng biển.

Đây còn là nơi còn giữ lại nhiều nét hoang sơ do thiên nhiên hào phóng ban tặng với một quần thể cảnh quan xinh đẹp, hùng vĩ bao gồm những bãi cát trắng bao quanh, những dãy núi đá cao chót vót và những dòng suối róc rách len lỏi giữa rừng cây xanh bạt ngàn.

Đặc biệt tại ven biển Thái An và vịnh Vĩnh Hy có nhiều loài san hô quý hiếm và rùa biển đang được bảo tồn. Bao bọc quanh vịnh là quần thể Núi Chúa có cao độ 1.040 m so mực nước biển, là rừng độc đáo duy nhất và đặc trưng cho hệ sinh thái khô hạn ở Đông Nam Á.

Du khách đến vịnh Vĩnh Hy, có thể tắm biển, tắm suối, câu cá, hít thở không khí trong lành, khám phá những hang động, rừng cây; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi đá hoặc tham quan cảnh đẹp của vịnh Vĩnh Hy bằng tàu thuyền, ca nô, leo núi, cắm trại, thăm chiến khu xưa CK19, xem san hô bằng tàu đáy kính hoặc chiêm ngưỡng rùa biển đẻ trứng vào những đêm trăng sáng.

Du lịch Ninh Thuận: Mũi Đá Vách

Mũi đá cách được đánh giá là địa danh có "kiến trúc" tự nhiên bậc nhất vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: LuhanhVietNam

Vĩnh Hy chắc là địa danh quen thuộc của các tín đồ du lịch khi đến với Ninh Thuận. Nhưng ít người biết tại Vĩnh Hy còn có một khu vực vô cùng đặc biệt, độc đáo mà hấp dẫn dân phượt đó là mũi Đá Vách, địa danh có "kiến trúc" tự nhiên bậc nhất vịnh Vĩnh Hy.

Theo đó, mũi Đá Vách được tạo thành từ 4500m vách đá vời vợi lấn ra sát biển. Bên trên các vách đá 30m này là rừng già hoang sơ, bên dưới là đá tảng và mặt biển êm đềm. Trải qua hàng trăm năm bị nước biển bào mòn, bề mặt vách đá bị đục cắt thành rất nhiều đường nét kỳ lạ khiến bất cứ ai đến đây cũng phải trầm trồ và bất ngờ trước tạo hóa của thiên nhiên.

Du lịch Ninh Thuận: Đồng cừu An Hoà

Du khách đam mê chụp ảnh và muốn có một bộ ảnh check-in theo phong cách du mục thì đến đồng cứu An Hòa, Ảnh: @changlou91.10

Du khách đam mê chụp ảnh và muốn có một bộ ảnh check-in theo phong cách du mục. Vậy thì đồng cừu An Hoà sẽ là địa điểm lý tưởng để thực hiện mong muốn đó. Với quy mô rộng nhất Ninh Thuận, đồng cừu An Hoà vừa an tĩnh, vừa có đủ chất "chill" và các chú cừu dễ thương mà du khách cần. Nơi đây nổi tiếng với MV Trốn tìm của Rapper Đen Vâu.

Khung cảnh ở đồi cừu An Hoà tương tự như những vùng du mục chưa tiếp cận với hiện đại, chỉ có đồng cỏ xanh ngút mắt đến chân trời, điểm thêm lác đác các cây cổ thụ và cây bụi chạy dài, đường đất trắng và những ngôi nhà du mục rải rác. Để trải nghiệm cuộc sống đúng chất bohemian, du khách còn có thể xin ngủ lại nhà dân.

Sau đó vào sáng sớm, có thể cùng người dân lùa cừu ra đồng và tranh thủ check-in sống ảo với váy vintage.

Du lịch Ẩm thực: Đồi cát Nam Cương

Ảnh: Trần Thanh Sơn

Nằm cách thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 8 km về hướng Đông Nam, đồi cát Nam Cương với diện tích 700 ha đang là điểm đến lý thú mà du khách không thể bỏ qua khi đến Ninh Thuận.

Nhiều du khách khi đến đây đã ví đồi cát Nam Cương như vẻ đẹp của một thiếu nữ e lệ nép mình sau những ngôi làng, lũy tre và những cánh đồng nho bạt ngàn. Nằm trên địa bàn sinh sống của cộng đồng người Chăm, đồi cát là một phần không tách rời trong cuộc sống của người Chăm ở đây.

Đến tham quan đồi cát du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của người Chăm lao động trong những bộ trang phục ấn tượng. Từ những vị trí cao của đồi cát, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng đại dương và khoảng không rộng lớn của đồi cát. Thời điểm đẹp nhất để du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của đồi cát Nam Cương đó chính là vào lúc bình minh lên, lúc này những "con nắng" bắt đầu lan dần trên cát và hình ảnh từng tầng cát được phân màu sáng tối vô cùng thú vị và đẹp đến kỳ ảo, du khách nếu chụp ảnh, check in sẽ có những bức siêu phẩm để đời.

Nếu ghé nơi này du khách nên chuẩn bị cho mình áo chống nóng, đi giày hoặc dép đế xẹp có quai, nhớ mang theo nước uống và không xả rác ở đây.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại



Điểm đến check in tuyệt đẹp dành cho du khách. Ảnh: Thanh Phương

Cánh đồng điện gió Đầm Nại không chỉ là một nơi cung cấp năng lượng sạch của khu vực miền Trung mà nơi đây đồng thời còn là một địa điểm du lịch ấn tượng trong tour Ninh Thuận mà du khách nhất định không thể bỏ lỡ. Rất nhiều khách du lịch đã lựa chọn tìm đến cánh đồng điện gió Đầm Nại để được tham quan, dạo chơi, được hít thở bầu không khí trong lành và đặc biệt hơn hết chính là check in giữa một không gian rộng lớn tuyệt đẹp.

Bên cạnh những địa chỉ du lịch quen thuộc khi đến với Ninh Thuận như những bãi biển Cà Ná, tháp chăm, Hang Rái… thì khi du lịch Ninh Thuận du khách nên ghé thăm các điểm dừng chân độc đáo trên đây để khám phá nhiều hơn với mảnh đất nắng gió này.