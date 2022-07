Ninh Thuận: Tháp Po Klong Garai và tháp Hòa Lai trở thành điểm đến tham quan

Ninh Thuận đưa Di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai và tháp Hòa Lai trở thành điểm đến tham quan thu hút du khách, phát triển du lịch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 11.152 tỉ đồng, tăng 3,09% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.099 tỉ đồng, bằng 60,1 % KH năm...



Trong đó, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận ước đạt 1.436.800 lượt, tăng 27,9% so cùng kỳ, đạt 75,6% so với kế hoạch, khách là người nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh ước đạt 4.940 lượt; khách nội địa ước đạt 1.431.860 lượt; thu nhập từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.051 tỉ đồng, tăng 48% so cùng kỳ, đạt 75,1% so với kế hoạch.

Nói về định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hòa- Giám đốc Sở VHTTDL cho biết: "Để định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đã ban hành Nghị quyết 04 về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030; đồng thời xác định “Phát triển du lịch Ninh Thuận bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, gắn khai thác với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội”.

Tháp Po Klong Garai thành điểm đến thu hút du khách

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã xây dựng chương trình hành động phát triển du lịch Ninh Thuận; trong đó đã xây dựng 8 nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới. Phát huy giá trị di sản văn hóa để thu hút khách du lịch là kế hoạch xuyên suốt của ngành VHTTDL tỉnh.

Hiện nay, một số di tích trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút lượng khách lớn trong nước và quốc tế đến tham quan. Trong đó tháp Po Klong Garai là di tích thu hút được lượng khách đến tham quan nhiều nhất. Khó khăn nhất việc đưa du khách đến các di tích hiện nay là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đường giao thông đi lại khó khăn, các dịch vụ phục vụ du khách còn thiếu…



Theo ông Nguyễn Văn Hòa, hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã quy hoạch đưa hai di tích quốc gia đặc biệt tháp Po Klong Garai và tháp Hòa Lai là điểm đến tham quan du lịch.

Tháp Hòa Lai xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả trong việc thu hút du khách