Du lịch Tết dương lịch 2024: tour xuất ngoại đắt show, tour bay nội địa ế ẩm

Du lịch Tết dương lịch 2024: Tour ngoại chiếm ưu thế

Năm nay nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày do gối vào 2 ngày nghỉ cuối tuần (từ 30/12/2023 đến 1/1/2024) nên các gia đình đã có nhiều lựa chọn cho mình để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, xu thế mọi người chọn đi nghỉ gần, hoặc đi du lịch cung đường Tây, Đông Bắc, di chuyển bằng đường bộ hơn là chọn phương án di chuyển bằng đường hàng không.



Núi đôi tại Quản Bạ, Hà Giang. Ảnh: T.Tú

Chia sẻ với Dân Việt, ông Bùi Thanh Tú – Giám đốc Marketing công ty du lịch BestPriceTravel cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, số lượng khách đặt tour cũng gần 3.000 khách. Trong đó, khách đặt tour đi trong nước, chủ yếu là Ninh Bình, Hạ Long (Quảng Ninh), Sapa (Lào Cai) và đặc biệt Hà Giang.

Với hành trình 3 ngày 2 đêm tour Hà Giang, du khách có thể khám phá, thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ngắm nhìn những ruộng hoa sắc màu đầy lãng mạn, vui chơi tại những phiên chợ vùng cao đầy mới mẻ, đây cũng là lý do nên lượng khách đặt tăng khá nhiều so với năm trước. Còn với tour xuất ngoại chiếm tới 60% tại các nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan… và đặc biệt các nước Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan thì lượng khách mua tour tăng từ 110% - 150% so với cùng kỳ năm 2022".

Các em nhỏ tại Hà Giang làm du lịch. Theo ông Bùi Thanh Tú, với tour trong nước, đi gần trong dịp Tết dương lịch 2024, tour Hà Giang là một trong những tour đắt khách. Ảnh: T.Tú

Đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt thì chia sẻ với báo chí, công ty kín chỗ tất cả tuyến tour du lịch dịp Tết Dương lịch và tới thời điểm hiện tại nhân viên, điều hành và các bộ phận khác tập trung chuẩn bị các dịch vụ.

Theo vị đại diện này, năm nay du khách phía Nam nhu cầu đi gần, di chuyển bằng đường bộ, đường thủy đến những địa điểm gần như: Phú Quốc, Đà Lạt, Cần Thơ… hơn là chọn đi nghỉ những điểm đến xa, phải di chuyển bằng đường hàng không, đặc biệt đi du lịch miền Bắc chiếm tỷ lệ không cao.

TSTtourist đưa du khách Việt xuất ngoại. Ảnh: TST

Ông Nguyễn Minh Mẫn – Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TSTtourist chia sẻ với Dân Việt: "Tỷ lệ khách tham gia tour Tết dương lịch năm nay không cao do kỳ nghỉ ngắn. Du khách tập trung tour Tết Nguyên Đán là chủ yếu. Số lượng khách dịp Tết Nguyên Đán năm nay ước đạt bằng 70% so với năm 2019, tăng 20% so với cùng kỳ 2022.

Hiện lượng tour triển khai cho Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán gần 100 đường tour, trong đó có đủ đường tour trong và ngoài nước. Trong nước du khách phần lớn chọn tuyến vùng cao Đông - Tây Bắc; tour miền Trung. Tuy nhiên xét về tỷ lệ nhu cầu, đến khoảng 60% du khách tập trung cho tour nước ngoài. Trong đó Thailand, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Châu Âu, Mỹ là chủ yếu.

Tour đi Úc của đơn vị TSTtourist với nhiều điểm mới lạ. Ảnh: TST

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, đồng thời tạo sự mới lạ, đơn vị còn xây dựng một vài tour trong nước và nước ngoài, đó là tour đi Úc mùa thu ngắm lá vàng rơi. Những tour nội địa du khách khám phá những điểm đến đẹp, hấp dẫn, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, mang dấu ấn văn hoá, lịch sử, những giá trị văn hoá suốt chiều dài đất nước Việt Nam.

Du lịch Tết dương lịch 2024: Tour đường bay nội địa ế ẩm

Với nhiều doanh nghiệp lữ hành khác cũng không nằm ngoài quy luật, thị trường du lịch nội địa khá trầm lắng vì vắng khách, thậm chí có doanh nghiệp lữ hành cũng chỉ chưa tới 10 khách mua tour trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Phân tích về nguyên nhân dẫn tới tour trong nước với điểm đến xa, phải di chuyển bằng đường hàng không trở nên ế ẩm và tour đi nước ngoài chiếm tỷ trọng cao hơn thì ngoài việc năm nay kinh tế khó khăn, suy thoái kinh tế toàn cầu thì vẫn là lý do muôn thuở, giá vé máy bay tăng, điều này dẫn tới nhiều gia đình chọn cách đi gần, hoặc chọn các địa điểm di chuyển bằng đường bộ.

Theo Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên, kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán, giá vé máy bay cũng tăng giảm, thay đổi liên tục, thậm chí tăng khá cao, trong khi vé máy bay thường chiếm khoảng 30-40% trong giá tour, điều này buộc các công ty lữ hành phải điều chỉnh tăng giá tour nội địa 10 - 20% làm sức hút của thị trường này giảm mạnh, ảnh hưởng tới sự phục hồi và thúc đẩy phát triển của ngành du lịch.

Khách Việt chọn tour đi nước ngoài nhiều hơn tour trong nước. Ảnh: TST

Trong khi với các tour đi nước ngoài giá trọn gói lại khá hợp lý, chưa kể các sản phẩm du lịch đi du lịch nước ngoài được các lữ hành xây dựng rất đa dạng, phong phú từ ngày khởi hành, thời gian đi tour, giá vé, địa điểm… khiến du khách trong nước có nhiều lựa chọn.

Theo khảo sát trên các trang web du lịch của các đơn vị lữ hành chào bán tour, du lịch nội địa Tết Dương lịch 2024 có mức giá dao động từ 6-15 triệu đồng/người. Cụ thể, tour du lịch Hà Nội - Phú Quốc 3 ngày 2 đêm có giá 7,9 triệu đồng/người; tour du lịch Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM có gía 9,4 triệu đồng/người; tour du lịch Hà Nội - Buôn Mê Thuật 4 ngày 3 đêm có giá 5,4 triệu đồng/người…

Trong khi giá tour đi du lịch nước ngoài với tour đi từ Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm của công ty du lịch BestPriceTravel là 9.960.000 đồng/người; Tour Hồ Chí Minh - Bangkok - Pattaya - Công viên khủng long NongNooch 5 ngày 4 đêm với giá 5.990.000 đồng/người.

Một số tour du lịch Hàn Quốc 4 ngày 3 đêm có giá 13,9 triệu đồng/người; tour du lịch Bali (Philippines) 4 ngày 3 đêm có giá 10,9 triệu đồng/người; tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm chỉ có giá 7,7 triệu đồng/người; tour du lịch Tương Gia Giới (Trung Quốc) 6 ngày 5 đêm chỉ có giá 8,6 triệu đồng/người…