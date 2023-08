Du lịch Việt Nam được gì sau sự kiện BlackPink?

Blackpink có đêm diễn đầu tiên đem lại nhiều hiệu ứng tích cực. (Ảnh: K Crush)

Nhóm nhạc BlackPink biểu diễn ở Hà Nội: Doanh thu khách sạn tăng vọt

Thời điểm thông tin nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc – BlackPink sẽ đến Việt Nam biểu diễn, nhiều chuyên gia du lịch đã đánh giá, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để kích cầu du lịch, hút du khách nội địa và du khách quốc tế đến Hà Nội. Và quả thực, sau hai đêm diễn của các cô gái đen hồng, lượng khách đổ về Hà Nội tăng mạnh, đặc biệt các khách sạn quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình gần như full, thậm chí nhiều khách sạn 5 sao còn "cháy" phòng cả hai ngày.



Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông khách sạn Grand K Hotel Suites Hanoi cho biết: "Sự kiện nhóm nhạc Blackpink biểu diễn hai đêm ở Hà Nội đã khiến cho các khách sạn quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình kín phòng, điều này tạo sự phấn khởi cho những người làm du lịch nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng.

Đã từ lâu rồi, Hà Nội mới lại có một sự kiện lớn, đông du khách trong nước và du khách nước ngoài đến vậy. Chỉ riêng khách sạn chúng tôi, trong hai ngày đã không còn một phòng trống, dù giá phòng trung bình từ 4.000 triệu đồng/phòng lên 10.000 triệu đồng/phòng. Theo thống kê sơ bộ thì 75% khách lưu trú tại khách sạn chúng tôi là khách Trung Quốc, Hàn Quốc bao gồm khách đặt qua các nền tảng đặt phòng như Booking.com, Expedia, Trip… Có cả những đoàn đặt hàng chục phòng do các công ty lữ hành đưa tới. Doanh thu chỉ trong hai ngày đã tăng 8% so với bình quân của cả tháng".

Nói về tín hiệu tích cực khi sự kiện kết thúc, ông Nguyễn Xuân Trường cho hay: "Đây là cơ hội để du khách được trải nghiệm chất lượng dịch vụ của khách sạn, là cơ hội tốt để khách sạn tự giới thiệu về mình một cách trực tiếp tới du khách. Còn với du lịch nói chung thì đây là dịp để quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam tới người hâm mộ.

Tôi rất vui khi nhiều du khách Hàn Quốc sau khi check out đã hết lời khen ngợi các món ăn Việt Nam, đặc biệt là phở. Rất nhiều du khách nước ngoài đã bày tỏ lần sau đến Việt Nam họ sẽ chọn khách sạn chúng tôi.

Hôm qua tôi đọc trên các trang mạng quốc tế, tôi thấy nhiều bình luận của các bạn nước ngoài bày tỏ thích thú hai đêm nhạc, họ đánh giá sự thành công của show diễn, từ khâu tổ chức an toàn tới hình ảnh đẹp. Tôi hy vọng, chúng ta tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc như thế này hơn nữa, để không chỉ đáp lại người hâm mộ mà còn thu hút hơn nữa du khách quốc tế đến Hà Nội, đến Việt Nam".

Các dịch vụ ăn theo sự kiện hai đêm biểu diễn của nhóm nhạc BlackPink, giá vé trông xe cũng tăng cao. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Lê Kim Thu, đại diện khách sạn Eastin Hotel & Residences Hà Nội chia sẻ, show diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội đã quá thành công, tạo ấn tượng với người hâm mộ của nhóm nhạc trên toàn thế giới. Bên cạnh sự thành công về doanh thu thì đêm diễn còn thành công khi giới thiệu một Việt Nam an toàn, thân thiện. Lan tỏa tình yêu âm nhạc, giao lưu văn hóa văn minh, lịch thiệp.

"Sức ảnh hưởng của nhóm nhạc khiến các khách sạn quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình tấp nập khách đến đặt phòng. Bản thân khách sạn chúng tôi, trong hai ngày, công suất phòng 100%, cao hơn nhiều so với bình thường. Trong đó, lượng khách Việt Nam đặt phòng chủ yếu đến từ các tỉnh phía Nam. Lượng khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn dịp này chiếm từ 40 - 50%, đông nhất là khách Trung Quốc và Singapore", bà Lê Kim Thu cho hay.

Hiệu ứng từ sự kiện lưu diễn của nhóm nhạc BlackPink: Hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn trong mắt người hâm mộ thế giới

Nhóm nhạc BlackPink trên sân khấu concert tối 30/7. (Ảnh: Aang)

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ sự kiện nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đến Hà Nội biểu diễn trong hai ngày (29-30/7) đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, giới truyền thông trong nước và quốc tế, đặc biệt lượng khách du lịch quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…tăng mạnh.

Cụ thể, tháng 7 ước tính Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 380,1 nghìn lượt khách, tăng xấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, tăng 19,4% so với tháng 6/2023. Khách du lịch nội ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 5,3% so với tháng 6/2023.

Về cơ sở lưu trú tháng 7, lượng khách đặt phòng ước đạt 60,8% tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,60 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 9,8% so với tháng 6/2023.

Bên cạnh đó là những dịch vụ ăn theo như nhà hàng, dịch vụ vận chuyển,… cũng tăng gấp 2 đến 3 lần.

Không chỉ các dịch vụ nhà hàng, trông xe ăn theo sự kiện show diễn mà dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không cũng tăng. Bằng chứng giá vé máy bay trên các trang mạng trực tuyến của các hãng hàng không nội địa tuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội ngày 30/7, từ Hà Nội về TPHCM ngày 30-31/7 cũng tăng ở mức gấp 2-3 lần ngày bình thường. Nếu như ngày thường "đường bay vàng" Hà Nội - TPHCM có giá vé giao động từ 1.000 triệu – 1.500 triệu đồng/chiều thì ngày 30/7, với khách xem xong đêm diễn của BlackPink từ Hà Nội về lại TPHCM với một số chuyến bay chiều muộn hoặc đêm, giá từ 3.000 triệu – 3.5000 triệu đồng/chiều trở lên.

Có thể thấy, sức hút của nhóm nhạc BlackPink đã khiến các hoạt động, đặc biệt hoạt động du lịch quanh Mỹ Đình sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ việc quảng cáo cho thuê phòng homestay, khách sạn trước đêm diễn tới phe vé, các quầy hàng rong bày bán đồ ăn vặt, mũ, nón, áo mưa…đứng chật các cổng vào sân vận động. Còn tại sân vận động Mỹ Đình "nóng" như chảo lửa với 67 vạn khán giả, trong đó không chỉ có sức hút với khách nội địa, các bạn trẻ mà còn sức hút với du khách quốc tế đang làm việc tại Việt Nam, khách du lịch quốc tế, thậm chí là khách thương mại quốc tế đến Việt Nam kết hợp vừa kinh doanh vừa xem nhóm nhạc biểu diễn.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, chuyên gia du lịch cho rằng, câu chuyện kích cầu du lịch, thu hút khách bằng các sự kiện âm nhạc, mời các ngôi sao quốc tế biểu diễn không phải là điều xa lạ ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bằng chứng, Việt Nam đã có rất nhiều show diễn của các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn… được tổ chức ở Đà Lạt và đã thu hút rất đông người hâm mộ từ Sài Gòn, Hà Nội bay vào Đà Lạt. Hay nhìn sang các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Indonesia… cũng đã tổ chức các show diễn có các ngôi sao quốc tế và trở thành điểm đến thu hút lượng lớn du khách.

"Hình ảnh các cô gái BlackPink đội chiếc nón lá thật dễ thương, đặc biệt các cô còn đăng trên trang cá nhân, đó là cách để chiếc nón lá Việt Nam, văn hóa Việt Nam tiếp tục được quảng bá ra với thế giới. Tôi nghĩ, Hà Nội đã tổ chức show diễn rất thành công. Chúng ta nên xem xét cách làm du lịch từ sức hút của các ngôi sao mang tầm cỡ quốc tế như thế. Chúng ta nên đầu tư, tổ chức những sự kiện âm nhạc như thế này", ông Nguyễn Tiến Đạt cho hay.