Theo bảng xếp hạng Most Loved Ranking quý II/2023 do The Outbox vừa công bố, Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến trong nước được du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý II với gần 17% lựa chọn.



Đáng chú ý, trong quý I/2023, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng dẫn đầu danh sách này. Mức độ tín nhiệm và yêu thích của du khách với Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng trong quý II, và giữ vững vị trí quán quân.

Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi được nhiều du khách Việt Nam yêu thích nhất trong quý II/2023. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các vị trí tiếp theo thuộc về Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Most Loved Ranking là bảng xếp hạng các thương hiệu ngành du lịch dựa trên mức độ yêu thích và nhận biết của du khách Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật từ mô hình theo dõi hành vi du lịch của du khách Việt một cách xuyên suốt. Thứ tự và những thương hiệu được đề cập trong bảng xếp hạng sẽ được cập nhật, hoàn toàn dựa trên sự lựa chọn của du khách Việt qua từng giai đoạn.

Theo The Outbox, bảng xếp hạng Most Loved Ranking chỉ thể hiện xu hướng tiêu dùng được bình chọn bởi các du khách Việt, và không đo lường về lượng khách ở mỗi điểm đến.

Ngoài điểm đến trong nước, thống kê cũng cho thấy các điểm đến quốc tế được người Việt yêu thích nhất.

Nếu quý trước, người Việt rất yêu thích và lựa chọn Hàn Quốc và Nhật Bản là hai điểm đến hàng đầu trong các chuyến đi du lịch, thì sang quý II/2023 đã có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, Thái Lan từ vị trí thứ tư của bảng xếp hạng quý I/2023 đã vươn lên dẫn đầu về mức độ yêu thích của người Việt, mức độ yêu thích tăng đến 15% so với quý trước.

Thái Lan là điểm du lịch nước ngoài được người Việt yêu thích nhất. Ảnh: B.T

Hàn Quốc rớt xuống vị trí thứ hai. Nhật Bản và Singapore cũng không giữ được thứ hạng của mình, đồng giữ vị trí thứ ba. Trung Quốc cũng đã vượt qua Vương quốc Anh, vươn lên có mặt trong top 5 điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn đến thăm nhiều nhất.

“So với quý trước, các điểm đến châu Á nay đã chiếm trọn tình cảm và sự lựa chọn của du khách Việt Nam cho các chuyến du lịch của mình”, báo cáo nhận định.

Bảng xếp hạng cũng đưa ra danh sách những thương hiệu hàng không nội địa, lữ hành, đại lý du lịch trực tuyến, thương hiệu khách sạn quốc tế được người Việt yêu thích nhất.

Điểm mới của bảng xếp hạng quý này là có cập nhật thêm về mức độ thay đổi dựa trên tỷ lệ bình chọn của du khách so với quý trước. Điều này giúp các điểm đến cũng như thương hiệu trong ngành có thể nhận biết rõ hơn về hình ảnh thương hiệu của mình trong mắt du khách Việt thời gian qua.