Nằm trong khuôn khổ của Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, 12 sự kiện du lịch tiêu biểu của năm 2023 được Hiệp hội bình chọn và vinh danh.

Hiệp hội du lịch Việt Nam vinh danh 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023. Ảnh: BTC

Du lịch Việt Nam: Vinh danh 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023

Theo đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã bình chọn 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023.

1. Chương trình "Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller" phát sóng trên kênh VTV1

Đại diện sự kiện lên nhận giải từ BTC. Ảnh: BTC

"Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller" là hoạt động do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ban thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 9h05-9h15 sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong cả năm 2023. "Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller" đã truyền tải nhiều nội dung quan trọng mang tính thời sự về phát triển du lịch đến khán giả như phát triển sản phẩm mới, giới thiệu điểm đến du lịch, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, sự kiện du lịch, liên kết vùng, câu chuyện về dịch vụ du lịch nổi bật, đào tạo phát triển nhân lực du lịch...

Đồng thời đóng góp nâng cao ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường, tài nguyên du lịch, làm tăng khả năng phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam.

2. Hội nghị "Các giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam"

Sự kiện này mở đầu khai thông thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Ảnh: BTC

Là Hội nghị do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào ngày 9/1/2023 tại Móng Cái mở đầu khai thông thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

3. Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất năm 2023 tại TP.HCM

Sự kiện tôn vinh giá trị ẩm thực Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực Việt, ghi nhận những giá trị mà bánh mì đem lại đối với nền ẩm thực nước nhà, lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị của chiếc bánh mì Việt Nam đến với người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời tạo điều kiện phát huy tối đa tay nghề, sức sáng tạo của những nghệ nhân và người thợ làm bánh mì.

4. Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 với chủ đề "Du lịch Văn hóa"

Hội chợ du lịch đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch cùng hoạt động của Cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia tại Việt Nam giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: BTC

Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Liên chi hội Lữ hành Việt Nam phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, năm 2023, sự kiện này có nhiều điểm nổi bật hơn so với những năm trước. Hội chợ VITM được tổ chức từ 13-16/4/2023. Hội chợ có 452 gian hàng của 51 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 600 đơn vị kinh doanh. Sự kiện thu hút được hơn 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế tham gia với hơn 10.000 tour & sản phẩm du lịch khuyến mãi được bán ra. Ước tính có trên 60.000 khách đến tham quan, mua sắm tại hội chợ, 18 sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch đã được tổ chức.

Hội chợ đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách du lịch cùng hoạt động của Cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia tại Việt Nam giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự khôi phục thị trường du lịch quốc tế và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch nội địa.

5. Chương trình Lựa chọn và công bố 53 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, TP.Cần Thơ.

Đại diện Chương trình Lựa chọn và công bố 53 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long lên nhận giải. Ảnh: BTC

Sự kiện do HHDLVN phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vào ngày 6/6/2023. Sự kiện đã nhìn nhận, đánh giá những kết quả, thành tích đã đạt được qua quá trình xây dựng và trưởng thành của Hiệp hội - cộng đồng doanh nghiệp du lịch 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

6. Sự kiện công bố Kế hoạch hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ

Sự kiện đã thể hiện sự thống nhất trong tư duy, hành động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch là hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây là sự kiện thực hiện triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam tại Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 5/7/2023 do HHDLVN phối hợp Hiệp hội Du lịch Hà Nội thực hiện. Tại sự kiện đã thể hiện sự thống nhất trong tư duy, hành động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch là hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và sự cam kết của cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về phát triển du lịch.

7. Lễ công bố "Khách sạn không rác thải nhựa" đầu tiên của Việt Nam - Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort, tại Hội An

Đại diện Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort, tại Hội An lên nhận giải. Ảnh: BTC

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lần đầu tiên tại Việt Nam có một khách sạn không rác thải nhựa. Sự kiện Lễ công bố diễn ra vào ngày 9/9/2023 tại Hội An do HHDLVN phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Á Đông Villas tổ chức. Thời gian qua, khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An Rivert Resort đã tích cực, chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của HHDLVN về việc cùng chung tay góp sức vì mục tiêu du lịch không rác thải nhựa ở Việt Nam. Lễ công bố là một hành động cụ thể của doanh nghiệp, có ý nghĩa lớn đối với việc tạo sức lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

8. Sự kiện Ngày hội Du lịch Đà Nẵng

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng lên nhận giải. Ảnh: BTC

Sự kiện được tổ chức vào ngày 8/10/2023. Ngày hội du lịch Đà Nẵng được tổ chức nhằm tạo ra một môi trường gắn kết và hỗ trợ nhau giữa cộng đồng du lịch trong cả nước, với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của ngành lữ hành tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

9. Lễ hội Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt tại TP.HCM nhân Ngày Đầu bếp thế giới 20/10

Lễ hội ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân, đầu bếp có nhiều đóng góp, cống hiến cho nền ẩm thực Việt Nam và công bố kỷ lục mới về Bản đồ ẩm thực – văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Sự kiện được tổ chức vào ngày 20/10/2023. Lễ hội ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân, đầu bếp có nhiều đóng góp, cống hiến cho nền ẩm thực Việt Nam và công bố kỷ lục mới về Bản đồ ẩm thực – văn hóa Việt Nam giai đoạn 2 với 126 món ăn – đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh thành do các nghệ nhân bếp thực hiện công phu.

10. Tour "Theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông" - trong tuyến du lịch văn hóa Hà Nội - Bắc Giang



Sản phẩm du lịch "Theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông" do HHDL tỉnh Bắc Giang được vinh danh. Ảnh: BTC

Sản phẩm du lịch "Theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông" do HHDL tỉnh Bắc Giang, Chi hội Du lịch cộng đồng phối hợp cùng Công ty cổ phần du lịch SGO Travel tổ chức. Sản phẩm này được đánh giá hấp dẫn, độc đáo, đưa du khách trải nghiệm câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc trên "Con đường Hoằng Dương thuyết Pháp" của vua Trần Nhân Tông và các đồ đệ vào hơn 700 năm trước.

11. Tour xe đạp: Đêm Thăng Long - Hà Nội

Đại diện lên nhận giải thưởng tại lễ vinh danh Top 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023. Ảnh: BTC

Sản phẩm du lịch này do Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với Công ty CPĐT & PT Du lịch bền vững Việt Nam (VIETNAM S.T.I.D) tổ chức thực hiện. Du khách được tìm hiểu về kinh đô Thăng Long xưa, khám phá và cảm nhận dòng chảy của lịch sử Thăng Long - Hà Nội xuyên suốt hơn 10 thế kỷ để cảm nhận một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật… mang nét độc đáo riêng biệt.

12. Tour làng cá Gỗ - Sau ánh hào quang tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tour làng cá Gỗ tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được vinh danh lá sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023. Ảnh: BTC

Sản phẩm du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch bền vững Việt Nam UBND xã Quỳnh Đôi tổ chức. Sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu dựa trên bề dày lịch sử hơn 600 năm theo định hướng phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng.