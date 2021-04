Du lịch Vũng Tàu ngày 4/4: Hàng nghìn du khách đổ về bãi biển, cửa hàng “Gốc Vú Sữa”, “ Cô Ba”

Du lịch Vùng Tàu, dịp thấp điểm nhưng khách du lịch vẫn tăng

Hàng nghìn du khách đổ về bãi Sau của bãi biển Vũng Tàu ngày 4/4/2021. (Ảnh: Nguyễn Huyền)

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt ngày 3 và ngày 4/4 hàng nghìn du khách từ khắp các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã đổ về Vũng Tàu nghỉ dưỡng và tắm biển.

Sau thời gian Vũng Tàu tạm đóng cửa bãi biển, hàng quán thưa cũng tạm dừng bán hàng thì thời điểm này, các hoạt động du lịch tại Vũng Tàu đã hoạt động trở lại. Và điều đáng mừng là du lịch Vũng Tàu đã có dấu hiệu khởi sắc khi nhiều khách sạn, nhà hàng quán như hủ tiếu mực ông Già, Hủ tiếu mực Ông Mập, Riêu tôm Thuận Phúc, các quán bánh khọt thương hiệu như "Gốc Vú Sữa", " Cô Ba", "Cây Sung" "quán 14"…luôn trong tình trạng kín chỗ.

Các bãi biển như bãi Sau hàng nghìn du khách đổ xô về tắm biển trong những ngày cuối tuần. Các tuyến đường giao thông ven biển như Thùy Vân, Hạ Long, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu …luôn nhộn nhịp, tấp nập người và phương tiện đi lại.

Chia sẻ về điều này, anh Hồ Quốc Phong chủ quán hủ tiếu mực Ông Mập, đường Hoàng Hoa Thám cho biết: "Quán khai trương tháng 7/2020, đợt dịch bùng phát, gần như không có khách, đến cuối năm 2020 và tết nguyên đán Tân Sửu, khách bắt đầu tăng dần.

Đặc biệt, từ đầu tháng 3 đến nay, cứ dịp cuối tuần, lượng khách vào quán tăng cao, đạt hơn 1 ngàn lượt khách/ngày, rong khi ngày thường chưa tới 100 khách. Quán đã đầu tư mặt bằng rộng, thoáng, có bãi đậu xe sức chứa hơn 10 chiếc ô tô loại từ 50 chỗ trở lên, xe máy lên tới cả trăm chiếc, giá cả được niêm yết rõ ràng và ổn định với 68.000đ/ tô thường và 79.000đ/tô đặc biệt, du khách cảm thấy yên tâm hơn".

Ông Nguyễn Hoàng Quân, Trưởng bộ phận lưu trú khách sạn IBIS, số 117 Thùy Vân cho hay: "Tháng 3, mặc dù dịp thấp điểm trong năm, nhưng khách quay trở lại nhiều, chủ yếu ở đêm thứ 7. Với quy mô 13 tầng (cả tầng trệt), tổng số 250 phòng và nhiều dịch vụ tiện ích như bể bơi vô cực, quầy bar… thời điểm dịch bùng phát trước Tết, khách sạn chỉ đạt 30% công suất phòng thì nay đạt 98-99% công suất phòng ngày cuối tuần"

Theo ông Nguyễn Hoàng Quân, khách sạn không chỉ phục vụ nhu cầu là thị phần thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn cũng hướng đến phát triển thị phần ở các tỉnh tập trung các khu công nghiệp, có lượng khách du lịch sẵn sàng chi trả. Thay đổi cách thức phục vụ của nhân viên, giảm bớt các thủ tục không cần thiết để mang lại cảm giác thoải mái hơn, gần gũi, thân thiện cho khách vì phần lớn khách gia đình và trẻ nhỏ.

Những sản phẩm chất lượng vẫn thu hút du khách. (Một góc Marina Bay Vũng Tàu)

Ông Đặng Duy Tuấn, Phó Giám đốc Marina Bay resort & Spa Vũng Tàu cho biết: "Dịch Covid-19 tác động đến ngành du lịch rất lớn, nhưng riêng Marina Bay không bị tác động nhiều, bởi lẽ chúng tôi may mắn vị trí sát biển, tách biệt khu dân cư nhưng không cách xa địa điểm vui chơi mua sắm trong thành phố là mấy.

Resort tiếp giáp 3 mặt biển được thiết kế theo mô hình biệt lập với 9 bungalow, mỗi bungalow trung bình có 8 phòng, tất cả đều hướng biển; xung quanh là mảng xanh; 2 hồ bơi vô cực nước mặn và nước ngọt nằm sát mặt biển. Chính những yếu tố này đáp ứng tiêu chí an toàn, an tâm, an yên của du khách trong thời điểm dịch.

Vì thế ngay cả khi chính quyền đóng cửa biển thì du khách Marina Bay vẫn được thưởng ngoạn không gian biển và tắm nước mặn. Trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu Marina Bay duy trì đón khách đều đặn, đạt công suất lên 80%. Những tháng đầu năm, đạt công suất phòng 30 đến 40% ngày thường và 100% ngày cuối tuần.

Tuy nhiên Marina Bay vẫn tiếp tục tuân thủ thực hiện biện pháp 5K của Bộ Y tế; phát huy lợi thế sẵn có, nâng cao công tác quản trị đồng bộ toàn hệ thống, khẳng định giá trị thương hiệu. "Với phân khúc khách thu nhập cao nên việc chú trọng chất lượng dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi"

Du lịch Vũng Tàu tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu chia sẻ lý do du khách về Vũng Tàu đông so với nhiều tỉnh, địa phương khác: "Lý do bãi biển Vũng Tàu hút khách du lịch những ngày nghỉ cuối tuần qua bởi thời tiết nắng nóng; Vũng Tàu là thành phố an toàn trong đợt bùng dịch vừa qua, đồng thời đến thời điểm hiện tại dịch cũng đã được khống chế, nên du khách muốn được đi thư giãn, ra một không gian thoáng mát như là các bãi biển. Cũng vì những lợi thế này, du lịch Vũng Tàu sẽ tổ chức thêm nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách về đông hơn nữa.

Cụ thể thành phố sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức sự kiện lớn "Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu" từ ngày 24/4 đến 2/5, với quy mô 108 gian hàng tại bãi Trước. Chúng tôi sẽ mời các nhà hàng, các đầu bếp nổi tiếng các vùng miền, có tính đặc trưng, hy vọng sẽ thu hút lượng khách rất lớn về cho thành phố, dự kiến khoảng trên 100 ngàn người, đáp ứng nhu cầu của du khách, đặc biệt là hỗ trợ cho nhà hàng, khách sạn, người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh".

Ngoài ra theo ông Hoàng Vũ Thảnh, dự kiến trong tháng 10 và 11, thành phố sẽ diễn ra sự kiện lớn cuộc thi Miss World Vietnam 2021 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021), với tất cả các vòng chung kết và đêm chung kết. Thành phố sẽ đề xuất với tỉnh để làm việc với Ban tổ chức cuộc thi về nội dung này.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Vũng Tàu cho biết: "Tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025 định hướng 2030, trong đó có kế hoạch đón khách bằng tàu biển, phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt ngành du lịch tỉnh đang tập trung lập chiến lược phát triển du lịch Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đặt ra các vấn đề tầm nhìn, không gian, thị trường và thương hiệu của du lịch Vũng Tàu, khẳng định các sản phẩm đặc thù; đặt ra vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Về nội dung phát triển kinh tế du thuyền, kinh tế đêm… cũng được đặt ra trong xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh lần này"

Giám đốc Sở Du lịch cũng khẳng định, sau dịch, trước mắt tỉnh thúc đẩy hạ tầng về du lịch phục vụ du khách; tăng cường quản lý đảm bảo môi trường hoạt động du lịch, không chỉ thuần túy là rác thải, tiếng ồn, không khí, mà cả nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá, tránh chặt chém…đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch; triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử văn minh trong du lịch.

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Quý I/2021, Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt gần 3 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ, riêng trong tháng 3 đạt 934 ngàn lượt, tăng 121% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tổng lượng khách tại các cơ sở lưu trú trong quý I đạt 612.700 lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Khách quốc tế lưu trú trong quý I, đạt 34 ngàn lượt, giảm 46% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch 3 tháng đầu năm đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.