Đưa nhanh vốn vay ưu đãi đến với hộ nghèo

Từ nguồn vốn này, người dân chủ động lên phương án sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

Đẩy mạnh giải ngân vốn vay ưu đãi đến với hộ nghèo

Sáng mùng 8 Tết Nhâm Dần 2022, hơn chục người dân ở phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa có mặt tại trụ sở UBND phường làm thủ tục vay vốn ưu đãi.

Chị Nguyễn Thị Nga (ở khu phố 2, phường Phước Nguyên) chia sẻ: Trước đây, chị được vay vốn hộ mới thoát nghèo 50 triệu đồng. Nhờ phát huy được đồng vốn, chị đã trả đúng cam kết. Để có thêm nguồn vốn bổ sung đầu tư mua sắm thiết bị kinh doanh hàng tạp hóa, chị được Tổ tiết kiệm và vay vốn và UBND phường xét duyệt vay 70 triệu đồng.

Ngoài phường Phước Nguyên, trong ngày 8/2/2022, người dân tại phường 5 (TP.Vũng Tàu) và thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) cũng được nhận giải ngân vốn vay tại Điểm giao dịch xã. Tổng doanh số cho vay tại 3 điểm trên đạt hơn 1,5 tỷ đồng với 41 hộ vay vốn.

Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích (ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Hữu Thuận

Trước đó, trong tháng 1/2022, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giải ngân hơn 119,2 tỷ đồng cho gần 1.840 hộ vay vốn. Trong đó, giải ngân hơn 36 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; cho vay giải quyết việc làm hơn 70 tỷ đồng đã thu hút mới và duy trì ổn định cho 1.500 lao động.

Sau đợt giải ngân này, ngày 9/2, các Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đồng loạt thực hiện giải ngân cho bà con ở các huyện Châu Đức, Phú Mỹ, Long Điền, Xuyên Mộc… với tổng doanh số cho vay khoảng 8,5 tỷ đồng cho 214 hộ vay vốn.

Niềm vui lớn từ nguồn vốn nhỏ

Từ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, nhiều nông dân xã An Nhứt (huyện Long Điền) đã có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích (SN 1964, ấp An Hòa, xã An Nhứt) từ hộ khó khăn đã có của ăn của để nhờ vay vốn ưu đãi nuôi bò.

Ông Bích phấn khởi cho biết: 3 năm trước, gia đình ông được Ngân hàng CSXH huyện Long Điền cho vay 30 triệu đồng để mua thêm 3 con bò giống lai sind về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay đàn bò nhà ông Bích đã phát triển lên 10 con, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Cách đây 1 tháng, ông Bích đã bán bớt 2 con bò, thu được gần 60 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông Bích không những thoát cảnh khó khăn mà còn là hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. "Từ ngày được Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ vốn nuôi bò, kinh tế gia đình tôi dần cải thiện. Gia đình tôi cũng đầu tư thêm làm 1ha lúa, vừa tăng thu nhập, vừa lấy rơm làm thức ăn cho bò. Nhờ vậy, đời sống cũng khấm khá hơn"- ông Bích nói.

Cách nhà ông Bích không xa, bà Phương Ngọc Oanh (ấp An Hòa, xã An Nhứt) được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện để trồng hoa lan trong vườn nhà. "Vụ hoa tết vừa rồi, gia đình tôi thu hơn 80 triệu đồng từ bán hoa lan"-bà Oanh nói.

Ông Võ Văn Hoàng - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm 2022, chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2022 - 2025.

Để đẩy nhanh nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đơn vị phối hợp đã tích cực xuống cơ sở thông tin, đối chiếu phân loại nợ vay và triển khai các chính sách tín dụng, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ để giải ngân, giúp khách hàng có điều kiện, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay đầu năm mới.