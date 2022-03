Đưa phong cách Indochine vào đô thị mới, xu hướng được giới thượng lưu ưa chuộng

Cảm xúc thăng hoa giữa "bản hòa ca kiến trúc"

Cuối năm 2021, TP Hà Nội đã triển khai tour bộ hành với chủ đề "Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội". Điểm đến là các công trình mang tính biểu tượng như: Nhà hát Lớn, Di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ phủ, Khách sạn Sofitel Metropole…. Được tổ chức vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, tour thu hút đông đảo du khách tham gia, phần nào hiểu được sự ra đời của một phong cách kiến trúc Indochine.

Theo Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội, đặc trưng của phong cách Indochine được tạo ra bởi sự hài hòa và tao nhã đến từng chi tiết. Trước hết, đó là sự pha trộn tinh tế ngôn ngữ kiến trúc Tân cổ điển Pháp và chất liệu truyền thống Việt Nam, như bộ mái dốc và chi tiết trang trí phỏng theo văn hóa kiến trúc bản địa. Sự tài hoa của các kiến trúc sư thời kỳ đó còn thể hiện ở việc đã "nhiệt đới hóa" thành công các bản vẽ từ phương Tây để cuộc sống bên trong công trình thích ứng với sự khắc nghiệt về khí hậu nhiệt đới, nóng, ẩm về mùa hè và lạnh về mùa đông.

Nét đẹp hài hòa trong kiến trúc Indochine còn được tạo ra bởi sự cân xứng giữa công trình xây dựng và không gian xung quanh, đặt trong tổng thể của một "Thành phố – Vườn". Cấu trúc đô thị đề cao khung cảnh thiên nhiên vừa là đặc trưng Pháp, cũng đồng thời mang quan niệm Việt: "nhất thể vũ trụ", "âm dương quân bình", "thiên nhân hợp nhất".

The Tonkin là mảnh ghép hoàn toàn khác biệt trong lòng Thành phố quốc tế Vinhomes Smart City với phong cách đậm chất Indochine.

Chính sự hài hòa đã giúp phong cách Indochine có sức sống bền bỉ, mang giá trị vượt thời gian và đang trở lại trong cuộc sống đương đại. Không ít người trong giới thượng lưu muốn sở hữu không gian sống đậm chất nghệ thuật theo phong cách này, như là hành trình tìm lại bản sắc về một thời vàng son. Đó cũng là khởi đầu cho một cuộc sống có gu, khác biệt, hài hòa không gian sống cổ điển, sang trọng với tiện ích của cuộc sống thời thượng. Đây cũng chính là cảm hứng cho sự ra đời của The Tonkin trong lòng khu đô thị quốc tế Vinhomes Smart City.

Sảnh căn hộ The Tonkin được thiết kế tinh tế, hài hòa giữa nét cổ điển, sang trọng với chất thời thượng.

Chất sống sang giữa "thành thị mang phong vị Á Đông"

Trong phân khu The Tonkin, có tới 25 tiện ích với chất sang chảnh không khác gì các khu nghỉ dưỡng cao cấp hay những khách sạn 5 sao nổi tiếng. Vượt qua tháp đồng hồ có ý nghĩa biểu tượng Goddess, cư dân được hòa mình vào bể tiểu cảnh và thác nước The Mekong, giàn cảnh quan The Muse cùng với phù điêu đậm chất truyền thống với những đường nét điêu khắc Champa tinh tế, quyến rũ. Đặc biệt, lấy cảm hứng từ dải lụa thướt tha đậm chất Á Đông, đường dạo bộ Bamboo Path ẩn hiện dưới bóng trúc xanh mát gợi nhớ về biểu tượng của tinh thần Việt.

Hấp dẫn nhất có lẽ là bể bơi nhiệt đới Indochine Resort quy mô gần 1.000m2, được được tạo hình uốn lượn như hình ảnh phượng hoàng đang dang đôi cánh đầy kiêu hãnh. Với tổng thể giao hòa của thác nước, chòi thư giãn giữa hồ độc đáo và hàng dừa xanh bao quanh, cư dân sẽ có cảm giác đang nằm giữa một ốc đảo nghỉ dưỡng đậm chất quý tộc.

Thả mình trong làn nước trong vắt của hồ bơi rộng 1.000 m2 hay thư thái nằm nghỉ trong chòi thư giãn bên hàng cây xanh mát, cư dân sẽ có cảm giác đang ở giữa một resort sang trọng

Những người yêu thích vận động cũng sẽ được sở hữu 365 ngày tập luyện đầy hào hứng, khi chỉ cần bước xuống từ tòa nhà là đã tới 3 sân tập thể thao, với các bộ môn: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông hoặc sân tập gym ngoài trời với hàng chục thiết bị được bố trí. Những người muốn tìm tới sự an nhiên, chậm rãi hơn thì được dành riêng thảm cỏ yoga Zenith Zone... Còn trẻ em có thể thỏa sức khám phá "góc sân và khoảng trời" Joylie Park đầy cuốn hút.

Nhịp sống an nhiên đậm chất thiền trong lòng phân khu mang phong vị Á Đông The Tonkin.

Chưa kể, cư dân The Tonkin còn được sử dụng toàn bộ các"đại tiện ích" của Vinhomes Smart City cho cuộc sống năng động, như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3 hecta với hơn 1000 chức năng tập của hệ thống Gym ngoài trời; 200 sân thể thao các loại nối tiếp nhau. Cùng với đó, hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup sẽ hiện diện đầy đủ trong tương lai, đảm bảo mọi nhu cầu đều được đáp ứng tại chỗ mà cư dân không phải đi tìm đâu xa.

Sở hữu những ưu thế đắt giá vượt trội, The Tonkin được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo "hiện tượng" ở thị trường phía Tây Hà Nội.