Đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), chiều 24/3, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị FLC (TP.Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề "Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững".

Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc với chủ đề "Hội tụ nguồn nhân lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững". Ảnh: Hữu Dụng

Dự hội nghị về phía Hàn Quốc có ông Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương; Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM); Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM); Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và các cộng sự của Đại sứ; các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị có ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa; ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... và các tỉnh, thành phố lân cận: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Dụng

Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc một lần nữa là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hàn Quốc. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, nghiên cứu liên kết hợp tác trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu "Hội tụ nguồn lực, đẩy nhanh phục hồi và phát triển bền vững" tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài 2 hội nghị chính là "Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc" và Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022", chương trình kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa còn có các cuộc gặp gỡ, kết nối giữa đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố tham dự hội nghị; trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị; tham quan Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Dụng

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh trên hầu khắp các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, xã hội. Thông qua hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, hiện nay Thanh Hóa là một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của Việt Nam, hướng tới mục tiêu là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc, là điểm đến đầy hứa hẹn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng hoạt động hợp tác đầu tư của Thanh Hóa với các đối tác Hàn Quốc sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Tuấn đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc ưu tiên đầu tư lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh… Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đến nay tỉnh Thanh Hóa có 37 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc và Hàn Quốc liên doanh với Nhật Bản, chiếm 26,5% tổng số các dự án FDI của tỉnh, các dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 1,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Ông Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Dụng

Tiêu biểu là dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II, Tập đoàn Kepco (Hàn Quốc) liên doanh với Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), trong đó vốn đầu tư của Hàn Quốc 1,39 tỷ USD; lĩnh vực may mặc có 21/37 dự án. Một số dự án triển khai hiệu quả như: Nhà máy may Winners Vina Nga Sơn; Công ty TNHH Namyang International; Nhà máy may công nghiệp S&H ViNa; Nhà máy sản xuất dây cáp điện ô tô của Tập đoàn THN (Hàn Quốc)... góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hàn Quốc là thị trường đầy tiềm năng của Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 443 triệu USD, chiếm 11,9% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 408,5 triệu USD (chiếm 7,43%); có 88 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, giày da, thủy hải sản đông lạnh surimi, lông mi giả, tăm hồ… Năm 2021, tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc của tỉnh Thanh Hóa đạt 213,1 triệu USD, với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là mỹ phẩm, nguyên liệu phục vụ may mặc, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng...

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc để thực hiện 5 dự án ODA với tổng vốn là 93,5 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế, giáo dục, lĩnh vực giao thông, phát triển đô thị.

Ngoài ra, từ nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO), các nhà tài trợ Hàn Quốc đã triển khai 13 dự án tại Thanh Hóa với tổng giá trị giải ngân đạt 1,841 triệu USD.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Dụng

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, tích cực lên ý tưởng và tổ chức buổi "Gặp gỡ Thanh Hoá - Hàn Quốc". Hội nghị là dịp để trao đổi những thông tin hữu ích, các ý tưởng hợp tác cụ thể thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa tỉnh Thanh Hoá và các đối tác Hàn Quốc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tin tưởng rằng, với vị trí chiến lược và nhiều tiềm năng lớn cùng với những đường hướng đúng đắn, chính sách phù hợp trong công tác đối ngoại, trong thời gian tới Thanh Hóa sẽ có những đột phá để trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Việt Nam và sớm trở thành tỉnh "kiểu mẫu" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Sau hội nghị này, các đối tác của tỉnh Thanh Hóa và đất nước Hàn Quốc sẽ kết nối được nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đang kêu gọi đầu tư và Hàn Quốc có thế mạnh như: Nông nghiệp sạch, điện tử, xây dựng thành phố thông minh, giáo dục… đưa quan hệ hợp tác của Thanh Hóa - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã cam kết sẽ đồng hành và là cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với chính quyền, hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư hợp tác, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.