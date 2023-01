Đưa vụ học sinh đâm bạn tử vong ở Thái Bình vào án trọng điểm

Như Dân Việt đã đưa tin vụ dùng dao đâm bạn tử vong: Trưa 21/11/2022, tại khu vực bên ngoài Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy (Thái Bình), Q.A và nam sinh Bùi Ngọc Khiêm (học sinh lớp 10A1) xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Khiêm đã dùng dao đâm Q.A khiến học sinh này bị thương. Q.A được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, khoảng 1 tuần sau Q.A tử vong.

Ở diễn biến mới nhất, thông tin mà Dân Việt nắm được, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xác định vụ việc này là án trọng điểm.

Theo đó, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành họp để thống nhất xác định và giải quyết án trọng điểm.

Tham gia cuộc họp có các lãnh đạo liên ngành, cùng các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được phân công thụ lý, giải quyết vụ án.

Liên ngành tố tụng ở Thái Bình xác định, vụ học sinh đâm bạn tử vong trên địa bàn huyện Thái Thụy là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tại cuộc họp, lãnh đạo liên ngành thống nhất đánh giá thời gian qua tình hình tội phạm về xâm hại tính mạng, sức khỏe trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ án đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, học sinh. Vì vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đồng thời quyết liệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghe báo cáo về nội dung vụ án và ý kiến của các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, lãnh đạo liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất quyết nghị, xác định vụ án Bùi Ngọc Khiêm (học sinh lớp 10) bị khởi tố về tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự là vụ án trọng điểm, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo liên ngành thống nhất phân công các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có năng lực và kinh nghiệm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ án, đảm bảo việc giải quyết được tiến hành khẩn trương, thận trọng, khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong việc quản lý để kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước khắc phục và tăng cường công tác phòng ngừa.