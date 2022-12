Ngày 8/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 12, tại ngày làm việc thứ 2 này đã có 65 lượt đại biểu phát biểu và ghi phiếu tham gia nhiều ý kiến thảo luận một số vấn đề nóng như an ninh trật tự, tài nguyên, môi trường, đất đai…

Đối với lĩnh vực xây dựng, đầu tư phát triển, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, một số đại biểu phản ánh, còn nhiều đồ án quy hoạch tỉnh, liên vùng, quy hoạch huyện chồng lấn (các huyện ven biển), chậm được phê duyệt; nên ảnh hưởng đến một số dự án triển khai, trong đó có Bệnh viện tim mạch tại huyện Thăng Bình rất dễ chậm tiến độ…

Đại biểu Phạm Quốc Hùng phát biểu ý kiến tham gia tại tổ thảo luận về các chính sách đất đai, tài nguyên... Ảnh: T.H

"Các địa phương chưa chú trọng quản lý, thống kê chuẩn xác đất công ích 5%, người dân lấn chiếm, sử dụng dẫn đến ảnh hưởng giải phóng mặt bằng…, bên cạnh đó, đất thổ cư nhiều địa phương cấp trên diện tích lớn, khó công tác GPMT.

Do đó, UBND tỉnh cần có tổng rà soát quỹ đất, nhất là đất công ích, đất thổ cư…, tạo thuận lợi dự án phát triển. Ngoài ra, cần cho thuê, đấu thầu đất công ích nhằm tăng thu ngân sách cho cấp xã và quản lý tốt hơn, tránh thất thoát…", đại biểu Phạm Quốc Hùng nhấn mạnh.

Quan cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND Quảng Nam khóa X. Ảnh: T.H

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, quản lý nhà nước - cải cách hành chính.

Một số đại biểu nêu rõ quan điểm như, cần có giải pháp mạnh, quyết liệt nhằm khắc phục, giảm thiểu việc bùng phát các vụ việc, tội phạm trên lĩnh vực đánh bạc, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy; tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, nhất là trách nhiệm của ngành công an các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin tình hình tội phạm, hướng dẫn cho người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, hiện tình trạng tệ nạn ma tuý, sử dụng trái phép chất ma tuý trong các tụ điểm giải trí như bar, karaoke của giới trẻ ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, một số đại biểu kiến nghị, cần tăng cường quản lý đối tượng tâm thần, loạn thần; cần có nguồn kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng tâm thần để tránh tình trạng giết người do người tâm thần, loạn thần gây ra.

Đối với công tác cán bộ, có đại biểu cho rằng cần quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; tránh tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người dân, doanh nghiệp…

Lực lượng Công an khống chế đối tượng Trần Văn Xanh sau khi gây án đối với 2 ông cháu và làm cháu bé 5 tuổi tử vong. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 20/10, tại khu vực tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, ông Cao V.X. (72 tuổi) trên đường đón cháu nội là em Cao T.M (5 tuổi) đi học về thì bất ngờ bị đối tượng Trần Văn Xanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú) được cho là có thần kinh không ổn định đã chặn đường, dùng búa tấn công.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em M. đã tử vong, ông X. bị thương rất nặng, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Xanh cầm hung khí vào nhà đóng cửa cố thủ suốt nhiều giờ. Công an tỉnh Quảng Nam đã phải điều động lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ Công an huyện Quế Sơn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mới có thể khống chế được đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Xanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Giết người".

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Văn Xanh để phục vụ công tác điều tra.

Và mới đây nhất, vào khoảng 4h30 ngày 5/12, đối tượng Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, người địa phương) đến quán nước ven đường tại khu chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Tại đây, nghi phạm Cường bất ngờ dùng dao đâm ông Huỳnh Khánh (77 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), cú đâm mạnh làm ông Khánh gục tại chỗ, một người khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đưa ông Khánh đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng dẫn đến tử vong.

Riêng nghi phạm Cường sau khi gây án đã lấy xe máy tại quán nước bỏ trốn. Sau khi được công an và gia đình vận động, nghi phạm Cường đã đầu thú và bị công an bắt giữ.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh, nghi phạm Cường có biểu hiện sử dụng chất kích thích trước khi gây án. Cường và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau...