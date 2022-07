Đức ngừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới

ĐSQ giải thích, nếu có hộ chiếu mẫu mới này, người Việt không thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức. Hồ sơ xin thị thực sẽ không được tiếp nhận cho tới khi có thông báo khác.



Thậm chí khi một người đã được cấp thị thực, Đại sứ quán cũng “khẩn thiết khuyên quý vị không nên đến Đức. Bởi vì nguy cơ quý vị sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới”. Những người được cấp thị thực sẽ được cơ quan đại diện Đức liên lạc riêng.

Đây là hướng dẫn mới của cơ quan chức năng nội địa Đức - thông tin trên trang web ĐSQ cho biết.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Ảnh: BCA.

Một số thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng lý do là hộ chiếu mới thiếu thông tin tỉnh thành sinh ra. Thông tin này có thể được xác định bằng số căn cước công dân, nhưng với trường hợp trẻ em thì số này có thể bị thiếu và khó xác định rõ ràng, do vậy sẽ dẫn đến một vài vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Từ ngày 1/7/2022 Bộ Công an đã bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới không gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Theo thông báo của Bộ Công an, so với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.