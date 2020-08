Dùng cuốc đánh chết hàng xóm rồi giả vờ ra đồng lấy chứng cứ ngoại phạm

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ án mạng tại xóm Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên xảy ra vào sáng 6/8.

Trước đó, Công an Nghệ An nhận được tin báo của Công an huyện Hưng Nguyên về việc một nạn nhân bị tai nạn giao thông nằm bất tỉnh tại đường liên xóm xóm Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1962, trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên). Nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần nhà trong tình trạng đầu có vết thương chảy nhiều máu. Hình ảnh hiện trường cho thấy, nạn nhân bị xe máy đè lên người, toàn bộ chân phải bị xe máy đè lên. Sau khi được người dân phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến 16h cùng ngày thì tử vong.

Cán bộ, chiến sĩ Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt hiện trường phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và xác định đây là vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng, hung thủ gây án cố tình đánh lạc hướng cơ quan công an. Thu thập các thông tin về nạn nhân và rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đối tượng được đưa vào diện nghi vấn có liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Nhâm chính là Ngô Đức Thiện (SN 1960, trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên), hàng xóm của nạn nhân.

Đối tượng Ngô Đức Thiện. Ảnh: Anh Quân

Tại cơ quan công an, Ngô Đức Thiện một mực khẳng định không hề liên quan đến cái chết của hàng xóm và đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Theo Ngô Đức Thiện, thời điểm nạn nhân bị tai nạn, đối tượng đang đi làm đồng. Sau nhiều giờ đấu tranh, trước những phân tích, thông tin mà cơ quan công an đưa ra, đến 19h cùng ngày Ngô Đức Thiện cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Sự việc được làm rõ như sau: Ngô Đức Thiện và anh Nguyễn Ngọc Nhâm có chung một bờ ao cá. Anh Nhâm có ý định cải tạo bờ ao cá và bàn bạc với người hàng xóm nhưng Thiện lại không đồng tình nên cả hai xảy ra bất hòa. 8h ngày 6/8, anh Nguyễn Ngọc Nhâm thuê máy xúc tiến hành đắp đất cải tạo bờ ao cá. Bởi vậy Thiện tỏ vẻ khó chịu và 2 người xảy ra bất hòa, anh Nhâm bèn lấy cây gậy đánh vào chân của Thiện. Sau đó, anh Nhâm đã nói vợ mình chở Thiện lên trạm y tế xã khám, lấy thuốc về bôi.

Đến khoảng 9h30, Thiện sang nhà anh Nhâm, lúc này anh Nhâm lấy rượu mời để xin lỗi chuyện lúc sáng nhưng Thiện không đồng ý nên bỏ về nhà. Sau đó, Thiện vác cuốc ra đồng. Trên đường đi, Thiện lại gặp anh Nhân nên nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, khi thấy anh Nhân đi xe máy qua, Thiện cầm cuốc đánh trúng đầu khiến anh Nhân ngã xuống đường.

Chiếc xe máy ngã sang phải và đè lên chân phải của nạn nhân. Thấy nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu nhưng Thiện đã bỏ mặc nạn nhân và thản nhiên đi vào nhà cất cuốc và tiếp tục đi ra đồng nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ, truy tố đối tượng ra trước pháp luật.