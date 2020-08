Băng cướp giật lao vào đuôi ô tô khi bị đặc nhiệm truy đuổi

Tối 10/8, Công an quận Bình Tân đang điều tra truy xét vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó, chiều cùng ngày, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Công an Q.Bình Tân đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ quốc lộ 1 về đường An Dương Vương.

Hai chiếc xe máy của bọn cướp giật tông vào đuôi ô tô.

Lúc này, tổ công tác phát hiện bốn nam thanh thiếu niên tuổi chừng 16 đến 20, chở nhau trên hai xe máy phóng bạt mạng với tốc độ cao. Đáng chú ý, phía sau có một người vừa phóng xe truy đuổi vừa truy hô “cướp… cướp”.



Nhận định các đối tượng vừa “ăn hàng”, các trinh sát lập tức tăng ga truy đuổi. Đến gần giao lộ Trần Văn Giàu - đường số 7 - Tên Lửa (phường Bình Trị Đông B), do chạy tốc độ cao, không làm chủ tay lái, hai xe máy của bọn cướp va trúng đuôi chiếc ôtô 7 chỗ và ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Không để cho các đối tượng vùng dậy bỏ chạy, các trinh sát cùng người dân khống chế được hai trong bốn thanh thiếu niên đưa về trụ sở. Chiếc điện thoại chúng vừa cướp giật cũng được cơ quan công an thu giữ.



Hiện Công an Q.Bình Tân đang khẩn trương truy bắt thêm hai đối tượng đồng phạm trong băng cướp giật này.