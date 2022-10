"Đừng để bạn phải chiến đấu với ung thư vú một mình!"

Những lời chia sẻ của bệnh nhân ung thư vú. Ảnh: B.D

Đây là dịp để các bệnh nhân, người thân bệnh nhân, cùng những người ủng hộ cuộc chiến chống ung thư vú cùng giao lưu, gặp gỡ bác sĩ, tham gia gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ mạng lưới.



Các hoạt động xuyên suốt diễn ra trong Ngày hội Nón hồng là hiến tóc, trao tặng áo vú đoạn nhũ và bữa tiệc nhảy Zumba gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Chị Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập Mạng lưới chia sẻ: "Ung thư vú có thể xảy ra ở cả nam và nữ. Chúng ta có thể giảm thiểu con số tử vong vì căn bệnh này bằng việc tầm soát, phát hiện sớm. "Breast Friends – We Are Strong Together" là lời kêu gọi hãy trở thành người bạn với vú và với chính cơ thể mình. Lắng nghe, chăm sóc, thăm khám định kỳ là những điều cần thiết để làm bạn với vú. Bằng nỗ lực kết nối và cùng nhau đồng hành, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú".

Nhiều người đăng ký hiến tóc tại ngày hội. Ảnh: B.D

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, Ngày hội Nón hồng đã nhận về hơn 600 lượt đăng ký hiến tặng tóc, 200 người đăng ký tham gia Zumba PARTY IN PINK, 20 gian hàng đăng ký bán hàng gây quỹ tại ngày hội cùng hơn 10 câu lạc bộ Zumba trên cả nước tham gia tổ chức các buổi diễn tập lan tỏa thông điệp "Breast Friends – We Are Strong Together".

Cắt tóc hiến ngay tại ngày hội. Ảnh: B.D

Qua 1 tháng phát động, đã có hơn 500 người đã đăng ký hiến tóc tại Ngày hội Nón hồng 2022. Việc mang trong mình căn bệnh ung thư vú không chỉ làm người bệnh phải chịu đựng những đau đớn về mặt thể trạng, mà còn là những mất mát to lớn về mặt tinh thần.

Người ta dễ nhớ tới một hình ảnh của bệnh nhân ung thư với cái đầu trọc lóc do tóc rụng trong thời gian điều trị hóa chất. Nhưng riêng với bệnh nhân ung thư vú, ngoài mất đi mái tóc duyên dáng, họ còn có khả năng mất đi một thứ quý giá khác, đó là bộ ngực.

Có người mang tóc cắt từ ở nhà đến hiến. Ảnh: B.D

Dự án Thư viện tóc giả cho bệnh nhân ung thư là hoạt động hỗ trợ được xây dựng trên nhu cầu có thực, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng bệnh nhân, và đặc biệt, giúp họ tự tin hơn với ngoại hình của mình, can đảm chiến đấu với bệnh tật.

Với lời nhắn nhủ yêu thương "Thắt lại giấc mơ hồng", suốt 9 năm hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, thư viện tóc giả miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư đã nhận được tóc của 15.000 người hiến tóc, hơn 1.200 bệnh nhân được nhận tóc và 7 bệnh viện trên cả nước có đặt Thư viện tóc.

Đây là nguồn tóc để Thư viện tóc làm các bộ tóc giả miễn phí cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: B.D

"Tôi đã đồng hành, làm bạn với mẹ mình, một bệnh nhân ung thư vú trong suốt quá trình điều trị dài hơn 1 năm. Tôi hiểu và muốn đóng góp sức mình cho các chiến binh K giống mẹ bằng chính sở trường của mình là cắt tóc", anh Trần Tuấn Anh, chủ salon tóc The Hair by Anh Tuấn, 1 trong các hair salon tham gia cắt tóc miễn phí cho người hiến tặng tại ngày hội chia sẻ.

Vui vẻ khoe đoạn tóc vừa được cắt để hiến tại ngày hội. Ảnh: B.D

Theo thống kê của Tổ chức ghi nhận Ung thư toàn cầu (Globocan) 2020, ung thư vú là một trong những căn bệnh ung thư thường gặp nhất với 21.555 ca mắc mới, chiếm tỷ lệ 25,8% tổng số ca ung thư.

Những lời chia sẻ, động viên của người hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư. Ảnh: B.D

"Tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có thể giúp hiểu được căn bệnh và đẩy lùi được nó. Ví dụ như cách đây khoảng 10 năm, ung thư cổ tử cung là cũng một trong những loại ung thư đứng vị trí "quán quân" về ca mắc mới. Tuy nhiên nhờ vào việc tầm soát được phủ sóng toàn quốc, ung thư cổ tử cung không còn nằm trong top 10 ung thư thường gặp. Nếu chương trình tầm soát ung thư vú được thực hiện tốt, cơ may điều trị khỏi bệnh tăng lên, chúng ta có thể đẩy lùi ung thư vú", TS.BS Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng khoa Tuyến vú Bệnh viện Đại học Y dược (TP.HCM) cho biết.