Dùng Facebook ẩn danh để buôn bán pháo hoa những ngày cận Tết

Ngày 12/1, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang nam thanh niên P.T.Đ (21 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) đang vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 9kg đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người khác gồm: N.V.Th và P.S.T (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), thu giữ thêm 6 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng hơn 11kg) và 10 viên pháo quả, có trọng lượng gần 3kg. Tổng cộng, cơ quan công an thu giữ 11 hộp pháo nổ loại 49 viên và 10 hộp pháo quả với trọng lượng gần 23kg.

Lực lượng chức năng phát hiện N.V.Th và P.T.Đ buôn bán pháo hoa qua mạng xã hội Facebook.

Làm việc với lực lượng công an, N.V.Th khai nhận là người cầm đầu, đặt mua số pháo hoa nổ nói trên qua Facebook, sau đó cất giấu tại nhà của P.S.T. Số pháo hoa nổ trên sẽ được nhóm của Th chia nhỏ, bán kiếm lời dịp cận Tết Nguyên đán.

Lực lượng chức năng làm việc với những người bị bắt quả tang buôn bán pháo hoa.

Đặc biệt, qua điều tra của Phòng PA05, N.V.Th đã rất tinh vi, sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh để đăng tải rao bán pháo hoa nổ trên mạng xã hội với số lượng lớn từ nhiều năm qua để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Khi có người đặt mua, chuyển tiền trước, N.V.Th giao cho P.T.Đ đi giao pháo hoa nổ hoặc gửi hàng qua dịch vụ giao hàng, xe khách, xe tải.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.