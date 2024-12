Dừng hoạt động nhà trọ, cơ sở kinh doanh không có giải pháp PCCC

UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cao điểm dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Ất Tỵ và năm 2025.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn trên lĩnh vực PCCC và CNCH nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp an toàn PCCC đối với loại hình cơ sở là nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu dân cư, chung cư cao tầng.

Tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các giải pháp về PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC do UBND TP ban hành và hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30/3/2025 (sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong).

TP.HCM tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cao điểm dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Ất Tỵ và năm 2025. Ảnh: C.H

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an TP và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, nhất là những vấn đề có liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn trong các công trình cao tầng, siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm.

Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định pháp luật đối với công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về PCCC. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người cao…