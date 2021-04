Dùng kích điện đánh bắt hủy diệt ngay giữa thành phố, ngư phủ bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 5/4, tin từ Công an TP.Huế, cơ quan này vừa truy xét, xử lý đối tượng dùng kích điện đánh bắt thủy sản hủy diệt trên sông Hương đoạn qua địa phận TP.Huế.

Trước đó, người dân phản ánh đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc một người đàn ông chèo thuyền dùng kích điện đánh bắt thủy sản hủy diệt trên sông Hương đoạn tại khu vực cầu bán nguyệt- Bến Me, TP.Huế. Hành vi đánh bắt thủy sản này tiềm ẩn gây nguy hiểm cho trẻ em và du khách đến chơi tại đây.

Hình ảnh đối tượng đánh bắt thủy sản hủy diệt bằng xung điện được phản ánh đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an TP.Huế đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội CSGT - trật tự tiến hành xác minh, xử lý.

Qua xác minh, truy xét, cơ quan công an xác định đối tượng vi phạm là ông N.V.T (trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), làm nghề đánh cá.

Làm việc với cơ quan công an, ông T đã thừa nhận hành vi dùng kích điện để đánh bắt thủy sản trên sông Hương. Công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng đối với ông T. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện.