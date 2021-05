Dược Cửu Long nói gì về vụ án hình sự xảy ra tại công ty?

Theo Dược Cửu Long, doanh nghiệp nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an "Khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược Cửu Long và các đơn vị có liên quan."

Hiện nay, Dược Cửu Long đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ công an theo yêu cầu để vụ án được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật. Trong quá trình phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, các hoạt động sản xuất kinh doanh của DCL vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Liên quan đến vụ việc này, nhận thấy sự kiện này có thể gây ảnh hưởng đến truyền thông của Công ty do các hiệu ứng tin đồn, nên để làm rõ hơn các thông tin liên quan đến quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều ra, Bộ Công an, ban lãnh đạoDược Cửu Long đã đưa ra một số thông tin cụ thể.

Nhà máy sản xuất Viên nang rỗng của Dược Cửu Long

Thứ nhất, vụ án được xác định xảy ra vào năm 2005 – 2007, trước khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chào bán cổ phiếu DCL trên sàn giao dịch chứng khoán, và tại thời điểm diễn ra sự việc này thì CTCP Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) vẫn chưa là công ty mẹ của Dược Cửu Long và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Dược Cửu Long.

Thứ hai, vụ án không liên quan tới bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào của Dược Cửu Long hiện nay. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dược Cửu Long vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch đề ra, tình hình quản trị Công ty ổn định. Vụ việc không liên quan đến bất kỳ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc đương nhiệm của Công ty.

Thứ ba, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ công an chưa thông báo tới Dược Cửu Long quyết định khởi tố đối với bất cứ bị can nào là người nội bộ của Dược Cửu Long.

Trước đó, ngày 23/4/2021, Dược phẩm Cửu Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Hà Nội.

Năm 2020, mảng ETC có sự cạnh tranh về giá dẫn đến mặt bằng giá bán giảm so với trung bình 2019; mảng OTC, chịu ảnh hưởng do sự thay đổi về chính sách quản lý của Bộ Y Tế đối với nhóm thuốc kháng sinh và các thuốc quản lý đặc biệt làm cho việc kinh doanh nhóm thuốc này cho nhà thuốc khó khăn hơn; mảng Capsule và Vikimco chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19.

Tuy nhiên, DCL vẫn có doanh thu đạt trên 671 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt gần 200 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 187,637 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85,944 tỷ đồng. Đặc biệt trong quý IV/2020, lợi nhuận của DCL đạt mức kỷ lục khoảng 40 tỷ đồng.

Được biết, năm 2021, DCL đặt mục tiêu doanh thu 805 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 110 tỷ đồng tăng gần 30% so với năm 2020.