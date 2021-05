Được mua mỏ quặng sắt 320 triệu tấn tại Úc, HPG của tỷ phú Trần Đình Long "tím ngắt"

Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, sau một thời gian tìm kiếm và chuẩn bị, Hòa Phát đã đặt bước chân chắc chắn đầu tiên vào thị trường có nguồn cung quặng sắt lớn nhất thế giới là nước Úc.

Mỏ quặng sắt Roper Valley có trữ lượng ước tính đạt 320 triệu tấn (Ảnh: Hòa Phát)

Cụ thể, ngày 28/5, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Liên bang Úc ("FIRB") đã chấp thuận phê duyệt hợp đồng mua 100% cổ phần Dự án mỏ quặng sắt Roper Valley của Công ty con tại Úc thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Hòa Phát là chủ sở hữu Dự án quặng sắt Roper Valley với trữ lượng dự đoán 320 triệu tấn và công suất khai thác 4 triệu tấn/năm.

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu để đầu tư mua tiếp một số mỏ sắt mới tại Úc, nhằm đảm bảo về lâu dài nguồn cung ít nhất 50% nhu cầu quặng sắt của Tập đoàn (tương đương 10 triệu tấn/năm).

Bên cạnh đó, nguyên liệu cấu thành đến 30% giá thép là than luyện cốc hiện được Hòa Phát nhập khẩu từ nước Úc – thị trường cung cấp than luyện cốc lớn nhất thế giới. Tập đoàn đang nghiên cứu để trong tương lai có thể sẽ mua một vài mỏ than luyện cốc của Úc nhằm từng bước tự chủ nguồn nguyên liệu sản xuất quan trọng này.

Cổ phiếu HPG tăng trần trong phiên giao dịch hôm nay 31/5

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG của "vua thép" Hòa Phát tiếp tục tăng trần trong ngày hôm nay, đạt mức giá 52.700 đồng/CP, với khối lượng giao dịch đạt tới hơn 60 triệu cổ phiếu. Đây là giá đã điều chỉnh khi phiên giao dịch hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để Hòa Phát chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%, thời gian thanh toán 11/6/2021.

Theo dự kiến, với hơn 3,31 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HPG sẽ chi khoảng 1.656 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Đồng thời Tập đoàn Hòa Phát cũng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,16 tỷ cổ phiếu mới trả cổ tức tỷ lệ 35% cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.160 tỷ đồng.

HPG của tỷ phú Trần Đình Long thời gian gần đây liên tục hưởng lợi từ giá thép trong nước liên tục tăng cao.

Quý I/2021, HPG của tỷ phú Trần Đình Long công bố lợi nhuận hơn 7.000 tỷ đồng, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải thích của HPG, lợi nhuận tăng đột biến thời gian gần đây là nhờ Hòa Phát liên tục gia tăng sản lượng thông qua việc đưa 4 lò cao của Khu liên hợp Dung Quất lần lượt vào vận hành, cùng với đó là giá thép thành phẩm tăng cao kỷ lục.

Thêm vào đó, một số thông tin hỗ trợ tích cực cho "vua thép" Hòa Phát là những thông tin đến từ việc DN này đang tích cực "gom" quỹ đất tại nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Cần Thơ… Hiện, thép Hòa Phát đang được cho là sở hữu quỹ đất lên tới cả nghìn ha.