Được nhắc đeo khẩu trang phòng Covid-19, người đàn ông xịt cồn vào miệng một phụ nữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối ngày 28/7, tại chung cư ORC… trên đường Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Chiều 29/7, trao đổi với chúng tôi, đại diện Ban quản lý chung cư ORC…cho biết, thời gian trên, người đàn ông ngoài 38 tuổi sinh sống trong một căn hộ tại chung cư có sử dụng thang máy nhưng không đeo khẩu trang.

Do trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chị Nh. đồng thời cũng là 1 thành viên của ban quản trị chung cư, đã nhắc nhở người đàn ông này đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, người đàn ông không hợp tác còn lớn tiếng với chị Nh.. Cả hai xảy ra cự cãi, bất ngờ người đàn ông ấn đầu chị Nh. vào tay vịn thang máy, giật lấy chai cồn rửa tay treo trong thang máy, xịt vào miệng người phụ nữ.

Người đàn ông sau đó bước ra khỏi thang máy bỏ đi. Riêng chị Nh. tâm lý hoảng loạn, khóc thét do bị nước cồn rửa tay bắn vào mắt và được người trong chung cư đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, chị Nh. cho biết hiện mình đang ở bệnh viện để thăm khám.Ngay trong đêm, ban quản lý chung cư đã phối hợp với Công an P.9 ghi nhận thông tin, làm việc với các bên liên quan, cũng như trích xuất camera an ninh trong thang máy của chung cư để làm rõ vụ việc. “Khi công an đến, người đàn ông không hợp tác. Riêng chị Nh. được đưa đi bệnh viện, ban đầu bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng giác mạc”, đại diện ban quản lý nói.

Cũng trong chiều 29/7, một lãnh đạo UBND P.9 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) xác nhận với phóng viên trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Công an đã lập hồ sơ để làm rõ vụ việc. Khi có báo cáo kết quả từ phía công an, UBND phường sẽ cung cấp thông tin cụ thể.