Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng là Phan Như Cường (SN 1973) trú tại phường 8, TP Vũng Tàu và Lê Quang Đạo (SN 1984), trú tại phường 10, TP. Vũng Tàu, để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt xoá.

Đây là 2 đối tượng bị khởi tố sau cùng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh gồm tất cả 22 đối tượng tham gia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, từ tháng 3/2022, Công an TP.Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com. Trước tình hình đó, để kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, Công an TP.Vinh đã báo cáo và được đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình xác minh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi càng xác minh thì diện đối tượng ngày càng lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Đặng Hùng Dũng (áo vàng) cùng các đối tượng cầm đầu đường đánh bạc nghìn tỷ

Đến ngày 25/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP.Vinh đã quyết định phá án.

Hàng chục điều tra viên, trinh sát được huy động vào cuộc, chia thành nhiều mũi đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến tại nhiều địa phương trong cả nước. Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM. Cảnh sát cũng tiến hành phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5 với tổng tang số là hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP.Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú tại phường 4, TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để điều hành đường dây, Phan Minh Hoàng sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến. Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master).

Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần. Trong tất cả các tài khoản cá độ bóng đá, mặc định tiền hoa hồng (thường gọi là tiền com) mà nhà cái tính cho mỗi tài khoản là 0,25% số điểm đặt cược. Tuy nhiên để khuyến khích cấp dưới mở rộng đường dây, cấp trên thường trả cho cấp dưới số tiền com gấp 2-4 lần mặc định.

Với cách thức nói trên, Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an thành phố Vinh bắt giữ, khởi tố.

Cụ thể các đối tượng Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh, Đặng Hùng Dũng, Đặng Văn Triều, Nguyễn Văn Tuất, Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Phú Gia bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Đặc biệt trong số những đối tượng bị bắt giữ, có đối tượng Đặng Hùng Dũng (hay còn gọi là Dũng Verratti) từng là "chân sút" nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dũng được xác định là một trong những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt xoá này.

22 đối tượng bị bắt giữ có 7 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An, gồm: Đặng Hùng Dũng (SN 1991), trú tại phòng 1502, chung cư Handico C7, phường Quang Trung, TP Vinh; Nguyễn Toàn Thắng (SN 1975), trú tại xóm 18c, xã Nghi Liên, TP Vinh; Nguyễn Anh Thương (SN 1985), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh; Lê Hùng Cường (SN 1984), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh; Lê Khánh Lâm (SN 1989), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh; Lê Ngọc Minh (SN 1990), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh. 12 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú tại phường 4; Lê Hải Hùng (SN 1987), trú tại phường 7; Nguyễn Phú Gia (SN 1981); trú tại phường 9; Lê Văn Trực (SN 1985) trú tại phường 9; Đặng Văn Triều (SN 1988), trú tại phường Thắng Nhất; Lê Văn Tuấn (SN 1983), trú tại phường 10; Nguyễn Văn Tuất (SN 1983), trú tại, phường Thắng Nhất; Tăng Hồng Thắng (SN 1974), trú tại phường Thắng Nhất; Nguyễn Văn Minh (SN 1983), trú tại phường 7; Trần Trung Bách (SN 1985), trú tại phường 10; Phan Như Cường (SN 1973); Lê Quang Đạo (SN 1984), trú tại, phường 10, cùng trú tại TP.Vũng Tàu; Vũ Ngọc Diệp (SN 1993), trú tại xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ; 3 đối tượng còn tại trú tại tỉnh Đồng Nai gồm Hoàng Ngọc Việt (SN 1981), trú tại TP. Biên Hòa; Trần Anh Tuấn (SN 1981), trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; Trần Văn Lý (SN 1996), trú tại huyện Nhơn Trạch.