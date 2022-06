Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 18/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân.



Theo đó, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Ky được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Chúc mừng tân Thiếu tướng, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, ghi nhận sự nỗ lực cống hiến, quá trình phấn đấu của ông Nguyễn Hồng Ky, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội này.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Ky được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Ảnh: CACC

"Việc đồng chí Nguyễn Hồng Ky được Chủ tịch nước Quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân đồng chí, thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an Thành phố, cũng như đối với đồng chí Nguyễn Hồng Ky…" – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn, trong thời gian tới Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp, xứng đáng là người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa để cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô học tập, noi theo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky bày tỏ, bản thân luôn xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố cũng như các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chiến sĩ toàn thành phố, giúp đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.