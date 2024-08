Dưỡng Do Cơ có tài năng gì xuất chúng mà được xếp vào danh sách 10 võ tướng mạnh nhất Trung Hoa?

Cổ nhân có câu: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị". Có thể nói trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, phàm là dũng sĩ đi tòng quân, ai cũng có mong muốn trở thành võ tướng đệ nhất đương thời.

Người xưa lại có câu "thời thế tạo anh hùng", cho nên những thời đại nhiều biến cố như Xuân Thu chiến quốc, Hán Sở tranh hùng, Tam Quốc loạn thế đều được đánh giá là giai đoạn sản sinh ra nhiều chiến tướng thiên tài.

Theo xếp hạng của trang KKNews, trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, số võ tướng tuy nhiều vô số kể, trong đó Dưỡng Do Cơ nằm trong danh sách 10 người mạnh nhất. Vậy nhân vật này có tài năng gì xuất chúng?

Dưỡng Do Cơ là một danh tướng nước Sở thời Xuân Thu. Ông phụng sự cho hai đời vua Sở Trang Vương và Sở Cung Vương, nổi tiếng về tài bắn cung "bách bộ xuyên dương" (cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương).(Tranh minh họa).

Thời vua Sở Trang Vương, có quan lệnh doãn là Đấu Việt Tiêu vốn là danh thần thời vua Sở Thành Vương, sau vì bị Sở Thành Vương hạn chế bớt quyền lực nên trong lòng bất mãn. Đấu Việt Tiêu vốn tài cao chí lớn, lại cho mình được nhân dân trong nước tín phục, nên khi Sở Trang Vương mang quân đi đánh nơi xa, đã dấy binh nổi loạn.

Sở Trang Vương được tin, lập tức dẫn quân về. Hai bên đối địch, bất phân thắng bại. Sở Trang Vương liệu bề không đánh bại được Đấu Việt Tiêu, bèn dùng kế trá bại, dụ quân Đấu Việt Tiêu rơi vào mai phục.

Khi quân Đấu Việt Tiêu qua cầu, Sở Trang Vương liền ra lệnh phá cầu. Đấu Việt Tiêu tức giận, cho quân giương cung bắn sang bờ bên kia. Lúc ấy, Dưỡng Do Cơ là một tiểu tướng dưới trướng đại tướng Nhạc Bá của Sở Trang Vương. Vì Đấu Việt Tiêu cũng có tài bắn cung, nên Dưỡng Do Cơ xin Nhạc Bá được ra thử tài bắn cung.

Dưỡng Do Cơ và Đấu Việt Tiêu 2 người đứng 2 bên đầu cầu, giao ước mỗi người lần lượt bắn 3 phát tên. Dưỡng Do Cơ nhường Đấu Việt Tiêu bắn trước. 2 phát đầu Dưỡng Do Cơ đều tránh khỏi.

Phát thứ 3 Dưỡng Do Cơ dùng miệng cắn chặt bắt lấy mũi tên. Đến lượt mình, Dưỡng Do Cơ dùng kế nghi binh, chỉ một mũi tên bắn chết Đấu Việt Tiêu tại trận. Quân Đấu Việt Tiêu thấy chủ tướng đã chết, đều chạy tan cả. Sở Trang Vương nhờ đó mà dẹp được loạn.

Dưỡng Do Cơ giúp vua có công, nên được Sở Trang Vương phong chức Xa hữu.

Dưỡng Do Cơ với tài bắn cung “bách bộ xuyên dương”

Tướng Dưỡng Do Cơ và Phan Đảng đều là người nước Sở, cả hai có tài thiện xạ bách phát bách trúng, áp đảo vạn cung. Một hôm, hai người bèn hẹn nhau phân tài cao thấp:

Phan Đảng bước lên bắn trước, bắn luôn ba phát đều trúng hồng tâm.

Dưỡng Do Cơ thấy thế cả cười nói:

– Các hạ bắn trúng hồng tâm như thế cũng chưa lấy gì làm lạ. Tại hạ có thể đứng cách xa trăm bước mà bắn trúng lá dương.

Mọi người nghe vậy thì đều xôn xao bàn tán lấy làm hiếu kỳ, bởi lẽ cây dương ấy vốn thuộc họ lá kim, mỗi nhánh lá chỉ mảnh như cây kim sợi chỉ, đứng xa bách bộ [trăm bước], nhìn còn không được rõ huống chi là có cơ bắn trúng! Nhưng Dưỡng quả quyết nói:

– Đánh dấu vào một lá dương, ta đứng xa trăm bước, bắn một phát trúng giữa lá ấy. Cung pháp này gọi là: “Bách bộ xuyên dương”.

Đánh dấu vào một lá dương, ta đứng xa trăm bước, bắn một phát trúng giữa lá ấy. Cung pháp này gọi là: “Bách bộ xuyên dương”. (Ảnh: Shutterstock)

Để chứng kiến tài nghệ của Dưỡng Do Cơ, mọi người kéo nhau đến phía cây dương đông nghịt. Có kẻ nhanh tay lấy mực đánh dấu vào một chiếc lá dương mảnh nhất còn đang đong đưa trước gió.

Do Cơ đứng xa trăm bước, giương cung lắp tên, bắn ra một phát… Không thấy tên rơi xuống đất, mọi người đổ đến cây xem. Thì ra mũi tên ấy đang cắm phập trên cành cây dương trước khi kịp bay xuyên qua chiếc lá, cắt đúng vào điểm đã bôi mực!

Phan Đảng xem chừng vẫn chưa phục, nói:

– May mà trúng được đấy thôi! Bây giờ, tại hạ cứ theo thứ tự mà đánh dấu vào ba chiếc lá, lại mời các hạ cứ theo thứ tự mà bắn. Nếu trúng được cả ba thì mới là tay quái kiệt trong làng cung thủ.

Phan Đảng miệng nói tay làm, liền đánh dấu liên tiếp vào ba chiếc lá. Mỗi chiếc lá nằm trên một nhánh cây khác nhau: chiếc đề chữ “Nhất”; chiếc đề chữ “Nhị”; chiếc đề chữ “Tam”.

Dưỡng Do Cơ chẳng nói chẳng rằng, lướt nhìn qua một lượt, đoạn lui ra hẳn ngoài trăm bước, lại theo thứ tự của mỗi chiếc lá: một, hai, ba mà bắn luôn ba phát. Thảy đều trúng cả.

Mọi người chứng kiến chuyện ấy thảy đều reo hò bội phục. Có kẻ cũng là cung thủ thiện xạ chắp tay xá Do Cơ ba lượt, nói:

– Quả thật là thần nhân.

Phan Đảng trong lòng thốt nhiên cũng phải khen thầm, nhưng cũng muốn khoe tài của mình, bảo:

– Các hạ bắn như thế cũng là giỏi, nhưng đường tên mũi đạn ngoài độ chính xác ra thì cần phải có lực độ mới được. Ta đây có thể bắn xuyên thấu được qua mấy lần áo giáp.

Nói xong họ Phan liền hô quân sĩ xếp bảy lần áo giáp liền nhau, dày gần một thước. Lại sai đem bảy lần áo giáp ấy treo lên đích bia. Mọi người đều cho là kế bất khả thi: Bảy lượt áo giáp mà đứng cách xa như thế thì khó lòng mà bắn xuyên qua được.

Phan Đảng lúc này đứng xa trăm bước, cố sức thẳng cánh giương cung bắn một phát. Chỉ nghe tiếng tên xé gió bay vút đi mà không thấy tên rơi xuống đất, mọi người đổ lại xem, reo ầm lên:

– Thật tài! Thật tài!

Nguyên là Phan Đảng bắn mạnh quá, tên ấy xuyên thấu bảy lần áo giáp bén như đinh đóng cột. Phan có vẻ tự đắc, truyền cho quân sĩ đem mấy lần áo giáp ấy xuống, định đưa cho tất cả trại lính cùng xem. Nhưng Dưỡng Do Cơ bảo:

– Khoan đã, đừng hạ xuống vội. Để ta thử bắn một phát nữa xem sao.

Đám đông vui vẻ đồng ý.

Dưỡng Do Cơ giương cung toan bắn lại thôi. Mọi người lấy làm lạ hỏi, Dưỡng nói:

– Nếu cứ theo lối cũ mà bắn như vậy thì không lấy gì là hay. Ta sẽ có một cách bắn khác hơn.

Nói xong liền bắn ngay một phát.

Mũi tên đi không cao, không thấp, không lệch về tả, không thiên sang hữu mà lại cắm thẳng ngay cái đốc tên của Phan Đảng và đẩy mũi tên của họ Phan rơi lọt qua bên kia. Còn mũi tên của Dưỡng Do Cơ thì cắm thay vào chỗ lỗ thủng ấy.

Mọi người xem thấy đều lắc đầu le lưỡi, hết lời ca tụng Dưỡng Do Cơ.

Bấy giờ Phan Đảng cũng chắp tay vô cùng bội phục. Thành ngữ ‘Bách bộ xuyên dương’ âu cũng được truyền tụng từ độ ấy.

Đánh dấu vào một lá dương, ta đứng xa trăm bước, bắn một phát trúng giữa lá ấy. (Ảnh: Shutterstock)

Báo thù cho vua

Tấn – Sở giao chiến, con trai Sở Cung Vương bị bắt sống. Sở Cung Vương vì nóng ruột cứu con, bị tướng Tấn là Ngụy Kỳ bắn tên trúng vào mắt trái. Sở Cung Vương bèn cho gọi Dưỡng Do Cơ đến cứu giá, đưa cho ông 2 mũi tên của mình và trỏ vào Ngụy Kỳ. Do Cơ xông sang, chỉ 1 mũi tên, bắn trúng vào yết hầu Ngụy Kỳ, giết chết họ Ngụy ngay tại trận.

Từ đó về sau, quân Sở đều gọi Dưỡng Do Cơ là Dưỡng Nhất Tiễn.

Nước Sở dưới thời Sở Khang Vương xảy ra chiến tranh với nước Ngô. Ngô Vương chiêu hàng nước Thư Cưu, một thuộc quốc của Sở. Lệnh doãn nước Sở là Khuất Kiến bèn đem quân sang đánh Thư Cưu.

Lúc bấy giờ Dưỡng Do Cơ đã già, nhưng vẫn xin cầm quân tiên phong đánh Thư Cưu. Khi đến kinh thành Thư Cưu thì đại quân Ngô cũng vừa kéo đến.

Các tướng đều bàn nên chờ đại quân Sở đến, nhưng Dưỡng Do Cơ cho rằng quân Ngô chỉ giỏi thủy chiến mà không rành cung nỏ và xe, nên ra lệnh tiến đánh quân Ngô.

Khi ra trận, Dưỡng Do Cơ mang cung tên xông lên trước, mỗi mũi tên bắn ra đều có người chết. Quân Ngô lui lại, Do Cơ vì khinh địch nên đuổi theo. Quân Ngô dùng xe vây chặt, bốn mặt cung tên bắn vào, Do Cơ chết trong loạn tiễn.