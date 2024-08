Đường sắt bán hơn 130.000 vé tàu, khách nhí "phấn khởi" nhận cờ đỏ sao vàng

Hành khách tới ga Hà Nội về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nguồn: Thế Anh

Theo ông Hoàng Gia Khánh, tính đến hết ngày 30/8, trên cả nước ngành đường sắt đã bán hơn 130.000 vé tàu, tăng trên 10% so với năm trước.

Về việc phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ông Khánh cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tổng Công ty chỉ đạo các công ty thành viên chuẩn bị phục vụ hành khách đi tàu chu đáo. Các đơn vị của ngành đường sắt đã bố trí lực lượng cảnh giới tại các đường ngang nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng Giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

"Tại các ga nơi có mật độ hành khách đi lại lớn, những đơn vị thành viên cũng bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra trước, trong và sau dịp lễ đảm bảo an toàn cho hành khách", ông Khánh cho biết.

Cũng theo ông Khánh, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty thành viên tập trung chuẩn bị phục vụ hành khách đi tàu một cách tốt nhất, chu đáo nhất và an toàn nhất. Cùng đó, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là chuẩn bị, sửa chữa các đầu máy, phương tiện, toa xe.

"Đối với các ga, do lượng hành khách tăng đột biến, nên việc bảo đảm an ninh trật tự tại các khu ga hết sức quan trọng. Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra trước, trong và sau dịp lễ đảm bảo an toàn cho hành khách", ông Khánh nêu.



Ga Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Anh

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, đơn vị này còn có hàng chục chuyến tàu đặc biệt được bổ sung. Các chuyến xuất phát vào khung giờ "đẹp" trong ngày cao điểm như 30, 31/8 và 2, 3/9 gần như hết vé, chỉ còn một số ít vé tàu giường nằm tầng 3 khoang 6 người.

Hành khách làm thủ tục tại cửa ra tàu. Ảnh: Thế Anh

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại ga Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhân viên ngành đường sắt đều mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng in hình logo ngành đường sắt cùng dòng chữ: "Đoàn tàu thân thương - Con đường kiến thiết" đã có mặt tại sân ga Hà Nội để lan tỏa thông điệp đổi mới của ngành Đường sắt.



Đặc biệt, mỗi một hành khách nhí đi cùng với bố mẹ tới ga Hà Nội để lên tàu về quê, đi du lịch đều được nhận một phần quà nhỏ là những chiếc lá cờ đỏ sao vàng. Khi cầm trên tay chiếc lá cờ đỏ sao vàng, những hành khách nhí tỏ ra phấn khích.

Những vị khách nhỉ tại ga Hà Nội.

Một nhân viên trên tàu chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng và thể hiện lòng yêu nước, yêu nghề, yêu ngành và có niềm tin của ngành đường sắt… khi đến những ngày này, chúng tôi càng tự hào mình là một công dân Việt Nam, và tất cả sẵn sàng để phục vụ tốt nhất cho các chuyến tàu…".

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam tiếp tục tổ chức chạy thường xuyên 12 đôi tàu gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12 (Sài Gòn - Hà Nội), SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết), SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), HĐ1/HĐ2, HĐ3/HĐ4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Hành khách vui vẻ khi nhận lá cờ đỏ sao vàng tại ga Hà Nội.

Nhân viên đường sắt trao tặng cờ cho hành khách.

Cụ thể, tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên tuyến Hà Nội – TP.HCM và ngược lại; hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng…

Tuyến TP.HCM - Quy Nhơn, chạy thêm tàu SE29, SE30, tuyến TP.HCM - Nha Trang, chạy thêm tàu SNT4, SNT5, SNT7, SNT8 và SNT12; tuyến Nha Trang - Đà Nẵng, chạy thêm tàu SE41, SE42; tuyến Hà Nội - Đồng Hới, chạy thêm tàu QB1, QB2 và tàu SE17.

Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP7, SP8, tuyến Hà Nội - Thanh Hoá, chạy thêm tàu TH1, TH2, tuyến Hà Nội – Vinh, chạy thêm NA3, NA4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo, hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt, qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động…



Hành khách cũng có thể liên hệ trực tiếp tại các nhà ga, sử dụng "cây" bán vé tự động tại nhiều điểm du lịch, hoặc qua đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt…