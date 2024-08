Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, có nhiều vé máy bay giá rẻ để hành khách lựa chọn

Khảo sát của Dân Việt cho thấy, trong ngày 31/8, các chuyến bay khởi hành trước 7h và sau 21h hàng ngày của các hãng hàng không Việt Nam có nhiều mức giá vé máy bay rẻ, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn mức giá vé máy bay trong các giai đoạn thấp điểm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các chuyến bay khởi hành trong khung giờ từ 7h - 21h, xu hướng của giá vé máy bay biến động cao hơn, có xuất hiện một số mức giá vé tăng hơn 40% so với giai đoạn thấp điểm. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào ngày bắt đầu và kết thúc giai đoạn nghỉ (ngày 31/8 và ngày 3/9), còn những ngày giữa giai đoạn, giá vé về cơ bản vẫn được giữ ổn định so với những ngày trước đó.

Hành khách tới sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Đồi với đường bay Hà Nội - Nha Trang, ngày 31/8 còn những chuyến khởi hành sau 19h được Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác, với mức giá từ 3,1 triệu đồng/chiều.

Tương tự, các đường bay khác, các ngày tiếp theo hành khách sẽ có nhiều lựa chọn trên các chuyến bay ở chặng này tại nhiều khung giờ với giá từ 1,3 triệu đồng/chiều.

Tại đường bay TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, giá vé máy bay từ 1,8 triệu đồng/chiều trên chuyến bay khởi hành sau 19h ngày 31/8, các chuyến khởi hành vào khung giờ giữa ngày có mức giá cao hơn, từ 2,3 triệu đồng/chiều. Các ngày tiếp theo có sẵn nhiều chuyến với các mức giá thấp hơn, chỉ từ 1,2 triệu đồng/chiều.

Lượng hành khách tới sân bay Nội Bài tăng cao. Ảnh: NIA

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, ngày 31/8 hiện còn các chuyến bay khởi hành sau 17h, mức giá từ 2,1 triệu đồng/chiều với chuyến bay của Bamboo Airway khai thác 18h30.

Cùng với đó, các ngày tiếp theo trong giai đoạn (1 - 3/9), các khung giờ vẫn đang mở bán với nhiều mức giá để hành khách lựa chọn tại nhiều khung giờ trong ngày, chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều.

Với đường bay du lịch nghỉ dưỡng Hà Nội - Phú Quốc, trong ngày 31/8 theo ghi nhận chỉ còn chuyến bay khởi hành 7h15 do Vietnam Airlines khai thác đang mở bán với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng/chiều (đã gồm suất ăn).

Trong các ngày tiếp theo, mức giá được Vietnam Airlines và Vietjet Air công bố từ 1,4-1,7 triệu đồng/chiều tại nhiều khung giờ khởi hành.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài dự kiến tăng 11% so với ngày thường.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng 338 ngàn lượt khách và hơn 2100 lượt chuyến bay qua sân bay Nội Bài.

Trong đó, ngày cao nhất sẽ phục vụ hơn 96 ngàn lượt khách (ngày 3/9 với gần 35 ngàn lượt khách quốc tế, hơn 61 ngàn lượt khách quốc nội), và 569 lượt chuyến bay (238 lượt chuyến bay quốc tế, 331 lượt chuyến bay quốc nội).

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sân bay tăng cường công tác an ninh, chủ động các phương án khai thác.

Qua đó, sân bay Nội Bài phối hợp với liên ngành chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Sóc Sơn, Đồn Công an SBQT Nội Bài để thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi chuyến bay đi và đến qua Cảng cũng như mọi hoạt động thường xuyên tại sân bay Nội Bài.