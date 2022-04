Rạng sáng 26/4 (giờ Việt Nam), Twitter cho biết họ đã đồng ý bán mình cho Elon Musk trong một thỏa thuận trị giá khoảng 44 tỷ USD có tiềm năng mở rộng đế chế kinh doanh của tỷ phú, và đưa người đàn ông giàu nhất thế giới trở thành một trong những nhà đầu tàu mạng xã hội có ảnh hưởng nhất thế giới.

Thỏa thuận này sẽ đưa công ty Twitter trở thành tư nhân, mở ra thời kỳ quay cuồng trong đó Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Twitter, từng đã được đề nghị và rồi từ chối một ghế trong hội đồng quản trị của mình, và cuối cùng đấu thầu mua lại công ty lần nữa và tóm gọn - tất cả đều chưa đến một tháng.

Giám đốc điều hành Tesla sẽ giành quyền kiểm soát mạng xã hội mà ông đã chỉ trích về việc xử lý 'quyền tự do ngôn luận'. Ảnh: @AFP.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông sẽ nhận được 54,20 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Twitter mà họ sở hữu, khớp với lời đề nghị ban đầu của Musk, và đánh dấu mức cao hơn 38% so với giá cổ phiếu một ngày trước khi Musk tiết lộ cổ phần của mình trong công ty.

"Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ đang hoạt động và Twitter là quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại được tranh luận", Musk nói trong một tuyên bố gần đây. "Twitter có tiềm năng to lớn - tôi mong muốn được hợp tác với công ty và cộng đồng người dùng để mở khóa nó".

Thỏa thuận mới đã được hội đồng quản trị của Twitter nhất trí thông qua, dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay. Nó diễn ra sau khi tuần trước Musk tiết lộ rằng ông đã đầu tư 46,5 tỷ USD tài chính để mua lại công ty, một bước ngoặt rõ ràng buộc hội đồng quản trị của Twitter phải xem xét nghiêm túc thỏa thuận này. Hội đồng đã họp gấp hôm 24/5 để đánh giá lời đề nghị của Musk.

"Hội đồng quản trị Twitter đã tiến hành một quy trình chu đáo và toàn diện để đánh giá đề xuất của Elon với trọng tâm là giá trị, sự chắc chắn và tài chính", chủ tịch hội đồng quản trị độc lập Twitter, Bret Taylor cho biết trong một tuyên bố, đồng thời gọi thỏa thuận này là "con đường tốt nhất về phía trước cho các cổ đông của Twitter". Cổ phiếu Twitter đã tăng gần 6% sau khi công bố thỏa thuận này, dao động quanh mức 51,84 đô la/ cổ phiếu. Thỏa thuận này đang chờ sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Trong một thông điệp nội bộ gửi tới các nhân viên mà đài CNN thu được, Giám đốc điều hành Twitter, Parag Agrawal cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể sớm để trả lời các câu hỏi về thỏa thuận này. "Tôi biết đây là một thay đổi đáng kể và bạn có thể sớm hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và tương lai của Twitter", ông nói.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đạt được thỏa thuận mua Twitter với giá 44 tỷ USD. Ảnh: @AFP.

Tất cả những cách mà Twitter có thể thay đổi bây giờ do Elon Musk phụ trách

Sau nhiều tuần qua lại, Elon Musk vừa đạt được thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD để mua lại Twitter. Nhưng những câu hỏi lớn vẫn còn đó là công ty sẽ đi theo hướng nào dưới thời một trong những tỷ phú lập dị và thẳng thắn nhất thế giới.

Doanh nhân công nghệ Musk đang phi nước đại trên mạng xã hội sau khi Twitter chấp nhận lời đề nghị mua lại công ty của ông. Là chủ sở hữu mới, ông ấy sẽ cố gắng hiện thực hóa tầm nhìn của mình đối với nền tảng truyền thông xã hội bằng cách sửa chữa những gì ông ấy coi là thất bại.

Khi đưa ra "lời đề nghị tốt nhất và cuối cùng" của mình để mua lại Twitter vào đầu tháng 4, Musk cho biết ông dự định để nó khôi phục vị thế là một "nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu. Lời đề nghị được đưa ra sau khi ông ấy chỉ trích các quy tắc kiểm duyệt của Twitter và số lượng bot đăng bài trên dịch vụ.

Giờ đây, khi thỏa thuận đã hoàn tất và Twitter được thiết lập để trở thành riêng tư dưới quyền sở hữu đa số của Musk, các câu hỏi đang được đặt ra về việc Twitter sẽ trông như thế nào và những thay đổi mà ông ấy dự định sẽ thực hiện.

Tất cả những cách mà Twitter có thể thay đổi bây giờ do Elon Musk phụ trách. Ảnh: @AFP.

Nới lỏng kiểm duyệt nội dung

Musk vừa là một người dùng Twitter nổi tiếng vừa là một người vốn gây tranh cãi liên tục trên nền tảng này, vì có hơn 83 triệu người theo dõi trên nền tảng mà ông ấy đã sử dụng trong nhiều năm qua dành cho mọi thứ, từ chia sẻ meme và thảo luận về công ty của mình cho đến lấn át các chính trị gia, lan truyền những tuyên bố sốc về Covid-19. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của Musk với Twitter là cách dịch vụ này kiểm duyệt nội dung, điều mà theo vị tỷ phú này là ngăn chặn quyền tự do ngôn luận.

Những ngày gần đây, Musk đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là thúc đẩy tự do ngôn luận trên nền tảng và làm việc để "mở khóa" "tiềm năng phi thường" của Twitter. Chủ sở hữu mới của Twitter trước đây đã lên tiếng phản đối việc công ty cấm hoàn toàn những người dùng vi phạm các quy tắc, và thay vào đó đã đề xuất một "thời gian chờ". Musk đã nói rằng ông ấy sẽ chỉ cấm nội dung bất hợp pháp, nhưng không phán quyết liệu có cấm phân biệt chủng tộc, và một số chủ đề bị phản đối khác hay không.

Thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD của Elon Musk là một trong những thương vụ mua lại công nghệ lớn nhất mọi thời đại. Ảnh: @AFP.

Twitter sẽ nhận được nút "chỉnh sửa"?

Vào đầu tháng 4, Musk đã thăm dò những người theo dõi Twitter của mình về việc liệu họ có nghĩ rằng, họ có muốn một nút chỉnh sửa cho phép người dùng sửa lỗi chính tả trong bài đăng của họ và thực hiện các chỉnh sửa khác hay không. Câu trả lời vang dội là có, với 73,6% người được hỏi nói rằng họ muốn tính năng này.

Đáng chú ý, bài đăng khảo sát của tỷ phú công nghệ trên Twitter lại có hai lựa chọn là "yse" (viết ngược của chữ "yes" – có) và "on" (viết ngược của chữ "no" – không, nhưng đồng thời on có nghĩa là "bật"). Nhiều người đồn đoán rằng, cách "chơi chữ" cho thấy tính năng này chắc chắn sẽ có mặt, bởi vì Musk là một người giàu khiếu hài hước nhưng chưa bao giờ đùa.

Trước đây, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của Twitter đã phản đối điều này trong quá khứ, nói rằng Twitter "có lẽ sẽ không bao giờ" thêm nút chỉnh sửa. Dorsey lập luận rằng mạng xã hội bắt đầu như một dịch vụ nhắn tin văn bản và không thể chỉnh sửa tin nhắn văn bản sau khi được gửi đi.

Twitter sẽ có mã nguồn mở thuật toán của nó?



Cũng trong cuộc phỏng vấn với Hội nghị TED 2022, và trong một cuộc thăm dò trực tuyến khác, Musk đã suy nghĩ rằng Twitter nên có thuật toán mã nguồn mở. Một thuật toán nguồn mở sẽ công khai mã mà Twitter sử dụng để xác định tweet nào sẽ quảng cáo và tweet nào cần ẩn khỏi nguồn cấp dữ liệu của người dùng. Thay đổi này đối với phần mềm của Twitter cũng sẽ cho thấy vai trò của các chương trình máy tính trong việc kiểm duyệt và lập chính sách nội dung trên nền tảng.

Đặc biệt, những người bảo thủ nghi ngờ rằng thuật toán của Twitter có thành kiến với họ. Về lý thuyết, việc công khai mã sẽ làm cho dịch vụ minh bạch hơn — hay như Musk nói, cho thấy rằng nó sẽ không có "thao túng hậu trường".

Là một công cụ quảng cáo chính cho con cưng hãng xe điện Tesla

Vốn dĩ, Musk biết cách sử dụng Twitter để có lợi cho mình và trong lịch sử đã sử dụng nền tảng này để quảng bá các công ty, thương vụ mua lại và suy nghĩ của mình. Ông ấy hầu như luôn đón đầu xu hướng đó một cách thông minh.

Hơn cả một CEO, Elon Musk còn là gã lão luyện sử dụng Twitter để quảng bá các công ty của mình và loại bỏ nhu cầu quảng cáo phát sinh, và nền tảng quảng cáo chính của Tesla là tài khoản Twitter của Musk. Chỉ một dòng tweet của CEO Tesla thôi là đã tạo ra một sức lan tỏa ngoạn mục.

Hiện tại, ông ấy có 80,9 triệu người theo dõi trên Twitter, trong khi Hyundai Mỹ có 409.000 người, Honda có 1,1 triệu người và Volvo có 230.600 người. Hoặc lấy trường hợp của đồng tiền ảo Dogecoin làm ví dụ. Năm 2020, Musk đăng một dòng tweet cho thấy một đám mây bụi với khuôn mặt Shiba Inu (đại diện cho đồng tiền ảo Dogecoin). Chỉ một dòng tweet đã khiến đồng tiền ảo này tăng 20% giá trị và tiếp tục củng cố sức mạnh quảng cáo trên nền tảng Twitter của Musk.

Hốt gọn Twitter với 44 tỷ USD- thương vụ kinh doanh hỏng hóc, nơi mọi thứ cần được Elon Musk sửa chữa. Ảnh: @AFP.

Twitter sẽ có ít lừa đảo hơn?

Một số đề xuất được mong đợi của Musk nói lên việc sử dụng Twitter cá nhân của ông hơn bất cứ điều gì khác. Ví dụ: Trước đây ông ấy đã tuyên bố rằng muốn loại bỏ thư rác trên Twitter, vốn là "vấn đề khó chịu nhất" khi sử dụng dịch vụ. Ông ấy thậm chí còn công khai cầu xin Twitter làm điều gì đó về vấn đề này. "Chuyện này phải tiếp diễn trong bao lâu?", vị tỷ phú hỏi vào tháng 2/2022.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4 tại TED 2022, Musk đã trích dẫn vấn đề này là điều đầu tiên ông ấy sẽ thay đổi với tư cách là chủ sở hữu mới của Twitter. "Ưu tiên hàng đầu của tôi là loại bỏ các bot spam và lừa đảo, cũng như đội quân bot trên Twitter. Vì chúng làm cho sản phẩm trở nên tồi tệ hơn nhiều".

Musk đã hứa sẽ xử lý bot, giúp người dùng con người dễ dàng xác thực hơn và thậm chí loại bỏ số lượng lớn các trò gian lận tiền điện tử trên dịch vụ, mặc dù ông ấy vẫn chưa cung cấp chi tiết về cách ông ấy sẽ giảm thiểu vấn đề.

Công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào doanh thu đăng ký?

Các nhà đầu tư của Twitter từ lâu đã quan tâm đến sự tăng trưởng doanh thu và người dùng của công ty. Trong kết quả quý gần đây nhất, doanh thu tăng chậm hơn dự kiến, mặc dù tăng 22% lên 1,6 tỷ đô la trong ba tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, người dùng hoạt động hàng ngày đã tăng 25 triệu trong năm lên 217 triệu khi công ty nhắc lại mục tiêu của mình đạt 315 triệu người dùng như vậy vào cuối năm sau.

Hiện tại, gần 90% doanh thu của Twitter đến từ quảng cáo, nhưng công ty đã phải vật lộn để thu hút các nhà quảng cáo đến với nền tảng này, vốn thường biến thành những cơn bão lửa chính trị và những cuộc ẩu đả trực tuyến xấu xí. Với việc công ty chuyển sang tư nhân, nó sẽ không phải chịu áp lực tương tự từ các cổ đông trong việc liên tục tăng doanh thu quảng cáo. Musk đã nói rằng, họ nên chuyển sang mô hình đăng ký.

Gần đây, Musk đã nói rằng, ông ấy không mua Twitter vì tiền, nhưng báo hiệu rằng ông ấy sẽ điều chỉnh mô hình doanh thu của công ty để tập trung ít hơn vào quảng cáo, có khả năng tập trung nhiều hơn vào dịch vụ đăng ký định kỳ (subscription) Twitter Blue: "Với tất cả những ai đăng ký Twitter Blue (mức giá khoảng 3 USD/tháng), họ sẽ có tick xanh để xác thực danh tín".

Đồng thời, với những tài khoản nào được sử dụng với mục đích lừa đảo hay spam gửi thư, tin nhắn rác, khách hàng sẽ không được sử dụng dịch vụ nữa và Twitter sẽ không hoàn lại phí. Ông Elon Musk nói thêm: "Những tài khoản đăng ký Twitter Blue sẽ không phải xem quảng cáo". Giá của dịch vụ Twitter Blue cũng sẽ được cân nhắc ở mức phù hợp với từng nơi. Musk cũng gợi ý thêm về một lợi ích khác khi đăng ký dịch vụ này: khách hàng có thể sẽ được trả Dogecoin. Hiện nay, Elon Musk chưa có bình luận gì thêm về gợi ý này.

Thay đổi đội ngũ quản lý trong Twitter

Musk không phải là cổ đông Twitter đầu tiên bày tỏ lo ngại về cách điều hành công ty. Elliott Management, một công ty đầu tư hoạt động đã mua cổ phần của Twitter vào năm 2020 cho rằng, nền tảng này có giám đốc điều hành Jack Dorsey bị phân tâm và không bổ sung các sản phẩm mới sáng tạo đủ nhanh. Dorsey đã sống sót sau áp lực ban đầu nhưng đã rời đi vào tháng 11 năm ngoái và người thay thế anh, Parag Agrawal được thăng chức từ vị trí giám đốc công nghệ.

Trong một tin nhắn gửi cho chủ tịch Twitter, Bret Taylor, Musk đã nói rõ rằng một cuộc rung chuyển giám đốc điều hành khác sẽ diễn ra nếu ông thành công trong việc mua lại công ty. "Nếu thỏa thuận không thành công, vì tôi không tin tưởng vào ban lãnh đạo cũng như không tin rằng mình có thể thúc đẩy sự thay đổi cần thiết trên thị trường đại chúng, tôi sẽ cần phải xem xét lại vị thế của mình với tư cách là một cổ đông".

Người dùng bị cấm sẽ được phép quay lại?

Các vấn đề của Musk với việc kiểm duyệt Twitter chủ yếu xoay quanh ý tưởng rằng công ty đơn phương cấm bất kỳ người dùng nào mà họ cho là đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của mình, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump sau cuộc bạo động ở Capitol ngày 6 tháng 1 năm ngoái.

Vẫn chưa rõ Trump - hoặc những người dùng bị cấm khác có được phép quay lại Twitter hay không, nhưng chắc chắn là có khả năng xảy ra, và một số thành viên Đảng Cộng hòa và gia đình Trump đã phấn khởi về cú lội ngược dòng này của Musk.

Nếu tài khoản của Trump được kích hoạt lại, nó cũng có thể mở đường cho những người dùng bị cấm khác quay trở lại, chẳng hạn như Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene, người đã bị cấm vào tháng 1 sau khi vi phạm chính sách thông tin sai lệch COVID-19 của Twitter.