Elon Musk nói rằng muốn tự do ngôn luận trên Twitter, nhưng bằng chứng đi ngược bị phát hiện

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk, người giàu nhất thế giới trên giấy tờ đã mua Twitter- nền tảng truyền thông xã hội mà anh đã dựa vào trong nhiều năm để thúc đẩy sở thích và định hình hình ảnh trước công chúng của mình.

"Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ đang hoạt động, và Twitter là quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại được tranh luận", Musk cho biết trong một tuyên bố khi thỏa thuận được công bố rạng sáng hôm 26/4 (theo giờ Việt Nam).

Nhưng như tờ The Atlantic, Bloomberg đã chỉ ra, sự ủng hộ tự do ngôn luận của Musk dường như chỉ áp dụng cho bài phát biểu của chính anh ấy, hoặc của những người hâm mộ và những người ủng hộ anh ấy. TechDirt lập luận rằng, Musk thiếu hiểu biết nghiêm trọng về tự do ngôn luận và thậm chí còn kém cõi về việc kiểm duyệt nội dung.

Elon Musk nói rằng muốn tự do ngôn luận, nhưng bằng chứng đi ngược bị phát hiện. Ảnh: @AFP.

Chặn quyền tự do phát biểu của người lao động

Khi nói đến quyền tự do ngôn luận của nhân viên, Musk tỏ ra không khoan nhượng. Dưới sự lãnh đạo của Elon Musk, khi Tesla sa thải nhân viên, Tesla đã yêu cầu họ ký các thỏa thuận sa thải, bao gồm một điều khoản không được phân biệt rõ ràng và không có ngày kết thúc. Những thỏa thuận kiểu này không phải là hiếm trong ngành, nhưng với một người như Musk tự cho là đang theo đuổi chủ nghĩa tự do ngôn luận với những bằng chứng quá khứ rõ ràng là mâu thuẫn.

Ví dụ, bản sao của một thỏa thuận từ Tesla được chia sẻ với đài CNBC bởi một cựu nhân viên bị sa thải vào năm 2018 (người không ký thỏa thuận) cho biết:

"Bạn đồng ý không được chê bai Tesla, các sản phẩm của Công ty hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông và đại lý, chi nhánh và công ty con của Công ty theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho họ hoặc công việc kinh doanh, danh tiếng kinh doanh hoặc danh tiếng cá nhân của họ", sau khi rời khỏi và qua nơi khác làm việc.

Trong cùng một tài liệu, Tesla yêu cầu các nhân viên bị sa thải phải giấu kín thông tin chi tiết về thỏa thuận nghỉ việc, ngoại trừ luật sư, kế toán liên quan. Các điều khoản của thỏa thuận này sẽ được bạn đảm bảo bảo mật một cách chặt chẽ nhất, và sẽ không được công bố hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, và không giới hạn, bạn phải đồng ý không tiết lộ các điều khoản của Thỏa thuận này cho bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu hiện tại hoặc trước đây của Công ty".

Thậm chí, dưới sự lãnh đạo của Musk, các công nhân Tesla bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các loại quấy rối, phân biệt đối xử và điều kiện làm việc không an toàn. Nhiều người tố giác cũng bị trả đũa sau khi họ lên tiếng về các vấn đề.

Những cáo buộc này đã được chú ý gần đây vì một cuộc điều tra mới được tiết lộ của Cơ quan Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ (EEOC ) ngày 20/4 cáo buộc công ty Tesla phớt lờ "nạn phân biệt chủng tộc tràn lan" trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy, và một vụ kiện của cơ quan dân quyền California.

Vào tháng 8 năm 2018, một cựu nhân viên an ninh của Tesla, Karl Hansen đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nói rằng, anh ta đã bị chấm dứt một cách sai trái khỏi công việc điều tra viên tại nhà máy pin của công ty ở Sparks, Nevada, sau khi phát ra cảnh báo về vụ trộm hàng chục triệu đô la nguyên liệu thô ở đó. Tesla đã che giấu hành vi trộm cắp với các cổ đông, mặc dù khoản tiền bị trộm này rất lớn đối với nhà sản xuất ô tô vào thời điểm đó.

Vào tháng 11 năm 2020, cựu nhân viên Tesla Stephen Henkes cho biết, ông đã bị sa thải khỏi công việc của mình tại Tesla vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, sau khi nêu lên những lo ngại về an toàn trong nội bộ sau đó gửi đơn khiếu nại chính thức lên các văn phòng chính phủ, khi công ty không thể khắc phục. Những gì ông nói là rủi ro hỏa hoạn không thể chấp nhận được trong việc lắp đặt năng lượng mặt trời của công ty.

Chặn quyền tự do ngôn luận tự do báo chí

Musk đã nhiều lần tìm cách kiểm soát những gì các nhà báo, blogger, nhà phân tích và các nhà nghiên cứu khác nói về doanh nghiệp của anh ấy, sản phẩm của họ và bản thân anh ấy. Đáng nhớ là việc Giám đốc điều hành Tesla đã phớt lờ một nhà phân tích trong cuộc họp báo cáo thu nhập vào năm 2018. "Xin lỗi, tiếp theo, tiếp theo. Những câu hỏi nhàm chán, không có gì hay ho đâu", vị CEO này phản ứng sau câu hỏi về yêu cầu vốn của công ty mình. Nhưng Musk sau đó đã xin lỗi về điều này.

Musk thậm chí còn gây xôn xao với các blog của người hâm mộ khi họ viết về những thiếu sót của Tesla

Theo chỉ đạo của vị tỷ phú này, Tesla đã ngừng mời một số nhân viên Electrek đến các sự kiện của công ty sau khi trang web Electrek - vốn đã phát triển thành blog về xe điện trong những năm gần đây đăng một câu chuyện với tiêu đề này, Tesla đang tính phí chủ sở hữu 1.500 đô la cho phần cứng mà họ đã trả. Câu chuyện là chính xác nếu làm nhục Musk vì nó đề cập đến sự thất bại của công ty Elon Musk trong cuộc đua cung cấp công nghệ xe tự hành cho những khách hàng đã chờ đợi từ lâu.

Sự ủng hộ tự do ngôn luận của Elon Musk dường như áp dụng chủ yếu cho bài phát biểu của chính anh ấy, hoặc của những người hâm mộ và những người quảng bá cho anh ấy. Ảnh: @AFP.

Chặn quyền tự do phát biểu của khách hàng

Musk và Tesla cũng đã tìm cách - không phải lúc nào cũng thành công - để bịt miệng khách hàng. Ví dụ, Tesla từng buộc khách hàng ký các thỏa thuận có điều khoản không tiết lộ thông tin như một điều kiện tiên quyết để xe của họ được sửa chữa.

Vào năm 2021, Tesla đã yêu cầu khách hàng đồng ý không đăng chỉ trích trên mạng xã hội về FSD Beta, một gói phần mềm hỗ trợ lái xe thử nghiệm mà một số chủ sở hữu Tesla có thể thử nghiệm, bằng cách sử dụng ngay ô tô của chính họ và dĩ nhiên không phải trả tiền để thí nghiệm gói phần mềm như vậy.

Trong một thỏa thuận mà Tesla đã gửi cho các tài xế vào đầu năm nay về quyền truy cập FSD Beta, công ty đã yêu cầu họ "giữ bí mật về trải nghiệm của bạn trong chương trình" và không "chia sẻ bất kỳ thông tin nào về chương trình này với công chúng" bao gồm bằng cách chụp ảnh màn hình, tạo các bài đăng trên blog, hoặc đăng lên các trang mạng xã hội.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Tesla đã kiện những khách hàng phàn nàn về các vấn đề an toàn với xe của họ và kiện một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở đó vì tội phỉ báng. Như chuyện của người có ảnh hưởng Xiaogang Xuezhang đã đăng một video chứng minh các vấn đề với hệ thống phanh khẩn cấp tự động của Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác.

Từ những bằng chứng cáo buộc này, có thể thấy việc mua lại mạng xã hội Twitter sẽ giúp Musk sử dụng Twitter để quảng bá các công ty, các khoản đầu tư và bản thân, như những gì anh ấy muốn được mọi người nhìn thấy, hơn là ý nghĩa thực sự của quyền tự do ngôn luận.