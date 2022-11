Twitter chính thức ngừng kiểm soát thông tin sai lệch về Covid-19 dưới thời Elon Musk

Theo đó, Twitter sẽ không còn gắn cờ các tweet chứa thông tin sai lệch về COVID-19, cũng như không có hành động chống lại các tài khoản đăng chúng. Có thể thấy, đây là sự đảo ngược của một chính sách lâu đời vốn được thực hiện ở đỉnh điểm của đại dịch, và cũng là sự thay đổi lớn mới nhất dưới thời chủ sở hữu mới, tỷ phú Elon Musk.

Trong một bản cập nhật gần đây trên trang web của mình, Twitter cho biết từ ngày 23 tháng 11, họ đã không còn thực thi chính sách thông tin sai lệch về Covid-19 nữa. Điều đó có nghĩa là công ty sẽ không còn ưu tiên xóa hoặc gắn thẻ thông tin sức khỏe gây hiểu lầm liên quan đến Covid-19.

Sự thay đổi chính sách của Twitter khiến họ trở thành một ngoại lệ trong số các công ty truyền thông xã hội lớn về việc hạn chế thông tin sai lệch về Covid-19. Facebook và Instagram đều thuộc sở hữu của Meta Platforms Inc đều có chính sách xóa nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến Covid-19. TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance Ltd cũng có chính sách tương tự. Trong khi đó, Snap Inc cũng đã phác thảo cách tiếp cận của mình để ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến Covid-19.

Twitter đã ngừng thực thi chính sách nhằm hạn chế sự lan truyền thông tin sai lệch về Covid-19 trên nền tảng của mình trong động thái mới nhất của công ty, nhằm nới lỏng các nguyên tắc kiểm duyệt trên trang web. Ảnh: @AFP.

Twitter cho biết vào tháng 12 năm 2020 rằng, họ sẽ bắt đầu gắn nhãn và xóa thông tin sai lệch về vắc xin Covid-19 khi hàng nghìn tài khoản đưa ra tuyên bố sai về vi rút corona và tác động bất lợi của việc tiêm chủng. Chính sách liên quan đến việc xóa các tweet có "nội dung rõ ràng là sai hoặc có khả năng gây hiểu lầm" cũng như cấm các tài khoản liên tục đăng nội dung như vậy. Kể từ tháng 1 năm 2020, công ty đã đình chỉ hơn 11.000 tài khoản và xóa gần 100.000 bài đăng liên quan đến chính sách này, theo dữ liệu được Twitter chia sẻ.

Giám đốc điều hành Twitter, Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích cách các quan chức y tế phản ứng với đại dịch Covid-19. Anh ấy nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2020 của công ty rằng, lệnh buộc ở nhà là "cưỡng bức giam cầm mọi người trong nhà của họ chống lại tất cả các quyền hiến định của họ". CEO Tesla cũng cho biết trên podcast "The Joe Rogan Experience" vào năm 2020 rằng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp hơn nhiều so với ước tính của các quan chức y tế.

Musk, người đã chính thức mua lại công ty với giá 44 tỷ đô la vào tháng trước, tuyên bố rằng ông sẽ nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận khi công ty chuyển sang chế độ tư nhân. Việc đảo ngược chính sách có thể hiện thực hóa lời thề của ông trùm Tesla là sẽ "ân xá chung" cho các tài khoản bị trục xuất, trong đó có tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump.

Twitter của Elon Musk lặng lẽ hủy bỏ chính sách thông tin sai lệch về COVID. Ảnh: @AFP.

Trump, người đã bị cấm vì vi phạm chính sách sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1, đã được phép quay lại nền tảng này sau khi Musk thăm dò ý kiến của người dùng Twitter về vấn đề này. Cuộc kiểm phiếu cuối cùng cho thấy 51,8% ủng hộ và 48,2% phản đối. Nó bao gồm 15 triệu phiếu bầu.

Musk đã cam kết tự do ngôn luận trên Twitter, điều này có thể giải thích một phần lý do tại sao thay đổi được ban hành. Tuy nhiên, các chuyên gia về an toàn trực tuyến cho rằng, cách tiếp cận của ông ấy đã đang và sẽ dẫn đến sự gia tăng ngôn từ kích động thù địch, quấy rối và thông tin sai lệch trên nền tảng này.

Nhiều nhóm dân quyền vào đầu tháng này đã kêu gọi các nhà quảng cáo tạm dừng quảng cáo trên Twitter sau khi công ty sa thải hàng nghìn nhân viên, một động thái mà các nhóm lo ngại sẽ cản trở khả năng kiểm duyệt nội dung thù địch và các vấn đề khác của công ty này. Musk đã tuyên bố rằng số lần hiển thị lời nói căm thù đã giảm kể từ tháng 10, mặc dù không hoàn toàn rõ ràng Twitter đã đo lường những lần hiển thị này như thế nào.

Sự thay đổi này diễn ra khi bản tin công nghệ Platformer cho biết, các nhân viên Twitter đang cố gắng khôi phục hơn 62.000 tài khoản bị treo. Con số đó có thể bao gồm một số trong số hơn 11.000 tài khoản đã bị đình chỉ do vi phạm quy tắc thông tin sai lệch về Covid-19 của công ty.

Vào ngày 23 tháng 11, Musk đã chia sẻ một cuộc thăm dò hỏi người dùng liệu Twitter có nên cấp "ân xá chung" cho các tài khoản bị đình chỉ hay không, miễn là họ không tham gia vào "thư rác nghiêm trọng" hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Câu trả lời là "Có" nhận được 72,4% phiếu bầu và "Không" nhận được 27,6% phiếu bầu.

Nền tảng này là một ngoại lệ trong số các công ty truyền thông xã hội trong việc từ bỏ việc kiểm soát thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về Covid-19. Ảnh: @AFP.

"Mọi người đã lên tiếng", Musk nói trong một tweet ngay sau đó. "Việc ân xá sẽ sớm bắt đầu vào tuần tới".

Lo ngại khi Twitter ngừng thực thi chính sách chống lại thông tin sai lệch về Covid-19

Twitter sẽ không còn thực thi chính sách của mình đối với thông tin sai lệch về Covid-19, khiến các chuyên gia y tế công cộng lo ngại rằng sự thay đổi này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nếu nó không khuyến khích tiêm chủng và các nỗ lực khác để chống lại vi rút vẫn đang lây lan. "Rõ ràng là tin xấu", nhà dịch tễ học Eric Feigl-Ding đã tweet, nhưng ông kêu gọi mọi người đừng chạy trốn khỏi Twitter mà hãy ở lại và ủng hộ thông tin chính xác về virus. "Mọi người hãy ở lại – KHÔNG nhường quảng trường thị trấn kỹ thuật số độc tôn cho họ".

Huỳnh Dũng- Theo Cnbc/Finance.yahoo/WSJ/Theguardian