Phát biểu của Musk tại hội nghị Future of the Car của Financial Times đánh dấu sự thừa nhận công khai đầu tiên của ông về những gì đã được nhiều người mong đợi, kể từ khi vị tỷ phú này công bố kế hoạch mua lại gã khổng lồ truyền thông xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD.

Musk trước đây đã nói rằng, ông nghĩ Twitter nên "miễn cưỡng xóa mọi thứ" và "cần thận trọng với các lệnh cấm vĩnh viễn". Hôm 10/5, ông gọi quyết định cấm Trump vào tháng 1 năm 2021 của Twitter là một "sai lầm".

"Lệnh cấm vĩnh viễn nên cực kỳ hiếm và thực sự chỉ dành riêng cho các tài khoản là bot, hoặc tài khoản lừa đảo, spam… Tôi nghĩ rằng việc cấm Donald Trump là không đúng", Musk nói tại hội nghị Future of the Car của FT Live. "Tôi nghĩ đó là một sai lầm, bởi vì nó khiến một phần lớn đất nước xa lánh và cuối cùng vẫn không dẫn đến việc Donald Trump không có tiếng nói".

"Cấm Trump khỏi Twitter không chấm dứt được tiếng nói của Trump, nó khiến mọi thứ chỉ trở nên càng bị khuếch đại và chủ quan, và đây là lý do tại sao nó sai về mặt đạo đức và hoàn toàn ngu ngốc", Musk nói tại sự kiện.

Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn Trump khỏi nền tảng này vào tháng 1 năm 2021 sau cuộc tấn công của những người ủng hộ ông vào Điện Capitol Hoa Kỳ. Ảnh: @AFP.

"Tôi sẽ đảo ngược lệnh cấm vĩnh viễn", Musk nói thêm, người dự kiến sẽ trở thành CEO tạm thời sau khi tiếp quản. "Tôi chưa sở hữu Twitter. Vì vậy, điều này không giống như một điều chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không sở hữu Twitter?. Nhưng đó là ý kiến của tôi, và với Jack Dorsey, tôi muốn rõ ràng, chia sẻ ý kiến này với anh ấy rằng là chúng ta không nên có lệnh cấm vĩnh viễn".

Dorsey, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Twitter đã viết dòng tweet hôm qua sau nhận xét của Musk rằng, ông "đồng ý" không nên có lệnh cấm vĩnh viễn đối với người dùng Twitter. Ông nói: "Có những trường hợp ngoại lệ ... nhưng các lệnh cấm vĩnh viễn thường là một thất bại của chúng tôi và không có tác dụng". Hiện tại, đại diện phát ngôn của Twitter từ chối bình luận về nhận xét của Musk.

Vốn dĩ, Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn Trump khỏi nền tảng này vào tháng 1 năm 2021 sau cuộc tấn công của những người ủng hộ ông vào Điện Capitol Hoa Kỳ. Công ty cho biết họ đã đưa ra quyết định sau cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 "do có nguy cơ tiếp tục kích động bạo lực". Trump là một người đam mê Twitter và vào thời điểm đó có hơn 80 triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Khi Musk tuyên bố rằng ông quan tâm đến việc tiếp quản công ty một phần để biến nó thành một nền tảng ngôn luận tự do, các câu hỏi đã đặt ra về việc liệu ông có mời Trump quay lại Twitter hay không. Tháng trước, Trump cho biết ông sẽ không quay lại mạng xã hội nếu có cơ hội.

"Không, tôi sẽ không quay lại Twitter", Trump nói với Joe Kernen của đài CNBC. Sau lệnh cấm, Trump đã tung ra Truth Social, được coi là một giải pháp thay thế tự do ngôn luận cho các nền tảng Big Tech.

"Tôi sẽ có mặt trên Truth Social trong tuần. Nó đúng lịch trình. Chúng tôi có rất nhiều người đã đăng ký. Tôi thích Elon Musk. Tôi thích anh ấy rất nhiều. Anh ấy là một cá nhân xuất sắc. Chúng tôi đã làm rất nhiều cho Twitter khi tôi ở Nhà Trắng. Tôi thất vọng vì cách tôi bị Twitter đối xử. Tôi sẽ không quay lại Twitter", Trump nói.

Cũng hôm 10/5 , Musk, CEO của Tesla và SpaceX thừa nhận rằng Trump đã nói rằng ông sẽ không quay lại nền tảng này. Tuy nhiên, một số người thân cận với ông nói rằng họ mong Trump sẽ quay lại Twitter.

Hiện tại, các quan chức Nhà Trắng và các chiến lược gia đảng Dân chủ đã lo lắng về việc Musk tiếp quản Twitter trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Một số thành viên của chính quyền Biden ngày càng lo ngại rằng Musk sẽ cho phép Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa khác, những người bị cấm tham gia nền tảng này quay lại, Đài CNBC đưa tin trước đó.

Elon Musk cho biết, ông sẽ đảo ngược lệnh cấm của Twitter đối với cựu Tổng thống Donald Trump nếu thương vụ mua lại của ông thành công. Ảnh: @AFP.

Hôm 1/5, Musk nhắc lại mong muốn loại bỏ Twitter khỏi các chương trình quảng cáo thư rác hoặc lừa đảo và kế hoạch của ông ấy là công khai thuật toán mã nguồn mở của Twitter cho mọi người xem và bình luận.

"Tôi thực sự sẽ đặt thuật toán Twitter trên GitHub và nói như kiểu: "Này, có ai muốn đề xuất thay đổi đối với điều này không? Vui lòng tiếp tục'", Musk nói thêm rằng ông coi một động thái như vậy là một cách để "xây dựng sự minh bạch và lòng tin". Ông cũng trích dẫn những gì ông coi là thiên chức của Twitter. Musk cũng mở rộng tầm nhìn của mình về việc kiểm duyệt nội dung của Twitter. Trước đây, Musk đã nói rằng ông có ý định để Twitter giới hạn việc kiểm duyệt nội dung của mình trong phạm vi mà các chính phủ coi là bất hợp pháp rõ ràng - và không đi xa hơn nữa.

Nhưng hôm 10/5, Musk thừa nhận rằng có thể có rất nhiều nội dung phản cảm mà ông muốn Twitter thực thi chống lại. Ngoài nội dung bất hợp pháp, Musk xác định hai danh mục nội dung khác có thể bị phạt: phát ngôn "hủy hoại thế giới" và "sai trái và tồi tệ".

"Nếu họ nói điều gì đó bất hợp pháp hoặc chỉ là phá hoại thế giới, thì có lẽ nên có thời gian chờ, tạm ngừng hoạt động hoặc dòng tweet cụ thể đó phải được ẩn", Musk nói. Ông ấy còn nói thêm: "Tôi nghĩ nếu có những dòng tweet sai trái và xấu, chúng nên bị xóa hoặc ẩn đi, và đình chỉ, tạm đình chỉ là phù hợp nhưng không phải là cấm vĩnh viễn". Musk không cho biết Twitter có thể sử dụng những chỉ số nào để xác định xem một tweet có thể "sai và xấu" hoặc "hủy hoại thế giới", và khi nào công ty có thể chọn một loại hình phạt hợp lý.