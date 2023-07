“Em gái” khóc, “xin đi tù thay” cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky là người đưa hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu với hơn 100 tỷ đồng. Năm 2022, Hằng nhờ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội giúp.

Bị cáo Hằng là người đưa tiền, nhờ cựu Thiếu tướng Tuấn môi giới hối lộ.

Ông Tuấn giới thiệu Hằng đến gặp Hoàng Văn Hưng, khi đó là Trưởng phòng, điều tra viên chính vụ án và được giúp đỡ. Cáo trạng thể hiện Hằng đưa cho ông Tuấn hơn 60 tỷ đồng, nhờ chuyển cho Hưng.

Ông Tuấn khai giúp Hằng "chạy án" vì quen biết nhau 10 năm và: "Thương cô Hằng như em gái".

Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Hằng từ 10 – 11 năm tù vì tội "Đưa hối lộ"; ông Tuấn từ 5 – 6 năm tù về tội "Mối giới hối lộ" còn Hoàng Văn Hưng từ 19 – 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nói lời sau cùng sáng 22/7, bị cáo Hằng trình bày thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 có mong muốn đưa được nhiều công dân từ nước ngoài về nước nên xin nhiều thủ tục cấp phép các chuyến bay đưa công dân về nước nhưng: "Đưa càng nhiều công dân về nước thì tội càng nặng".

Nói về bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, bị cáo Hằng khóc, nói: "Bị cáo xin giảm án cho anh Nguyễn Anh Tuấn bởi chính bị cáo đã đưa anh ấy vào vòng lao lý. Nếu được, bị cáo xin Hội đồng xét xử cộng những ngày tháng bị giam của anh Tuấn vào bản án của bị cáo để anh ấy được về chăm sóc mẹ già và chữa bệnh".

Phần ông Nguyễn Anh Tuấn, khi nói lời sau cùng ông Tuấn cho hay việc phải đứng trước tòa là điều rất đau xót, ân hận và ăn năn với lỗi lầm của mình.

"Vì thương người, vì tin người mà bị cáo đã mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật. Với vi phạm pháp luật của mình bị cáo rất đau khổ. 44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo đã rất cố gắng phấn đấu, rèn luyện cuối cùng vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ", bị cáo Tuấn chia sẻ.

Cựu Thiếu tướng gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hà Nội vì sai lầm của mình mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Tuấn mong được hưởng một mức án nhẹ nhất: "Bị cáo đã 62 tuổi, lại mắc bệnh ung thư thực quản nên mong Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét cho bị cáo một mức án để sớm có thể trở về với gia đình và tiếp tục chữa bệnh, chăm sóc mẹ già 87 tuổi".

Với Hoàng Văn Hưng, anh ta tiếp tục khẳng định mình bị oan khi nói lời sau cùng và "sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để tìm lại sự trong sạch cho bản thân".

Bị cáo Hưng cho hay, bản thân luôn luôn tin tưởng rằng, với tinh thần thượng tôn pháp luật, với sự sáng suốt cùng kinh nghiệm xử án, với sự quyết đoán và bản lĩnh của những người "cầm cân nảy mực", Hội đồng xét xử sẽ: "Có cái nhìn thấu đáo nhất, có phân tích thận trọng, khách quan, đầy đủ, toàn diện về vụ việc. Trên cơ sở đó đưa ra 1 phán quyết chính xác nhất, đúng quy định pháp luật nhất, đảm bảo tránh oan sai cho bị cáo".

Chiều 28/7, tòa sẽ tuyên án sơ thẩm.