EM&AI: Startup công nghệ AI được chọn tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt

Thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Được biết, cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AAC 2021) là một cuộc thi quy mô toàn quốc, được khởi xướng bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, và sự tài trợ của Chương trình Aus4Innovation, do Vietnam Silicon Valley tổ chức nhằm tạo ra một bệ phóng giúp giải quyết vấn đề về vốn và tạo điều kiện để các startup trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể tăng trưởng vượt bậc, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các startup được lựa chọn sẽ tham gia chương trình huấn luyện được dẫn dắt bởi các chuyên gia, cố vấn hàng đầu và đặc biệt là gói kinh phí 50.000 đôla Úc cho các dịch vụ như điện toán đám mây AWS, cố vấn pháp lý...

Kết thúc chương trình, các startup sẽ có cơ hội quyên góp được tới 2 tỷ đồng tài trợ vòng tiếp theo từ Quỹ Vietnam Silicon Valley.

Công ty CP EM And AI nhận bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đây là một thông tin rất vui nhưng không bất ngờ đối với cộng đồng hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Bởi vì từ khi được thành lập năm 2017, EM&AI là một trong những startup tại Đà Nẵng tiên phong ứng dụng công nghệ AI vào xây dựng giải pháp chuyển đổi số dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa hiệu suất tổng đài cho các doanh nghiệp vừa và lớn.



Hiện nay, EM&AI có 4 sản phẩm chính bao gồm Virtual Agent – nền tảng xây dựng trợ lý ảo thoại và trò chuyện thông minh, có thể tương tác theo ngữ cảnh và học hỏi từ nhân viên thông qua tính năng trò chuyện kết hợp (Hybridchat); Voicebot giao hàng - giải pháp voicebot tự động gọi thông báo ngày giờ giao hàng giúp các công ty giao vận kiểm soát chất lượng dịch vụ; Virtual QC – hệ thống phân tích cuộc gọi và đánh giá chất lượng tổng đài tự động dựa trên công nghệ học máy và Voicebot thu hồi nợ - giải pháp tối ưu dành cho các doanh nghiệp tài chính.

Các giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ lõi do chính EM&AI phát triển như: Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), Speech to Text (chuyển đổi giọng nói thành văn bản), Text to Speech (chuyển đổi văn bản thành giọng nói) và Sentiment analysis.

1 trong 3 dự án tham gia ghi hình Shark Tank

Sau 3 năm phát triển, EM&AI đã nhận được sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp lớn như AWS, ITS, EVN... và các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực BPO (thuê ngoài quy trình kinh doanh), thương mại điện tử tài chính, ngân hàng. Công ty cũng đã khẳng định mình qua nhiều giải thưởng uy tín về công nghệ như Danh hiệu Sao Khuê 2021 cho nền tảng Virtual Agent, giải nhất cuộc thi Startup Piching VINASA 2020, giải ba Nhân tài đất Việt, top 30 Global Open Innovation Korea 2020 cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Dự án EM&AI Virtual QC đạt giải á quân Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2020.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức lựa chọn, huấn luyện, đào tạo các kỹ năng và hỗ trợ kinh phí cho 8 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trong đó có dự án EM&AI Virtual QC) tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia -Techfest 2020 tại Hà Nội để giới thiệu sản phẩm, công nghệ, hợp tác chuyển giao công nghệ và tiêu thụ sản phẩm, kết nối đầu tư.



Tại sự kiện này, dự án EM&AI Virtual QC của Công ty CP EM And AI đã xuất sắc đạt giải á quân Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2020, giải nhất Cuộc thi startup pitching công nghệ thông tin và được chọn 1 trong 3 dự án tham gia ghi hình Shark Tank.

Đồng thời, tháng 3/2021, Sở Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cũng đã phê duyệt nhiệm vụ "Nâng cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích âm thanh tổng đài, tự động hóa chu trình đánh giá chất lượng tổng đài viên và trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ công và dịch vụ của các doanh nghiệp tư nhân" giao Công ty CP EM And AI thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp và tổ chức nâng cao tỉ lệ giám sát, đánh giá nhân viên tổng đài, minh bạch hóa quá trình đánh giá chất lượng nhân sự và nâng cao chất lượng dịch vụ tổng đài.

Với định hướng phát triển chuyển dịch từ nhà cung cấp nền tảng trở thành nhà cung cấp hệ sinh thái AI SelfService cho các tổng đài vừa và lớn tại Việt Nam, việc được lựa chọn tham gia chương trình huấn luyện trong cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, hy vọng EM&AI sẽ sớm đưa ra các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giúp doanh nghiệp hồi phục, phát triển trong thời kỳ khủng hoảng do dịch Covid-19 như hiện nay.