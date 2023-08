Epik High và Ronan Keating (Boyzone) xác nhận tới Việt Nam biểu diễn vào cuối tháng 9

Epik High - nhóm nhạc Hip-Hop nổi tiếng Hàn Quốc tới Hà Nội

Sau nhiều nỗ lực thương thảo từ phía BTC, tối qua (8/8), nhóm nhạc nổi trội nhất nhì giới Hip-Hop Hàn Quốc Epik High xác nhận có mặt trong dàn nghệ sĩ tham dự HAY FEST mùa 2. Trong suốt 20 năm hoạt động, Epik High đã xây dựng "đế chế âm nhạc" của riêng mình, sở hữu một lực lượng fan khổng lồ tại châu Á. Đã 3 lần nhóm tạo nên lịch sử khi được mời đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới Coachella.

Epik High xác nhận tham sự lễ hội âm nhạc HAY FEST 2023. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh Epik High, HAY FEST 2023 còn có sự góp mặt của thủ lĩnh nhóm nhạc Boyzone - Ronan Keating, người thể hiện ca khúc When you say nothing at all quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Tại Hà Nội, lần đầu tiên Ronan Keating sẽ mang theo cả band nhạc của mình và trình diễn một danh sách ca khúc đã theo anh đi các concert toàn cầu. Đây là lần thứ 2 Ronan Keating tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 12/2010, ngôi sao nhạc pop này từng hát trong đêm chung kết Miss Earth 2010 diễn ra tại Vinpearl (Nha Trang).



Nếu như tại năm đầu tiên, lễ hội âm nhạc tổ chức tại Hà Nội quy tụ 4 ban nhạc huyền thoại tới Việt Nam (A1, Blue, The Moffats, 911) thì tại chương trình lần này, BTC lựa chọn 2 đại diện tới từ hai nền âm nhạc khác nhau: Hàn Quốc và châu Âu. Nếu Epik High là đại diện tiêu biểu cho làn sóng Hallyu thì Ronan Keating từng được ghi vào cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness với 30 lần liên tiếp lọt vào top 10 đĩa đơn của Anh.

MV "When you say nothing at all" của Ronan Keating. (Clip: Ronan Keating Chanel)

Sự kiện còn quy tụ hơn 20 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như Ballad, Pop, Rock, Rap đến Indie, đó là: Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band. Theo BTC, một vài nghệ sĩ sẽ giới thiệu EP, album và sản phẩm âm nhạc mới của họ ngay tại chương trình.

Khác với năm trước, HAY FEST 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày liên tục. Bên cạnh đêm diễn âm nhạc chính thức 30/9 thì tiền sự kiện 29/9 là sân chơi cho cộng đồng làm nghệ thuật và sáng tạo với nhiều hoạt động đa dạng. Các hạng mức vé bao gồm: 890.000 đồng, 990.000 đồng và 1.799.000 đồng. Chương trình diễn ra tại công viên Yên Sở (Hà Nội).