EVN: Các nguồn điện bổ sung chỉ đáp ứng tối đa 70% nhu cầu điện tăng thêm của miền Bắc

Miền Bắc-nỗi lo thiếu điện nhiều năm

Tính toán cho thấy, năm 2024 nguồn điện bổ sung của miền Bắc chỉ đáp ứng 27- 30% nhu cầu tăng thêm tối thiểu (2.400 MW) và tối đa (2.900 MW) của miền Bắc. Năm 2025, nguồn điện tăng thêm của miền Bắc cũng chỉ đạt từ 57-70% nhu cầu điện tăng thêm của miền Bắc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về tình hình cung ứng điện và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ.

Đặc biệt, theo EVN, nhu cầu phụ tải điện của miền Bắc được dự báo sẽ tăng thêm từ 2.400 đến 2.900 MW/năm, nhưng các nguồn điện tăng thêm hai năm tới sẽ không cao, năm 2024, nguồn điện tại miền Bắc chỉ tăng thêm hơn 780 MW, năm 2025 nguồn điện tăng thêm là hơn 1.620 MW.

EVN cho biết tình hình cung ứng điện năm 2024, 2025 sẽ còn nhiều khó khăn (Ảnh minh hoạ)

Theo EVN, việc cấp điện miền Bắc tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giai đoạn cuối mùa khô khi mức nước các hồ thủy điện xuống thấp.

Liên quan đến yêu cầu thanh tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị xảy ra việc thiếu điện, tiết giảm điện (cắt điện), EVN cho biết đã rất trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành liên quan đến cung cấp điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải: Sự biến động rất nhanh của các yếu tố khó khăn trong giai đoạn tháng 4, tháng 5/2023 dẫn đến tình trạng thiếu nguồn điện, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc.

EVN dẫn chứng, lưu lượng nước về các hồ chứa của nhà máy thuỷ điện tại toàn miền Bắc suy giảm đột ngột, sản lượng thuỷ điện trong tháng 4,5/2023 bị thiếu khoảng 2 tỷ kWh so với ký hoạch được lập từ đầu năm 2023. Ngoài ra, nhiều nhà máy nhiệt điện than xảy ra sự cố, phải tạm ngừng hoạt động một số tổ máy để bảo trì như Mông Dương, Thái Bình 2… Trong khi đó, do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc gia tăng công suất trên 22.000 MW.

Liên quan đến vấn đề xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng tiết giảm điện trong thời gian qua, EVN cho biết: "Dù đã có nhiều giải pháp chuẩn bị, tuy nhiên trong lập và thực hiện các kế hoạch cung ứng điện đã không dự báo được và lường trước được hết các yếu tố khó khăn như đã nêu ở trên", báo cáo của EVN cho hay.

Về việc đảm bảo cung ứng điện năm 2023 và các năm tiếp theo, EVN cho biết từ ngày 23/6 đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc. Tuy nhiên do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới nếu xảy ra tình huống cực đoan.

Theo EVN, từ ngày đầu tháng 6 đến hết ngày 22/6, 8/6 đến 22/6, công suất tiết giảm (cắt điện) đối với khu vực Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt.

Tập đoàn EVN cho biết, đang tính toán, phân tích các kịch bản và giải pháp để đảm bảo cung ứng điện tốt hơn trong các năm tới. EVN cũng nhấn mạnh sẽ: "kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan khi phải cắt giảm điện".