Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.



Về phía Trung ương Đoàn TNCS HCM có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TWĐ; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực TWĐ; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các Ban, đơn vị TWĐTN. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban và Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Với tiềm lực sẵn có của mỗi bên, các nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Trung ương Đoàn sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của mình; góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của thanh thiếu niên và cộng đồng.

EVN ký kết thoả thuận hợp tác với Trung ương Đoàn thanh niên

Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ phối hợp với các đơn vị của EVN trong việc triển khai tuyên truyền về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, việc giữ gìn và bảo vệ các công trình điện, tuyên truyền về các hoạt động an sinh xã hội và một số hoạt động khác của EVN. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tới thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin tuyên truyền của Trung ương Đoàn và EVN (như: các cơ quan báo chí, các trang tin thông tin điện tử, kênh mạng xã hội…) để tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và các hoạt động an sinh xã hội khác của EVN.

EVN và các đơn vị thành viên phối hợp với Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn và các Đoàn cơ sở tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên các kiến thức về quản lý năng lượng, an toàn điện, kỹ năng tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hai bên cũng thống nhất việc triển khai các công trình "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng đường tuần tra biên giới", các công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng an toàn cho các trường học tại khu vực nông thôn, vùng xa, miền núi có nhiều khó khăn...

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa EVN và Trung ương Đoàn không chỉ tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên mà còn góp phần triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho Đoàn viên Thanh niên, đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của EVN ngày càng tin cậy, hiện đại và chuyên nghiệp.