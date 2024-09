EVNCPC chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho EVNNPC, EVNHANOI và EVNNPT

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT

Tại EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã thông tin về thiệt hại: Bão số 3 là cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm qua và gây thiệt hại không nhỏ cho lưới điện truyền tải khu vực phía Bắc. Ngay trong đêm 7/9 và rạng ngày 8/9, Công ty Truyền tải điện 1 đã huy động lực lượng khắc phục được phần lớn sự cố do bão gây ra và đến ngày 9/9 đã cơ bản hoàn thành khắc phục để cấp điện cho phụ tải. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên nhiều khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNHANOI trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của lãnh đạo và CBCNV EVNCPC

Tại EVNHANOI, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc thông tin: Cơn bão số 3 càn quét qua một số tỉnh thành phía Bắc và trực tiếp đi qua Thủ đô Hà Nội. Hoàn lưu của bão còn gây mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập lụt chưa từng có trong lịch sử. Khi cơn bão quét qua Thủ đô đã tàn phá 101 cột điện gãy đổ, 12 tuyến đường dây, 01 trạm biến áp 110kV; 335 lộ đường dây trung thế và nhiều trạm bị sự cố do cây đổ, bạt, vật lạ bay vào… Ngay trong đêm 7/9 và ngày 8/9, khi mưa ngớt, hàng nghìn Thợ điện Thủ đô đã có mặt tại hiện trường, nỗ lực tối đa để khắc phục thiệt hại đưa lưới điện hoạt động ổn định trở lại phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNNPC

Tại EVNNPC, ông Nguyễn Đức Thiện - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc chia sẻ: Do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, và hoàn lưu sau bão nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc bị sự cố. Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng ngày 11/9 đã khôi phục vận hành được 1.376/1.604 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão. Đồng thời, đến sáng 11/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho 4,8 triệu khách hàng trên tổng số hơn 5,9 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão Yagi (tương ứng tỷ lệ 81,3%).

Ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC

Ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC, chia sẻ rằng cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Cơ sở vật chất và hạ tầng của các đơn vị bị hư hỏng, gây khó khăn cho công tác điều hành và quản lý. Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ với các đơn vị về những mất mát do bão gây ra. Với tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái trong EVN, EVNCPC đã hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ phúc lợi và đóng góp của CBCNV nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, EVNCPC đã trao tặng cho EVNNPC 1,5 tỷ đồng; EVNNPT 500 triệu đồng và EVN Hà Nội 500 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ EVNNPC khắc phục hậu quả do bão số 3

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNHANOI khắc phục hậu quả bão số 3

Lãnh đạo EVNCPC trao 500 triệu đồng hỗ trợ EVNNPT khắc phục bão số 3

Lãnh đạo các đơn vị được hỗ trợ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm kịp thời của EVNCPC. Sự động viên này là nguồn cổ vũ lớn cho CBCNV vượt qua khó khăn trong công tác khôi phục lưới điện sau bão, nhất là trong bối cảnh mưa lũ vẫn còn phức tạp. Các đơn vị cho biết, cơn bão Yagi với sức gió giật trên cấp 17 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực miền Bắc. Hoàn lưu bão kèm mưa lớn và sạt lở càng khiến việc khôi phục cấp điện trở nên khó khăn. Mặc dù đã huy động tối đa nguồn lực, nhưng tình trạng ngập lụt và chia cắt vẫn khiến nhiều khu vực chưa thể tiếp cận để khôi phục lưới điện.

Các đơn vị cam kết sẽ nỗ lực làm việc không ngừng để sớm cấp điện trở lại, phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp.