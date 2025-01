EVNCPC gắn biển và đưa vào vận hành TBA 110kV Thuận Phước

Tham dự buổi lễ về phía thành phố Đà Nẵng có ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Trừ - Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

Lãnh đạo EVNCPC và PC Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức gắn biển công trình dự án TBA 110kV Thuận Phước.

Về phía EVNCPC có ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC; ông Trình Trung Phương - Thành viên HĐTV EVNCPC; ông Lê Hữu Danh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) và đại diện các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đây là một trong những công trình đầu tư xây dựng được do EVNCPC làm chủ đầu tư nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025), Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập EVNCPC (07/10/1975 - 07/10/2025).

Dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Thuận Phước do EVNCPC làm chủ đầu tư, CPCNPMU được giao quản lý dự án (QLDA) với tổng mức đầu tư 76 tỉ đồng. Dự án có quy mô 2x63MVA (giai đoạn đầu lắp 1 máy biến áp 63MVA) và 5 xuất tuyến 22kV, trong đó TBA 110kV Thuận Phước được thiết kế nối cấp phía 110kV sau TBA 220kV Hải Châu từ 2 ngăn lộ 110kV sử dụng cáp ngầm; được xây dựng trên khu đất quy hoạch của Khu đô thị Đa Phước, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của Khu đô thị Đa Phước, các quận Hải Châu và Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng; đồng thời giữ vai trò liên lạc, dự phòng công suất cho lưới điện 110kV; giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố Đà Nẵng.

Được biết, trong quá trình thi công, dự án đã gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là thời tiết trong những tháng cuối năm không thuận lợi, mưa nhiều gây rất nhiều trở ngại cho việc thi công. Tuy nhiên, dưới dự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của đơn vị QLDA, các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, rút ngắn tối đa thời gian cung ứng vật tư thiết bị; đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp….

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC phát biểu tại buổi lễ.

Nhờ đó, chỉ sau 6 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đã hoàn thành đảm chất lượng, thẩm mỹ, vượt tiến độ 6 tháng so với tiến độ mẫu xây dựng TBA 110kV do EVNCPC ban hành. Bên cạnh đó, do đặc thù là TBA nối cấp từ TBA 220kV Hải Châu nên Quy trình phối hợp vận hành giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 và PC Đà Nẵng cũng đã được khẩn trương triển khai, hoàn thiện và ban hành để kịp thời phục vụ đóng điện và vận hành.

Ông Lê Hữu Danh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC báo cáo quá trình thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chúc mừng, ghi nhận và đánh giá rất cao tính chủ động trong việc phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ban ngành thành phố UBND quận Thanh Khê, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của ngành điện trong quá trình thực hiện triển khai dự án TBA 110kV Thuận Phước.

Ông đề nghị trong những năm tiếp theo ngành điện, các sở ban ngành thành phố cũng như các quận huyện cần tiếp tục một số công tác như: đầu tư phát triển hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ vững chắc cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ngành điện cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ tiên tiến trong truyền tải và phân phối điện năng, cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao, tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC tặng quà cho các đơn vị.

Các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố, của địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ tối đa cho hoạt động điện lực của ngành điện trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tiếp tục bám sát và làm đơn vị đầu mối tham mưu UBND xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý năng lượng điện, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cũng như tham mưu triển khai có hiệu quả Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua.

Ông Lê Hồng Cương - Chủ tịch, kiêm Giám đốc PC Đà Nẵng tặng quà cho CPCNPMU.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV EVNCPC gửi lời cám ơn đến lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp hoàn thành dự án. Chủ tịch cũng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và yêu cầu lãnh đạo PC Đà Nẵng phải nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; khai thác có hiệu quả các xuất tuyến 22kV giúp nâng cao độ tin cậy giảm bán kính mất điện và giảm tổn thất điện năng.

Các đại biểu tham dự lễ gắn biển thăm quan bên trong TBA 110kV Thuận Phước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại TBA 110kV Thuận Phước.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC nhấn mạnh: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế "3 thông" (hạ tầng thông suốt, cơ chế thông thoáng và quản trị thông minh) và TBA 110kV Thuận Phước đã đáp ứng được 3 cơ chế này. TBA mới hoàn thành được thiết kế theo mô hình không người trực, trang bị hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống bảo vệ rơ - le, hệ thống thông tin, SCADA, giám sát từ xa thông qua camera. Việc xây dựng TBA này cũng nhằm chuẩn bị cho các nhu cầu về cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến".