EVNHANOI tuyên truyền phòng chống háy nổ cho học sinh

EVNHANOI đã lựa chọn kiến thức phù hợp với lứa tuổi học sinh, giải đáp những câu hỏi đơn giản về an toàn điện. Ảnh: EVNHANOI

Qua các buổi tuyên truyền, các em học sinh được hướng dẫn kiến thức về an toàn điện trong gia đình, nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện, biện pháp phòng ngừa, an toàn điện bên ngoài nhà ở và một số vấn đề an toàn cần lưu ý khi sử dụng điện. Hướng dẫn học sinh lựa chọn sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong khung giờ cao điểm.

Cán bộ công nhân viên EVNHANOI hướng dẫn và giải đáp các em học sinh những câu hỏi về kiến thức sử dụng điện. Ảnh: EVNHANOI

EVNHANOI đã lựa chọn kiến thức phù hợp với lứa tuổi học sinh, giải đáp những câu hỏi đơn giản cho các em như: Tại sao chúng ta phải tiết kiệm điện, tại sao cần sử dụng điện an toàn, tại gia đình cũng như trường học mình phải làm gì để tiết kiệm điện, vì sao tai nạn điện lại xảy ra...

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng rất cao, kéo dài cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, tăng nguy cơ gây cháy nổ.

Các em học sinh chăm chú tìm hiểu nội dung về sử dụng điện an toàn và PCCN. Ảnh: EVNHANOI

Thời gian qua, EVNHANOI đã tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Quận, Huyện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, PCCN qua các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép các tiết học, giúp trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện trong trường học, gia đình.

Mục tiêu của những hoạt động này là mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa đến bạn bè, gia đình và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Thông qua các buổi tuyên truyền sẽ tạo thói quen cho các em học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: EVNHANOI

Trung úy Phùng Nam Anh - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Chúng tôi thường xuyên phối hợp cùng ngành Điện để tuyên truyền an toàn PCCC tại các trường học và các khu dân cư, nhà trọ trên địa bàn. Với mong muốn truyền tải đến người dân những kiến thức, kỹ năng để chủ động ngăn ngừa các tai nạn, sự cố cháy, nổ do việc sử dụng điện gây ra. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội."

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt, nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Tại trường học, giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, tạo sự thoáng mát, trong lành của môi trường lớp học, trường học; chỉ mở đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết; tại gia đình, cần tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng; chỉ sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo khuyến cáo của Bộ Công Thương…