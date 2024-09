EVNHANOI đảm bảo cung cấp điện ổn định, đồng hành cùng người dân vùng lũ

Hiện nay, hầu hết các khu vực quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nước đã rút và người dân đã được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, một số khu vực trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Mê Linh, Sóc Sơn,… vẫn chịu ảnh hưởng lũ của các sông nhỏ, sông nội tỉnh không đảm bảo an toàn cung cấp điện.

Để đảm bảo an toàn cung ứng điện cũng như hỗ trợ người dân vùng lũ, EVNHANOI đã bố trí các lực lượng cán bộ công nhân viên túc trực ngày đêm để theo dõi sát sao tình hình. Khi nước có dấu hiệu rút, các cán bộ công nhân viên EVNHANOI sẽ lập tức kiểm tra và đánh giá tình hình, nhanh chóng khôi phục điện cho người dân với phương châm "Nước rút đến đâu - cấp điện đến đó".

Theo ghi nhận tại thời điểm 15h ngày 13/9/2024, con đường dẫn vào xóm Mom (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) vẫn còn ngập sâu, gần 100 hộ dân với hơn 300 người bị cô lập bởi nước lũ. Một số nhà dân phải đưa gia cầm, gia súc lên tầng ở tạm.

Tại xóm Mom, thôn Lương Phúc, nước ngập sâu khiến công tác đảm bảo điện trở nên khó khăn. Ảnh: EVNHN

Công nhân EVNHANOI kiểm tra trạm điện Lương Phúc 1 tại Xóm Hồ Sen, thôn Lương Phúc. Ảnh: EVNHN





Theo đồng chí Đàm Đình Huy - Đội trưởng Đội Quản lý điện 4, Công ty Điện lực Sóc Sơn nước lũ dồn về nhanh gây ngập úng nặng 03 xóm Mom, xóm Đông, xóm Đoài nằm ở phía ngoài đê Hữu Cầu. Người dân cũng đã được di tản đến khu vực tránh lũ.

"Từ nước lũ dâng cao gây mất an toàn cung cấp điện, chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp, tạm ngừng cung cấp điện trong khu vực. Đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, di chuyển các thiết bị điện lên cao… Đối với các khu vực dân sinh vẫn đang được cấp điện bình thường, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn điện tránh những sự cố xảy ra" - đồng chí Huy chia sẻ.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra hệ thống điện và tuyên truyền an toàn sử dụng điện mùa mưa bão tại hộ dân xóm Hồ Sen, thôn Lương Phúc. Ảnh: EVNHN

"Gia đình tôi cũng như nhiều bà con khác ở thôn Lương Phúc đã chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua. Khi nước lũ tràn vào, mọi thứ bị đảo lộn khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, dù mưa gió và nước lũ rất nguy hiểm, công nhân điện lực vẫn đến tận nơi kiểm tra hệ thống điện từng hộ gia đình, đảm bảo an toàn cho người dân và đặc biệt là hướng dẫn họ cách sử dụng điện an toàn trong thời điểm lũ lụt. Nhờ có sự nỗ lực của các anh, gia đình tôi đã có thể sinh hoạt một cách bình thường" - Bà Nguyễn Thị Thoa, người dân sinh sống tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long cho biết.

Với tinh thần sẵn sàng, chủ động và khẩn trương, EVNHANOI sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương và người dân trong công tác khắc phục thiên tai, khôi phục sinh hoạt và hoạt động sản xuất sau lũ lụt.