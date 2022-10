EVNNPC rà soát tiến độ các dự án đầu tư xây lưới điện tại Thành Phố Hải Phòng

Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPC. Về phía PC Hải Phòng có ông Nguyễn Hữu Hưởng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Phương Hạnh Phó Giám đốc Công ty, trưởng, phó phòng chuyên môn liên quan.

Ông Lê Minh Tuấn – PTGĐ Tổng Công ty Điên lưc Miền Bắc Chủ trì cuộc họp tại PC Hải Phòng

Hải Phòng là đô thị loại 1 cấp Quốc gia, là thành phố cảng biển quan trọng nhất miền Bắc; là trung tâm công nghiệp lớn đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. GRDP của Hải Phòng luôn ở mức cao thuộc top đầu cả nước: năm 2021: 12,38% và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 11,1%.



Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) là Công ty Điện lực của Thành phố trực thuộc Trung ương - đô thị loại 1 cấp Quốc gia duy nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc, có quy mô lưới điện thuộc nhóm lớn nhất, sản lượng điện cao nhất trong EVNNPC với tốc độ tăng trưởng phụ tải bình quân ổn định khoảng 10%/năm.

Chính vì vậy công tác ĐTXD tại PC Hải Phòng luôn được EVNNPC chú trọng, quan tâm. Hiện tại các dự án 110kV triển khai tại PC Hải Phòng Bao gồm 20 dự án, trong đó: 02 dự án đã đóng điện gồm có: Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV An Lạc (PCHP) đóng điện ngày 29/4/2022; Nâng công suất TBA 110kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2, ngày 11/07/2021 nghiệm thu đóng điện MBA T1 – 63MVA TBA 110kV Thủy Nguyên 2, nghiệm thu đóng điện MBA T2 – 63MVA TBA 110kV Thủy Nguyên 1 ngày 01/08/2022. 06 dự án đang thi công gồm có: Xây dựng đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Xi măng Liên Khê (BA2) dự kiến tiến độ: Kế hoạch đóng điện quý 3/2023; Cải tạo đường dây 110 kV Nhiệt điện Hải Phòng - Ngũ Lão - An Lạc (BA2) dự kiến tiến độ hoàn thành dự án trong quý 4/2022; Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV và TBA 110kV Cát Bà (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện quý 4/2022; Xây dựng mạch 2 ĐZ110kV cấp điện cho KCN Nomura Hải Phòng (BA2); Đường dây 110kV từ KCN An Dương - Nomura (BA2); Cải tạo đường dây 110kV Đồng Hòa - Đồ Sơn: dự kiến hoàn thành dự án quý 4/2022.

Dự án Cấp điện cho hiện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020: Ngày 22/12/2021, Hội đồng nghiệm thu đóng điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật lần 1; đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 04/2022. Đến thời điểm hiện tại, BA2 đã chỉ đạo nhà thầu khắc phục cơ bản các tồn tại trong quá trình vận hành thử nghiệm; tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho PC Hải Phòng.

Các dự án chuẩn bị đầu tư gồm có 12 dự án: Cải tạo đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch - Uông Bí (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện theo giai đoạn từ quý 4/2023; Cải tạo đường dây nhánh rẽ 110kV Cửa Cấm (BA2) dự kiến tiến độ: quý 4/2025; Đường dây 110kV mạch 2 khoảng vượt Lạch Huyện (BA2) dự kiến tiến độ quý 2/2025; Đường dây và TBA 110kV Bắc Sông Cấm 2 (BA2) dự kiến tiến độ quý 1/2025; Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Dương Kinh (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện quý 1/2024; Đường dây và TBA 110kV An Dương (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện quý 4/2023; Đường dây và TBA 110kV Cầu Rào (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện quý3/2024; Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV An Lão (BA2) dự kiến tiến độ 2025-2026; Xây dựng đường dây cấp điện cho TBA 110kV Nam Đình Vũ 2 (Deep C2) dự kiến tiến độ đóng điện quý 2/2024; Đường dây và TBA 110kV Vạn Hương (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện quý 3/2024; Xuất tuyến 110kV TBA 220kV Tràng Bạch vào đường dây 110kV Uông Bí – Thuỷ Nguyên (BA2) dự kiến tiến độ đóng điện đồng bộ dự án Cải tạo ĐZ 110kV An Lạc – Tràng Bạch – Uông Bí quý1/2024; Đường dây và TBA110kV Kiến Thụy (BA1 - PCHP) dự kiến tiến độ đóng điện quý 4/2023.

Công tác ĐTXD lưới điện trung hạ thế do PC Hải Phòng triển khai: Trong năm 2022 vừa qua với sự chỉ đạo hỗ trợ sát sao của UBND TP Hải Phòng các vấn đề vướng mắc về quy hoạch điện, quy hoạch xây dựng, thỏa thuận tuyến, cấp đất, đền bù giải phòng mặt bằng, PC Hải Phòng đã bám sát các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố cơ bản đã giải quyết xong các vướng mắc, chỉ còn một vài vướng mắc nhỏ lẻ PC Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các chính quyền địa phương để giải quyết.

Tuy nhiên để hạn chế các dự án bị vướng mắc trong kế hoạch ĐTXD những năm tiếp theo, Công ty đã có nhiều buổi làm việc đề nghị chính quyền địa phương cũng như các sở ban ngành Thành phố tích cực hỗ trợ cùng ngành điện xử lý sớm điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch lưới điện, quy hoạch xây dựng nhằm đảm bảo trong công tác thỏa thuận tuyến, hành lang tuyến, cấp đất, đẩy nhanh trình tự thủ tục công tác GPMB, cập nhật và bổ sung kế hoạch sử dụng đất của ngành điện, đặc biệt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Thành phố cần để dành quỹ đất xây dựng công trình điện.

Kết luận buổi làm việc ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc yêu cầu trong tháng 10, Ban Quản lý đầu tư, Ban Kỹ thuật tổ chức họp với PC Hải Phòng, BA2 và các nhà thầu giải quyết dứt điểm các dự án đang cải tạo gồm có Nhiệt điện Hải Phòng - Ngũ Lão - An Lạc. Đồng Hòa - Đồ Sơn và công tác phối hợp cắt điện phục vụ thi công các dự án lưới điện tại Thành phố Hải Phòng nhằm đảm bảo đúng tiến độ các dự án.